18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мусорная лавина сошла на полигоне «Новый Свет-ЭКО» в Ленобласти

Поделиться:

Сход откоса произошел на полигоне «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе. Предполагается, что причиной схода стало нарушение технологии складирования отходов.

Скриншот видео

«На месте работают специалисты эконадзора. Администрация Ленобласти обратилась в Росприроднадзор и прокуратуру для принятия мер по обеспечению регламентированной и безопасной работы полигона ТБО», — говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

Как рассказала председатель комитета госэконадзора Ленобласти Маринэ Тоноян, предполагается, что причиной схода откоса террикона стало нарушение технологии складирования отходов. Их отсыпали не только грунтом, но и инертными материалами.

Сам же собственник полигона ООО «Новый Свет-ЭКО» заявляет, что никаких залповых выбросов свалочного газа не зафиксировано, пишет «Деловой Петербург».

«Распространение запаха в ближайших населенных пунктах не зафиксировано. При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется. Полигон продолжает работу в штатном режиме», — комментирует собственник полигона ООО «Новый Свет-ЭКО».

Однако Росприроднадзор по СЗФО сообщал, что собирается провести внеплановую проверку полигона ТКО «Новый Свет-Эко».

«В основу материалов на согласование внеплановой проверки легли результаты исследований атмосферного воздуха, проведенные передвижной мобильной лабораторией Росприроднадзора в августе-сентябре 2022 года. По результатам исследований были выявлены превышения по сероводороду в п. Новый Свет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на полигон свозят отходы из Гатчинского района Ленобласти и десяти районов Петербурга (Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Московского, Пушкинского, Колпинского, Фрунзенского, части Центрального и Невского).

На полигоне, который эксплуатируется с 2001 году, принимают коммунальные, строительные и промышленные отходы, его высота составляет около 60 м.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: