Черви, компостер и микроорганизмы: как утилизировать органику в квартире

Вермикомпостер

Небольшая червяковая ферма. Состоит из нескольких емкостей, установленных друг на друга. Сначала в первый ярус — контейнер без дырок (нужен для сбора лишней жидкости) — складывают органику. Когда животные ее съедают, ставят поочередно остальные — со специальным дном (с отверстиями), куда помещают новую порцию отходов.

Устройство можно приобрести или сделать самостоятельно из пластиковых непрозрачных ящиков. Если желаете сэкономить, возьмите две-три емкости, одну крышку, тонкое шило. В крышке и во всех контейнерах, кроме одного, сделайте отверстия не более 1-2 мм — это важно для воздухообмена и чтобы исключить попадания мух в компост. В контейнер без дырок вставьте остальные лотки и накройте крышкой — устройство готово. Подробные инструкции можно найти здесь и тут.

Чтобы запустить цикл переработки, необходимо на одну треть заполнить первый лоток субстратом (наполнителем). Подойдет сухая прелая листва, макулатура, опилки, песок, смесь из торфа, рваные яичные лотки и газеты. Увлажните субстрат, запустите в устройство компостных (калифорнийских) червей и положите им фруктовую кожуру. Не кормите животных два-три дня. Затем можно класть органику небольшими порциями. В следующий раз отправить отходы на утилизацию стоит, когда старые будут переработаны. Каждый раз при кормлении важно прикапывать органику субстратом, потому что черви едят только то, что лежит в земле. Когда первый лоток заполнен, оставьте его на дозревание и установите следующий ярус.

Таким способом можно перерабатывать многие виды органических отходов, кроме мясных и рыбных, иначе появится неприятный запах. Животные все время будут обитать в компостере, так как любят темноту. При грамотном обращении проблем с вермифермой нет. Необычных домашних питомцев можно оставлять в квартире без присмотра до месяца. Из плюсов: бюджетный вариант, нет запаха, качественный биогумус. Среди недостатков — отходы необходимо измельчать самостоятельно, нельзя устанавливать в прохладном месте (червям нужна температура от +15 до +25 градусов), раз в 2–3 дня нужно сливать жидкость, которая выделяется в процессе переработки.

Стоимость: от 7 000 рублей и выше, но можно сделать самостоятельно или приобрести на «Авито» вместе с червями — выйдет дешевле.