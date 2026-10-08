Закрытие «Крестов» на реставрацию, запуск ресурсного центра «Антон тут рядом» и реновация Сытного рынка: урбанистический дайджест Петербурга

Эксклюзивы месяца

Редакция сайта побывала в легендарном «дворце Бирона» — уникальном здании второй половины XVIII века, которое уже много лет пустует в самом центре Петербурга. В разное время здесь снимали кино, предлагали сделать выставочное пространство, администрацию парка и даже музей города. Однако пока ни один из этих планов так и не был реализован. Собака.ru прогулялась по территории и даже заглянула внутрь исторического сооружения на Тучковом буяне, а также поговорила о его прошлом и будущем с архитекторами, девелоперами и инвесторами. Подробнее — в нашем репортаже.