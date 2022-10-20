Мусорная лавина сошла на полигоне «Новый Свет-ЭКО» в Ленобласти

«На месте работают специалисты эконадзора. Администрация Ленобласти обратилась в Росприроднадзор и прокуратуру для принятия мер по обеспечению регламентированной и безопасной работы полигона ТБО», — говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

Как рассказала председатель комитета госэконадзора Ленобласти Маринэ Тоноян, предполагается, что причиной схода откоса террикона стало нарушение технологии складирования отходов. Их отсыпали не только грунтом, но и инертными материалами.

Сам же собственник полигона ООО «Новый Свет-ЭКО» заявляет, что никаких залповых выбросов свалочного газа не зафиксировано, пишет «Деловой Петербург».

«Распространение запаха в ближайших населенных пунктах не зафиксировано. При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется. Полигон продолжает работу в штатном режиме», — комментирует собственник полигона ООО «Новый Свет-ЭКО».