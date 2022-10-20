Мусорная лавина сошла на полигоне «Новый Свет-ЭКО» в Ленобласти

Сход откоса произошел на полигоне «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе. Предполагается, что причиной схода стало нарушение технологии складирования отходов.
«На месте работают специалисты эконадзора. Администрация Ленобласти обратилась в Росприроднадзор и прокуратуру для принятия мер по обеспечению регламентированной и безопасной работы полигона ТБО», — говорится в сообщении администрации Ленинградской области.
Как рассказала председатель комитета госэконадзора Ленобласти Маринэ Тоноян, предполагается, что причиной схода откоса террикона стало нарушение технологии складирования отходов. Их отсыпали не только грунтом, но и инертными материалами.
Сам же собственник полигона ООО «Новый Свет-ЭКО» заявляет, что никаких залповых выбросов свалочного газа не зафиксировано, пишет «Деловой Петербург».
«Распространение запаха в ближайших населенных пунктах не зафиксировано. При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется. Полигон продолжает работу в штатном режиме», — комментирует собственник полигона ООО «Новый Свет-ЭКО».
Однако Росприроднадзор по СЗФО сообщал, что собирается провести внеплановую проверку полигона ТКО «Новый Свет-Эко».
«В основу материалов на согласование внеплановой проверки легли результаты исследований атмосферного воздуха, проведенные передвижной мобильной лабораторией Росприроднадзора в августе-сентябре 2022 года. По результатам исследований были выявлены превышения по сероводороду в п. Новый Свет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на полигон свозят отходы из Гатчинского района Ленобласти и десяти районов Петербурга (Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Московского, Пушкинского, Колпинского, Фрунзенского, части Центрального и Невского).
На полигоне, который эксплуатируется с 2001 году, принимают коммунальные, строительные и промышленные отходы, его высота составляет около 60 м.
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