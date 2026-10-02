Эксклюзив! Дом Пушнины на Московском превращают в культурный центр с выставками, аукционами и театром. Показываем, что уже готово!

На Московском проспекте, 98 открывают «Дом Пушнины» — новый частный культурный центр в историческом здании бывшего Ленинградского пушного аукциона. Команда проекта обещает выставки, спектакли, камерные лекции и аукционы произведений искусства (да, в том самом историческом зале, где раньше проходили пушные торги!). Собака.ru первой рассказывает (и показывает!), каким будет новое пространство и чем еще оно заинтересует петербуржцев.
Главное о здании
Дворец пушнины построили в 1939 году по проекту Даниила Фридмана для объединения «Союзпушнина» — единственного в СССР организатора аукционов по продаже пушнины и меховых изделий. Торговля такими товарами была важным источником валюты для советского государства. Здание спроектировали с учетом его назначения: в центре парадного фасада разместили большой полукруглый аукционный зал, а по бокам — операционные и выставочные помещения.
После того, как пушные аукционы перестали проходить в здании, оно сменило функции и несколько владельцев. Новый этап его истории начался уже в этом десятилетии.
Главное о реконструкции
Работы стартовали в 2023 году. Над реконструкцией, проектированием и интерьерами работали Балтийская реставрационная компания, «Контрфорс» (он проектировал отель в особняке Шувалова), дизайнер Максим Литвинов, бюро BOMAR (авторы проектов гостиницы в доме Нарышкина в Петербурге и апартаментов в здании скоропечатни Левинсон в Москве) и команда «Дома Пушнины». Все решения прошли экспертизу и согласование КГИОП: здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Реставраторы сохранили и восстановили потолки и колонны, исторические люстры и полы, главную лестницу, банкетки в холле и все исторические двери, в том числе входную — с ручками в виде соболиных хвостов. Параллельно в исторические интерьеры интегрировали современные системы вентиляции, пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа.
Именно инженерия оказалась одной из самых сложных частей проекта: коммуникации пришлось прокладывать рядом с охраняемыми элементами так, чтобы не повредить их.
Главное о новом пространстве
Основные работы в «Доме Пушнины» планируют завершить в 2026 году, но его будут запускать постепенно.
Сначала станет доступно около 5 тысяч квадратных метров из 12,6 тысяч. Уже в этом году в «Доме Пушнины» откроются выставочные пространства для проектов, объединяющих разные медиумы, периоды и авторов. Исторический аукционный зал станет площадкой для концертов, спектаклей и лекций, а в перспективе здесь планируют проводить и торги искусством.
В начале 2027 года откроется еще одна часть здания — с книжным магазином, зонами отдыха и кафе. В проекте также предусмотрены коворкинг, библиотека и пространства для клубных и деловых форматов. В перспективе на территории благоустроят внутренний сад.
Команда культурного центра «Дом Пушнины»
Наш ключевой принцип — диалог классики и современности. Наследие для нас — материал для новых интерпретаций, исследований и актуального прочтения. Это станет основой для отбора проектов, партнеров, художников.
«Дом Пушнины» задуман как мультидисциплинарный центр, который объединит искусство, образовательные и исследовательские программы. Для команды важнее не количество событий, а качество каждого проекта и соответствие общей концепции культурного центра. Многие форматы предполагаются камерными — например, концерты в историческом аукционном зале будут рассчитаны примерно на 150 зрителей.
Комментарии (0)