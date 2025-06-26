Большая реставрация ждет комплекс зданий Эрмитажа

«Мы приступаем к еще одной великой теме — это называется большая реставрация Эрмитажа. Так же, как Лувр в свое время сделал Большой Лувр и пришло им время снова все делать, нам нужно снова реставрировать весь комплекс эрмитажных зданий: прошло много времени с тех пор, когда все это было сделано», — пишет «Фонтанка» со слов директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, который выступал на пресс-конференции ТАСС.

Это проект «на много лет, который будет важен теоретически и научно». Он затронет, в том числе и Эрмитажный театр и Меншиковский дворец.

«Действительно, мы готовим планы по большой реставрации главного музейного комплекса. Потому что уже подошло время поработать: нужно провести реставрацию фасадов, нескольких залов, паркетов, которые очень сильно изнашиваются, — нагрузка антропогенная, как сейчас говорят, на музей невероятная, особенно сейчас, в сезон. Музей испытывает на себе серьезное влияние посетителей — мы всех любим, и нужно поработать над отдельными местами», — рассказал заместитель генерального директора по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров.

Он также назвал некоторые особо сложные для реставрации залы.

«Всем известно, что в Меншиковском дворце есть уникальные интерьеры — плиточные комнаты, сейчас разрабатывается проект их реставрации. Объект чрезвычайно сложен с точки зрения приспособления его к современным музейным технологиям: голландскими изразцами покрыто все, включая потолок, поэтому сейчас у контрагента нашего подрядчика — серьезная задача: как этот интерьер отреставрировать так, чтобы он стал нормальным музейным комфортным интерьером», — продолжил Сергей Макаров.

Также серьезным вызовом, Макаров назвал работы по Эрмитажному театру.

«Эрмитажный театр известен на всю страну, и нужно умудриться, чтобы при проектировании работ он был закрыт минимальное количество времени», — обозначил он.

Макаров добавил, что «пригласил людей, которые понимают и в реставрации интерьера, и в театральных технологиях», поэтому через какое-то время музей расскроет больше подробностей грядущей реставрации.