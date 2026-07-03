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Таких «Крестов» вы уже не увидите! Показываем закрытые карцеры, «камеру Бродского» и дворик заключенных (сюда не водят экскурсии!) в последний раз

Еще несколько недель — и легендарная тюрьма уйдет на реставрацию, чтобы вернуться как общественное пространство. Собака.ru побывала в «Крестах» в преддверии закрытия и прошлась по местам, по которым не водят экскурсии: восточному корпусу с камерой поэта Иосифа Бродского, карцерам и прогулочному дворику со смотровой площадкой. Совсем скоро память о них останется лишь на стендах экспозиций. Встречайте — виртуальный тур с (уже историческими!) снимками закрытых локаций легендарной тюрьмы. Специально к 134-летию «Крестов».

Точка №1: восточный корпус 

Это восточный корпус «Крестов» — сюда не водят экскурсии
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Это восточный корпус «Крестов» — сюда не водят экскурсии 

В отличии от западного, он выглядит гораздо мрачнее
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

В отличии от западного, он выглядит гораздо мрачнее

При этом его детали поражают своей сохранностью
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

При этом его детали поражают своей сохранностью

Главные здания на территории «Крестов» — крестообразные корпуса, которые и дали название этой тюрьме. Именно в них находились (изначально одиночные) камеры, где более 120 лет содержали заключенных: от Владимира Набокова (старшего) и Александра Керенского до криминальных авторитетов 1990-х. Экскурсии, билеты на которые разбирают за считанные секунды, включают прогулку по большому участку исторического комплекса, но предполагают посещение только западного корпуса, который ближе к улице Комсомола. 

Сводчатый купол, которым при создании логотипа «Крестов» вдохновлялась команда Артемия Лебедева
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Сводчатый купол, которым при создании логотипа «Крестов» вдохновлялась команда Артемия Лебедева

По этим лестницам не ходили с 2017 года — с тех пор, как заключенных перевели в Колпино
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

По этим лестницам не ходили с 2017 года — с тех пор, как заключенных перевели в Колпино 

Центральная башня и четыре коридора-луча построены по принципу паноптикума, когда надзирателю видно все, но сами арестанты не понимают, наблюдают за
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Центральная башня и четыре коридора-луча построены по принципу паноптикума, когда надзирателю видно все, но сами арестанты не понимают, наблюдают за ними в данный момент или нет 

Восточный корпус, расположенный ближе к Арсенальной набережной, закрыт для широкой публики. В отличии от западного, он выглядит гораздо мрачнее, хотя они абсолютно одинаковые по планировке (центральная башня со сводчатым куполом и отходящие от нее четыре коридора-луча) и построены в одно и то же время — в 1890-е годы. Окна некоторых его фасадов обращены к Неве. Камеры в этой части здания считались привилегированными, так как позволяли наблюдать за внешним миром. После реставрации любоваться видом на реку будут гости отелей на 4 и 5 звезд.

В коридорах восточного корпуса можно увидеть историческое остекление
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

В коридорах восточного корпуса можно увидеть историческое остекление 

А вот номерные таблички на дверях камер давно утеряны
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

А вот номерные таблички на дверях камер давно утеряны 

При этом местами до сих пор висят пожелтевшие листы с распорядком дня
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

При этом местами до сих пор висят пожелтевшие листы с распорядком дня 

«Кресты» построили в конце XIX века для содержания уголовных преступников. Последние арестанты покинули его в 2017-м — их перевели в следственный изолятор в Колпино, открывшийся в том же году. Спустя несколько лет бывшее СИЗО выставили на торги, в результате которых его собственником за 1,1 млрд рублей стал строительный холдинг «КВС». К новому владельцу перешли четыре гектара земли и три десятка зданий, среди которых есть и памятники архитектуры.

