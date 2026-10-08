Закрытие «Крестов» на реставрацию, запуск ресурсного центра «Антон тут рядом» и реновация Сытного рынка: урбанистический дайджест Петербурга

Бывшую киностудию «Леннаучфильм» в центре Петербурга преображают в общественное пространство (его уже заселяют первые резиденты!), бывшее здание Ленинградского пушного аукциона на юге города — в культурный центр, а в Курортном районе планируют новый гостинично-досуговый комплекс на базе исторических дач конца XIX — начала XX века: рассказываем о самых интересных новостях урбанистики в минувшем сентябре. А еще вспоминаем о главном эксклюзиве прошлого месяца — нашем визите в легендарный «дворец Бирона»!
Эксклюзивы месяца
Редакция сайта побывала в легендарном «дворце Бирона» — уникальном здании второй половины XVIII века, которое уже много лет пустует в самом центре Петербурга. В разное время здесь снимали кино, предлагали сделать выставочное пространство, администрацию парка и даже музей города. Однако пока ни один из этих планов так и не был реализован. Собака.ru прогулялась по территории и даже заглянула внутрь исторического сооружения на Тучковом буяне, а также поговорила о его прошлом и будущем с архитекторами, девелоперами и инвесторами. Подробнее — в нашем репортаже.
В прошлом месяце первыми рассказали о новом пространстве на территории бывшей киностудии «Леннаучфильм». Четыре четырехэтажных здания на Мельничной улице (общая площадь — около 20 тыс. кв. метров, а высота потолков — до 3,6 метра) постепенно заселяют новые резиденты. Здесь уже работают андеграундные бары и клубы, интернет-радиостанции, а также свободные художники и музыканты: от индустриального рейв-спота PVZ до независимого театра «Цехъ». Здесь же Покрас Лампас создал крупнейшую граффити-роспись Петербурга площадью более тысячи квадратных метров. Подробнее — в нашем материале.
А еще показали, как бывшее здание Ленинградского пушного аукциона на Московском проспекте переоборудуют в культурный центр. Реконструкция здания, где раньше проводили торги по продаже меха, продолжается уже несколько лет. Над ней работает целая команда: от дизайнера Максима Литвинова до бюро BOMAR (авторы проекта гостиницы в доме Нарышкина). Гостям обещают выставки, концерты, спектакли, камерные лекции и аукционы произведений искусства. Уже в этом году откроют экспозиционные пространства, в следующем — книжный магазин, зоны отдыха и кафе, а в перспективе — коворкинг, библиотеку и внутренний сад. Первые рендеры и фотографии — в нашем обзоре.
Анонс месяца
У Эрмитажа появится новая архитектурно-художественная подсветка. Первый этап работ стартовал в сентябре этого года. В ходе него полностью заменят оборудование — светильники на фасаде и в грунте, кабельные линии и щиты, а также установят новые прожекторы на фонарные опоры. Кроме того, обновится освещение в арке Главных ворот, а у парадных подъездов (Комендантский, Октябрьский, Салтыковский, Иорданский) смонтируют новые фонари. Завершение первого этапа работ планируется в 2027 году. Ранее директор музея Михаил Пиотровский анонсировал большую реставрацию фасадов, нескольких залов и паркетов, которые «очень сильно изнашиваются» из-за «невероятной антропогенной нагрузки».
Реставрация месяца
Старинный особняк на Кадетской линии, известный как дом Брюллова, полностью преобразился, чтобы вновь открыть двери, но уже как креативный кластер «Брюллофт». Команда проекта восстановила каждый метр исторического здания: от дубовых окон до живописных росписей XIX века. В ближайшее время в его интерьерах откроют лекционные и выставочные залы, мастерские, пиццерию и другие заведения. Среди уже согласованных резидентов — кофейня Russian Barista, вегетарианский ресторан «Ботаника», бурлеск-кабаре SIRENS. Подробнее — в интервью с реставратором Марией Шапченко и девелопером Александром Басалыгиным.
Реновация месяца
Старейший рынок Петербурга — Сытный — обновят в течение двух лет. Новая концепция, разработанная архбюро Wowhaus (авторы реконструкции Парка Горького и института «Стрелка» в Москве), предполагает создание общественной площади на улице и фермерских рядов в историческом здании архитектора Марианна Лялевича. Первый этап работ запланирован уже на эту осень. Оперативным управлением Сытного рынка занимается компания «БС АРТ ДЕВ» во главе с Александром Басалыгиным, известная созданием сети креативных кластеров в Петербурге. Она же разработала экономическую модель будущего пространства. Первые рендеры ищите по этой ссылке.
Редевелопмент месяца
Исторические дачи в Зеленогорске станут гостинично-досуговым комплексом, его проект согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. В частности, под отель приспособят объект культурного наследия «Дача Кинга» и другие постройки разных эпох. Здесь также появится ресторан, игровые зоны, теннисные корты и площадки для волейбола и бадминтона, водно-оздоровительный комплекс со SPA. Архитектуру новых и обновленных зданий хотят связать с историческим обликом курортного города, в котором преобладает дерево. Проект преобразований разрабатывало ООО «АБ Мануфактура» по заказу ООО «НПР», входящего в холдинг Ginza Project. Подробнее — здесь.
Открытие месяца
«Антон тут рядом» запустил первый ресурсный центр в Петербурге, где будут бесплатно помогать людям с аутизмом. Ежегодно он сможет оказывать бесплатную поддержку до 10 тысячам семей. Для родителей детей и взрослых здесь доступны встречи с психологом, консультационная и юридическая помощь, образовательные курсы о РАС и инклюзии, поведенческая терапия, коммуникативные группы, тренинги навыков. Над проектом работали сразу несколько команд: NOWADAYS office, студия KIDZ и VEA Kollektiv, которые сделали РЦ похожим на дом, чтобы «создать ощущение предсказуемости, безопасности и снижения сенсорной нагрузки». Подробнее — здесь.
Закрытие месяца
«Кресты» ушли на реставрацию — экскурсии по территории исторического комплекса на Арсенальной набережной официально завершены. Первыми восстановят дома и квартиры надзирателей, баню и прачечную — работы в них согласовал КГИОП. К 2030 году в «Крестах» появятся гостиничный и спа-комплексы, видовой ресторан и гастрономическая улица, а также музей — его первые рендеры ранее публиковал Смольный. Работы проводит компания «КВС», которая приобрела бывшее СИЗО в феврале 2025 года. Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена в результате аукциона. Для тех, кому так и не довелось побывать в знаменитой тюрьме, собрали виртуальный тур: с закрытыми карцерами, «камерой Бродского» и двориком заключенных.
Коллаборация месяца
Императорский фарфоровый завод и художник alesha создали новый арт-объект: чашка с «Кобальтовой сеткой» «застыла» в прозрачной плитке из эпоксидной смолы на набережной у завода на проспекте Обуховской обороны, 151. Эта работа приурочена к 282-летию петербургского предприятия и является «урбанистической метафорой: хрупкий фарфор, обычно хранящийся в сервантах и музеях, становится частью городской среды, доступной каждому прохожему».
Мерч месяца
Команда «Гэнгъ» и бренд «Берегите птиц» выпустили вещи в поддержку реставраций: футболку с принтом напольной плитки из дореволюционного дома на Загородном проспекте, 26, которую можно увидеть, даже не заходя в парадную (нарядный «коврик» лежит сразу за дверью без домофона), а также рабочий фартук, созданный специально для тех, кто делает что-то руками: в нем будет комфортно, например, реставраторам и керамистам. 20% от продаж идет в фонд проекта на будущие работы.
Комментарии (0)