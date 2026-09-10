Эксклюзив! Сытный рынок уходит на реновацию! Показываем первые рендеры от архбюро Wowhaus

Старейший рынок Петербурга — Сытный — ждет масштабное обновление, которое стартует уже этой осенью. Тотальный апгрейд пройдет в коллаборации петербургских и московских девелоперов и архитекторов и завершится в 2029 году. Собака.ru рассказывает, как преобразится площадка и показывает первые рендеры (с фермерскими рядами в историческом здании Марианна Лялевича и общественной площадью на улице!).
Концепцию обновления разрабатывает московское архитектурное бюро Wowhaus — авторы реконструкции Парка Горького и института «Стрелка» в Москве, а также театра «Камала» в Казани. На территории Сытного рынка хотят создать общественную площадь, обновить торговые павильоны и добавить летние террасы на втором этаже и амфитеатр. Сейчас готовы первые эскизы. Финальную концепцию представят публике в течение нескольких месяцев.
Мария Элькина
креативный директор Сытного рынка и архитектурный критик
Wowhaus — лучшее российское бюро в том, что касается создания общественных пространств и разработки мастер-планов. Сотрудничество с ними на Сытном рынке позволит очень деликатно и эффективно трансформировать старый рынок не только в красивую торговую площадку, но и в центр городской жизни.
Реновация проходит в несколько этапов. Первым этой осенью станет замена павильонов сезонной торговли на прилегающей территории. В историческом здании сохранят сам рынок, но интерьер сделают современнее: заменят торговое оборудование, мебель и временные перегородки. Работы по реставрации и приспособлению исторического здания по проекту Марианна Лялевича уже начались — они завершатся в течение двух лет.
Олег Шапиро
В любом долгосрочном проекте важно в первую очередь производить сравнительно небольшие изменения, которые дадут быстрый первый эффект. Люди задолго до того, как все этапы обновления площадки будут завершены, увидят: «здесь происходит что-то интересное».
Оперативным управлением Сытного рынка занимается компания Александра Басалыгина, известная созданием сети креативных кластеров в Петербурге. Она же разработала экономическую модель будущего пространства.
Александр Басалыгин
идеолог и основатель «БС АРТ ДЕВ»
Мы хотим использовать свои компетенции, чтобы сберечь атмосферу этого важного исторического места. Мы умеем взаимодействовать с небольшими арендаторами и считаем, что справимся с вызовом — сохранить экосистему работающего исторического рынка и при этом создать живое актуальное городское пространство.
Креативный директор Сытного рынка и архитектурный критик Мария Элькина отмечает, что команда Басалыгина уже работала со сложными историческими объектами: «Вместе мы нашли модель, которая позволит не создавать полностью новую площадку, а бережно ее обновлять». Она отметила, что экспертиза Wowhaus поможет гармонично провести реновацию пространства.
Здание на Сытнинской улице — единственная в Петербурге дореволюционная постройка, которая полностью сохранила функцию рынка. В советские времена здесь находился один из ленинградских колхозных рынков.
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