К 2030-му на территории создадут общественное пространство, мультимедийный музей об истории этого места, две гостиницы на четыре и пять звезд, гастрономическую улицу, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти», а рядом — подземный переход и причал. Реставрацией и приспособлением исторического комплекса под современное использование занимается «НИиПИ Спецреставрация» во главе с Игорем Пасечником, а фирменным стилем — дизайн-студия Артемия Лебедева.

Точка №2: камера №104 и карцер

Камеры абсолютно идентичны и по размеру, и по обстановке
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Камеры абсолютно идентичны и по размеру, и по обстановке 

В одной из них — под номером 104 — сидел поэт Иосиф Бродский
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

В одной из них — под номером 104 — сидел поэт Иосиф Бродский 

В некоторых еще сохранились предметы быта (кровати, cанузел, зеркала)
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

В некоторых еще сохранились предметы быта (кровати, cанузел, зеркала)

В закрытом от посторонних глаз восточном корпусе «Крестов» сидел лауреат Нобелевской премии по литературе Иоcиф Бродский. Поэт попал сюда по надуманному обвинению в тунеядстве и провел здесь больше года — с января 1963 по март 1964 года. По данным ФСИН, его содержали в камере № 104. Номерные таблички на дверях давно утеряны, поэтому установить ее местонахождение уже невозможно, но можно представить, как она выглядела: камеры абсолютно идентичны и по размеру, и по обстановке. В ходе предстоящих работ их объединят, превратив в гостиничные номера. 

Стены карцеров покрыты бугристой штукатуркой, которую называют «шубой»
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Стены карцеров покрыты бугристой штукатуркой, которую называют «шубой» 

Среди удобств — только раковина и унитаз
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Среди удобств — только раковина и унитаз 

Откидные нары поднимали и запирали на день. Некоторые из них содержат послания, которые уже никто не прочтет
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Откидные нары поднимали и запирали на день. Некоторые из них содержат послания, которые уже никто не прочтет  

Среди самых страшных мест восточного корпуса — карцеры, куда попадали за нарушение тюремного режима. Узкие и холодные помещения пугали не только отсутствием удобств, но и полной оторванностью от (из без того ограниченного) круга общения. Дисциплинарные изоляторы пустуют около 10 лет и уже никогда не будут использованы по прямому назначению. Будущие постояльцы отелей узнают о них разве что в музее — карцеры перестроят и интегрируют в обновленной пространство. Эта страница в истории «Крестов» остается в виде стендов экспозиции. 

После реставрации восточный и западный корпуса «Крестов» станут отелями на 4 и 5 звезд
Рендер: пресс-служба «КВС»

После реставрации восточный и западный корпуса «Крестов» станут отелями на 4 и 5 звезд 

Точка №3: прогулочный дворик  

Смотровая башня в центре прогулочного дворика
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Смотровая башня в центре прогулочного дворика 

Подниматься на нее небезопасно, но мы рискнули!
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Подниматься на нее небезопасно, но мы рискнули! 

Сверху она покрыта мелкой сеткой
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Сверху она покрыта мелкой сеткой 

Прогулочный дворик — еще одна локация на территории «Крестов», куда не водят экскурсии. Это круглая конструкция у восточного корпуса, разделенная на бетонные отсеки. Сверху ее покрывает мелкая сетка, через которую поступают редкие лучи северного солнца. А в центре расположена смотровая башня — отсюда надзиратели наблюдали за заключенными. Прогулочный дворик не входят в предмет охраны, так как относится к советскому времени. Совсем скоро его демонтируют. 

Продолжительность прогулок составляла 45 минут
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Продолжительность прогулок составляла 45 минут 

Сами дворики отличаются по размеру: есть совсем маленькие, как этот
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Сами дворики отличаются по размеру: есть совсем маленькие, как этот 

А есть более просторные — «для блатных»
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

А есть более просторные — «для блатных» 

Освободившееся место займет премиальный ресторан. Двухэтажное здание круглой формы будет стилизовано под соседний с ним восточный корпус и станет частью архитектурного ансамбля. Первый этаж выложат из красного кирпича, а второй — полностью застеклят, чтобы посетители могли любоваться речной панорамой и подходящими к причалу теплоходами. Новое заведение будет ориентировано на высокую кухню — и это пока все, что известно о его концепции.  

