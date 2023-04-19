Черви, компостер и микроорганизмы: как утилизировать органику в квартире

Больше всего на полигонах в России пластика и органики. Многим кажется особенно сложным сортировать пищевые отходы дома: большие объемы, неприятный запах. Как утилизировать их, не испытывая дискомфорт? «Собака.ru» спросила у помощника руководителей экологического движения «РазДельный Сбор» Анастасии Ефимовой.
Диспоузер
Это измельчитель органики. Его устанавливают под раковину и подключают к отводу в канализацию. Пищевые отходы бросают в сливное отверстие, включают холодную воду и само устройство. Система измельчает еду до мелких частиц — они попадают в водосток и отправляются на очистные сооружения. В устройство можно загружать всю органику (даже некрупные кости, яичную скорлупу). Этот способ подходит лишь для тех регионов, где коммунальные системы оснащены метантенками — емкостями для очистки осадков переработанной органики и их сбраживания для получения биогаза и грунта. Такие системы есть в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Для Петербурга этот вариант не подходит — с очистных сооружений все попадает на свалки (только более длинным путем).
Стоимость: примерно от 7 000 рублей и выше.
ЭМ-компостер
Это компостирование при помощи микроорганизмов. В специальное ведро с герметичной крышкой и краном складывают органику. Каждую порцию отходов посыпают ЭМ-препаратом — смесь бактерий и грибов. С его помощью идет ферментация (микробное брожение) — так масса за две недели размягчается и получается удобрение. Кроме компоста в емкости образуется жидкость — ее необходимо сливать через специальный кран раз в два-три дня. Из плюсов: не требует электричества, невысокая стоимость, нет запаха при грамотной эксплуатации, воду от отходов можно использовать для пробивки канализационных труб. Среди минусов — жидкость имеет специфический кислый запах, можно использовать как удобрение, но только на даче или отвозить в компост.
Стоимость: ЭМ-ведро с крышкой (4 литра) — 506 рублей. Биопрепарат, например, «Восток ЭМ-1»— 393 рубля.
Электрический компостер
Это автоматизированный вариант ЭМ-компостера. Работает от электричества и утилизирует почти все органические отходы (кроме крупных костей и ракушек моллюсков): просрочку, остатки пищи: фрукты, кулинарию, супы, каши, не сырые мясо и рыбу. Устройство измельчает и перемешивает органику в контейнере, а также поддерживает необходимую температуру для бактерий — так за сутки получается удобрение.
За рубежом часто можно встретить компостеры NatureMill, Compostio, GreenGood. В России устройства этих фирм приобрести проблематично, но есть альтернативы: например, ТК FW-5. Он может перерабатывать до пяти килограмм органики в сутки и уменьшает объем отходов на 90%. Из плюсов: тихо работает, быстрое получение удобрения, нет запаха. Правда, если не использовать девайс регулярно, бактерии могут «уснуть». Когда решите загрузить в него отходы вновь, их нужно будет «разбудить», создав определенную влажность. В таком случае может быть запах. Если заранее предусмотреть все нюансы, этого легко избежать.
Среди недостатков — важно поддерживать стабильный уровень загрузки (например, ежедневно — килограмм), высокая цена. Некоторые компании предоставляют устройства в аренду. То есть можно взять один компостер и использовать вместе с соседями, друзьями или родными. У волонтеров «РазДельного Сбора» был такой опыт. Аренда устройства обошлась в 3000 рублей в месяц. Но схема, к сожалению, оказалась не очень рентабельной для компании, и сегодня фирма рассматривает внедрение варианта лизинга на год.
Стоимость: ТК FW-5 — 76 тысяч рублей.
Вермикомпостер
Небольшая червяковая ферма. Состоит из нескольких емкостей, установленных друг на друга. Сначала в первый ярус — контейнер без дырок (нужен для сбора лишней жидкости) — складывают органику. Когда животные ее съедают, ставят поочередно остальные — со специальным дном (с отверстиями), куда помещают новую порцию отходов.
