Эксклюзив! Дом Пушнины на Московском превращают в культурный центр с выставками, аукционами и театром. Показываем, что уже готово!

Главное о здании

Дворец пушнины построили в 1939 году по проекту Даниила Фридмана для объединения «Союзпушнина» — единственного в СССР организатора аукционов по продаже пушнины и меховых изделий. Торговля такими товарами была важным источником валюты для советского государства. Здание спроектировали с учетом его назначения: в центре парадного фасада разместили большой полукруглый аукционный зал, а по бокам — операционные и выставочные помещения.

После того, как пушные аукционы перестали проходить в здании, оно сменило функции и несколько владельцев. Новый этап его истории начался уже в этом десятилетии.