После реставрации на месте прогулочного дворика построят премиальный ресторан
Рендер: пресс-служба «КВС»

После реставрации на месте прогулочного дворика построят премиальный ресторан 

Точка №4: баня  

Здание бани около западного корпуса «Крестов»
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru. Рендер: пресс-служба «КВС»

Здание бани около западного корпуса «Крестов»

Так оно преобразится через несколько лет
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru. Рендер: пресс-служба «КВС»

Так оно преобразится через несколько лет 

Помимо главных зданий с камерами и карцерами на территории исторического комплекса располагались административный блок с церковью, жилье для надзирателей и других сотрудников, больница и изолятор, кухня, котельная, ледник, кузница и баня. Большая часть этих построек сконцентрирована около западного корпуса «Крестов». Сегодня их можно осмотреть лишь снаружи. После реставрации здесь появится ресторанная улица, которую протянут от улицы Комсомола до Арсенальной набережной. 

Участок между зданием бани и зданием кухни (слева на фото) станет ресторанной улицей
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru. Рендер: пресс-служба «КВС»

Участок между зданием бани и зданием кухни (слева на фото) станет ресторанной улицей 

Здесь будут работать бары, кафе и рестораны
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru. Рендер: пресс-служба «КВС»

Здесь будут работать бары, кафе и рестораны 

Точка №5: SPA-комплекс

Здесь планируют построить SPA-комплекс
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru. Рендер: пресс-служба «КВС»

Здесь планируют построить SPA-комплекс

Это будет полностью застекленное здание с бассейнами, саунами и зонами для релаксации
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru. Рендер: пресс-служба «КВС»

Это будет полностью застекленное здание с бассейнами, саунами и зонами для релаксации

Проект приспособления исторического комплекса также включает новое строительство. К нему относится SPA, который планируют построить на месте не относящейся к предмету охраны постройки рядом с восточным корпусом «Крестов». Это будет полностью застекленное здание с бассейнами, саунами и зонами для релаксации. Предполагается, что его смогут посещать не только гости пятизвездочного отеля, который откроют по-соседству, но и другие гости и жители Петербурга. 

Сергей Ярошенко

генеральный директор группы компаний «КВС»

134 года — возраст, который вызывает уважение. За это время «Кресты» стали местом с очень важной историей. Для нас большая честь взять ответственность за ее продолжение. За прошедший год пройдены исследования и экспертизы, определена концепция развития, получен статус объекта культурного наследия, разработана новая айдентика и визуальный образ знакового объекта.

Сегодня мы стоим на пороге самого важного этапа. Уже в сентябре этого года «Кресты» закроют свои двери, чтобы начать подготовку к масштабному преобразованию. Впереди — большая и очень ответственная работа. Наша задача — сохранить историческое наследие этого уникального комплекса, наполнив его новой жизнью и новым смыслом.

Бонус: комната для свиданий 

В комнате для свиданий еще висят советские таблички
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

В комнате для свиданий еще висят советские таблички 

Внутри — пронумерованные кабинки со стеклянными перегородками
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

Внутри — пронумерованные кабинки со стеклянными перегородками

А также одноместные скамейки для посетителей
Фото: Сергей Мисенко / Собака.ru

А также одноместные скамейки для посетителей

В это помещение не только не водят экскурсии: сюда редко заходят даже охранники. Комнаты для свиданий находятся в здании, которое не относится к предстоящей реставрации и последующему приспособлению. Здесь все так, как было во времена заключенных: советские таблички на входных дверях, пронумерованные кабинки со стеклянными перегородками, одноместные скамейки для посетителей. Что будет с этим пространством и его содержимым — неизвестно. Вероятно, память о нем останется только в виде этих фото. 

Фото: Сергей Мисенко

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