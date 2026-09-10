Эксклюзив! Сытный рынок уходит на реновацию! Показываем первые рендеры от архбюро Wowhaus

Реновация проходит в несколько этапов. Первым этой осенью станет замена павильонов сезонной торговли на прилегающей территории. В историческом здании сохранят сам рынок, но интерьер сделают современнее: заменят торговое оборудование, мебель и временные перегородки. Работы по реставрации и приспособлению исторического здания по проекту Марианна Лялевича уже начались — они завершатся в течение двух лет.