Устройство можно приобрести или сделать самостоятельно из пластиковых непрозрачных ящиков. Если желаете сэкономить, возьмите две-три емкости, одну крышку, тонкое шило. В крышке и во всех контейнерах, кроме одного, сделайте отверстия не более 1-2 мм — это важно для воздухообмена и чтобы исключить попадания мух в компост. В контейнер без дырок вставьте остальные лотки и накройте крышкой — устройство готово. Подробные инструкции можно найти здесь и тут.
Чтобы запустить цикл переработки, необходимо на одну треть заполнить первый лоток субстратом (наполнителем). Подойдет сухая прелая листва, макулатура, опилки, песок, смесь из торфа, рваные яичные лотки и газеты. Увлажните субстрат, запустите в устройство компостных (калифорнийских) червей и положите им фруктовую кожуру. Не кормите животных два-три дня. Затем можно класть органику небольшими порциями. В следующий раз отправить отходы на утилизацию стоит, когда старые будут переработаны. Каждый раз при кормлении важно прикапывать органику субстратом, потому что черви едят только то, что лежит в земле. Когда первый лоток заполнен, оставьте его на дозревание и установите следующий ярус.
Таким способом можно перерабатывать многие виды органических отходов, кроме мясных и рыбных, иначе появится неприятный запах. Животные все время будут обитать в компостере, так как любят темноту. При грамотном обращении проблем с вермифермой нет. Необычных домашних питомцев можно оставлять в квартире без присмотра до месяца. Из плюсов: бюджетный вариант, нет запаха, качественный биогумус. Среди недостатков — отходы необходимо измельчать самостоятельно, нельзя устанавливать в прохладном месте (червям нужна температура от +15 до +25 градусов), раз в 2–3 дня нужно сливать жидкость, которая выделяется в процессе переработки.
Стоимость: от 7 000 рублей и выше, но можно сделать самостоятельно или приобрести на «Авито» вместе с червями — выйдет дешевле.
Электрический утилизатор
Компактное устройство — внешне девайс напоминает мультиварку. В чашу помещают отходы, а система дробит и при высокой температуре сушит их. Так из килограмма органики можно получить около 100 грамм мульчи и использовать ее как удобрение. В числе плюсов — низкий уровень шума, отсутствие запаха, потребляет мало электроэнергии (1,2 кВт за цикл — меньше, чем холодильник), перерабатывает отходы за три-пять часов. В утилизаторе можно переработать практически все: все виды мяса и рыбы, яйца со скорлупой и без, овощи и фрукты, кофейную гущу и чайные листья, хлеб. Исключением станут ракушки моллюсков, крупные кости, кочерыжка от кукурузы, сухие крупы и перец горошком. Главным недостатком считают высокую цену гаджета — более 50 тысяч рублей.
Стоимость: утилизатор Smartcara — от 59 до 168 тысяч рублей.
Шеринг
Органику всегда можно отдать родственникам, соседям и друзьям для удобрения растений на даче. Если такой возможности нет, можно поискать шеринговые группы в своих городах. В Петербурге есть проект «Органика — не мусор». Его волонтеры собирают органические отходы у населения в городе и области и увозят на компостирование. Полученное удобрение активисты используют во второй инициативе — «Огород мечты», где выращивают овощи и фрукты. Акционные вывозы проходят не каждый день. Чтобы избежать зловонного запаха в квартире при накоплении органики, высушите отходы с помощью дегидратора, батареи, естественным способом или заморозьте — так предотвратите преждевременные процессы гниения.
Что делать с крупными костями, ракушками моллюсков, сухими крупами?
Крупные сырые кости можно отдавать знакомым собачникам, в питомники. Ракушки моллюсков использовать для творчества: например, как материал для украшений. Сухие крупы — размочить, отварить. Как правило, даже после истечения срока годности, указанного на упаковке, их еще можно употреблять. В целом, все это и многое другое легко пристроить в шеринговых сообществах. В Петербурге, например, одно из самых популярных есть «ВКонтакте».
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