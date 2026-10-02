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Реставрации

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Эксклюзив! Дом Пушнины на Московском превращают в культурный центр с выставками, аукционами и театром. Показываем, что уже готово!

На Московском проспекте, 98 открывают «Дом Пушнины» — новый частный культурный центр в историческом здании бывшего Ленинградского пушного аукциона. Команда проекта обещает выставки, спектакли, камерные лекции и аукционы произведений искусства (да, в том самом историческом зале, где раньше проходили пушные торги!). Собака.ru первой рассказывает (и показывает!), каким будет новое пространство и чем еще оно заинтересует петербуржцев.

Исторический полуциркульный зал, где когда-то проходили пушные аукционы, станет площадкой для концертов и спектаклей, и в будущем — аукционов
Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»

Исторический полуциркульный зал, где когда-то проходили пушные аукционы, станет площадкой для концертов и спектаклей, и в будущем — аукционов

Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»
Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»

Главное о здании

Дворец пушнины построили в 1939 году по проекту Даниила Фридмана для объединения «Союзпушнина» — единственного в СССР организатора аукционов по продаже пушнины и меховых изделий. Торговля такими товарами была важным источником валюты для советского государства. Здание спроектировали с учетом его назначения: в центре парадного фасада разместили большой полукруглый аукционный зал, а по бокам — операционные и выставочные помещения.

После того, как пушные аукционы перестали проходить в здании, оно сменило функции и несколько владельцев. Новый этап его истории начался уже в этом десятилетии.

Выставочные помещения в «Доме Пушнины»
Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»

Выставочные помещения в «Доме Пушнины»

Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»
Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»

Главное о реконструкции

Работы стартовали в 2023 году. Над реконструкцией, проектированием и интерьерами работали Балтийская реставрационная компания, «Контрфорс» (он проектировал отель в особняке Шувалова), дизайнер Максим Литвинов, бюро BOMAR (авторы проектов гостиницы в доме Нарышкина в Петербурге и апартаментов в здании скоропечатни Левинсон в Москве) и команда «Дома Пушнины». Все решения прошли экспертизу и согласование КГИОП: здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»
Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»

Реставраторы сохранили и восстановили потолки и колонны, исторические люстры и полы, главную лестницу, банкетки в холле и все исторические двери, в том числе входную — с ручками в виде соболиных хвостов. Параллельно в исторические интерьеры интегрировали современные системы вентиляции, пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа.

Именно инженерия оказалась одной из самых сложных частей проекта: коммуникации пришлось прокладывать рядом с охраняемыми элементами так, чтобы не повредить их.

Восстановленная главная лестница
Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»

Восстановленная главная лестница

Фото: Екатерина Титенко, предоставлены пресс-службой «Дома Пушнины»

Главное о новом пространстве

Основные работы в «Доме Пушнины» планируют завершить в 2026 году, но его будут запускать постепенно.

Сначала станет доступно около 5 тысяч квадратных метров из 12,6 тысяч. Уже в этом году в «Доме Пушнины» откроются выставочные пространства для проектов, объединяющих разные медиумы, периоды и авторов. Исторический аукционный зал станет площадкой для концертов, спектаклей и лекций, а в перспективе здесь планируют проводить и торги искусством.

В начале 2027 года откроется еще одна часть здания — с книжным магазином, зонами отдыха и кафе. В проекте также предусмотрены коворкинг, библиотека и пространства для клубных и деловых форматов. В перспективе на территории благоустроят внутренний сад.

Холл первого этажа
Рендеры: архитектурное бюро BOMAR, пресс-служба «Дома Пушнины»

Холл первого этажа

Рендеры: архитектурное бюро BOMAR, пресс-служба «Дома Пушнины»
Рендеры: архитектурное бюро BOMAR, пресс-служба «Дома Пушнины»
Рендеры: архитектурное бюро BOMAR, пресс-служба «Дома Пушнины»

Команда культурного центра «Дом Пушнины»

Наш ключевой принцип — диалог классики и современности. Наследие для нас — материал для новых интерпретаций, исследований и актуального прочтения. Это станет основой для отбора проектов, партнеров, художников.

Пространство, которое откроется для гостей в 2027 году
Рендеры: архитектурное бюро BOMAR, пресс-служба «Дома Пушнины»

Пространство, которое откроется для гостей в 2027 году

Рендеры: архитектурное бюро BOMAR, пресс-служба «Дома Пушнины»
Рендеры: архитектурное бюро BOMAR, пресс-служба «Дома Пушнины»

«Дом Пушнины» задуман как мультидисциплинарный центр, который объединит искусство, образовательные и исследовательские программы. Для команды важнее не количество событий, а качество каждого проекта и соответствие общей концепции культурного центра. Многие форматы предполагаются камерными — например, концерты в историческом аукционном зале будут рассчитаны примерно на 150 зрителей.

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