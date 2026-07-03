Таких «Крестов» вы уже не увидите! Показываем закрытые карцеры, «камеру Бродского» и дворик заключенных (сюда не водят экскурсии!) в последний раз

Еще несколько недель — и легендарная тюрьма уйдет на реставрацию, чтобы вернуться как общественное пространство. Собака.ru побывала в «Крестах» в преддверии закрытия и прошлась по местам, по которым не водят экскурсии: восточному корпусу с камерой поэта Иосифа Бродского, карцерам и прогулочному дворику со смотровой площадкой. Совсем скоро память о них останется лишь на стендах экспозиций. Встречайте — виртуальный тур с (уже историческими!) снимками закрытых локаций легендарной тюрьмы. Специально к 134-летию «Крестов».
Точка №1: восточный корпус
Главные здания на территории «Крестов» — крестообразные корпуса, которые и дали название этой тюрьме. Именно в них находились (изначально одиночные) камеры, где более 120 лет содержали заключенных: от Владимира Набокова (старшего) и Александра Керенского до криминальных авторитетов 1990-х. Экскурсии, билеты на которые разбирают за считанные секунды, включают прогулку по большому участку исторического комплекса, но предполагают посещение только западного корпуса, который ближе к улице Комсомола.
Сводчатый купол, которым при создании логотипа «Крестов» вдохновлялась команда Артемия Лебедева
По этим лестницам не ходили с 2017 года — с тех пор, как заключенных перевели в Колпино
Центральная башня и четыре коридора-луча построены по принципу паноптикума, когда надзирателю видно все, но сами арестанты не понимают, наблюдают за ними в данный момент или нет
Восточный корпус, расположенный ближе к Арсенальной набережной, закрыт для широкой публики. В отличии от западного, он выглядит гораздо мрачнее, хотя они абсолютно одинаковые по планировке (центральная башня со сводчатым куполом и отходящие от нее четыре коридора-луча) и построены в одно и то же время — в 1890-е годы. Окна некоторых его фасадов обращены к Неве. Камеры в этой части здания считались привилегированными, так как позволяли наблюдать за внешним миром. После реставрации любоваться видом на реку будут гости отелей на 4 и 5 звезд.
«Кресты» построили в конце XIX века для содержания уголовных преступников. Последние арестанты покинули его в 2017-м — их перевели в следственный изолятор в Колпино, открывшийся в том же году. Спустя несколько лет бывшее СИЗО выставили на торги, в результате которых его собственником за 1,1 млрд рублей стал строительный холдинг «КВС». К новому владельцу перешли четыре гектара земли и три десятка зданий, среди которых есть и памятники архитектуры.
К 2030-му на территории создадут общественное пространство, мультимедийный музей об истории этого места, две гостиницы на четыре и пять звезд, гастрономическую улицу, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти», а рядом — подземный переход и причал. Реставрацией и приспособлением исторического комплекса под современное использование занимается «НИиПИ Спецреставрация» во главе с Игорем Пасечником, а фирменным стилем — дизайн-студия Артемия Лебедева.
Точка №2: камера №104 и карцер
В закрытом от посторонних глаз восточном корпусе «Крестов» сидел лауреат Нобелевской премии по литературе Иоcиф Бродский. Поэт попал сюда по надуманному обвинению в тунеядстве и провел здесь больше года — с января 1963 по март 1964 года. По данным ФСИН, его содержали в камере № 104. Номерные таблички на дверях давно утеряны, поэтому установить ее местонахождение уже невозможно, но можно представить, как она выглядела: камеры абсолютно идентичны и по размеру, и по обстановке. В ходе предстоящих работ их объединят, превратив в гостиничные номера.
Среди самых страшных мест восточного корпуса — карцеры, куда попадали за нарушение тюремного режима. Узкие и холодные помещения пугали не только отсутствием удобств, но и полной оторванностью от (из без того ограниченного) круга общения. Дисциплинарные изоляторы пустуют около 10 лет и уже никогда не будут использованы по прямому назначению. Будущие постояльцы отелей узнают о них разве что в музее — карцеры перестроят и интегрируют в обновленной пространство. Эта страница в истории «Крестов» остается в виде стендов экспозиции.
После реставрации восточный и западный корпуса «Крестов» станут отелями на 4 и 5 звезд
Точка №3: прогулочный дворик
Прогулочный дворик — еще одна локация на территории «Крестов», куда не водят экскурсии. Это круглая конструкция у восточного корпуса, разделенная на бетонные отсеки. Сверху ее покрывает мелкая сетка, через которую поступают редкие лучи северного солнца. А в центре расположена смотровая башня — отсюда надзиратели наблюдали за заключенными. Прогулочный дворик не входят в предмет охраны, так как относится к советскому времени. Совсем скоро его демонтируют.
Освободившееся место займет премиальный ресторан. Двухэтажное здание круглой формы будет стилизовано под соседний с ним восточный корпус и станет частью архитектурного ансамбля. Первый этаж выложат из красного кирпича, а второй — полностью застеклят, чтобы посетители могли любоваться речной панорамой и подходящими к причалу теплоходами. Новое заведение будет ориентировано на высокую кухню — и это пока все, что известно о его концепции.
После реставрации на месте прогулочного дворика построят премиальный ресторан
Точка №4: баня
Помимо главных зданий с камерами и карцерами на территории исторического комплекса располагались административный блок с церковью, жилье для надзирателей и других сотрудников, больница и изолятор, кухня, котельная, ледник, кузница и баня. Большая часть этих построек сконцентрирована около западного корпуса «Крестов». Сегодня их можно осмотреть лишь снаружи. После реставрации здесь появится ресторанная улица, которую протянут от улицы Комсомола до Арсенальной набережной.
Точка №5: SPA-комплекс
Проект приспособления исторического комплекса также включает новое строительство. К нему относится SPA, который планируют построить на месте не относящейся к предмету охраны постройки рядом с восточным корпусом «Крестов». Это будет полностью застекленное здание с бассейнами, саунами и зонами для релаксации. Предполагается, что его смогут посещать не только гости пятизвездочного отеля, который откроют по-соседству, но и другие гости и жители Петербурга.
Сергей Ярошенко
генеральный директор группы компаний «КВС»
134 года — возраст, который вызывает уважение. За это время «Кресты» стали местом с очень важной историей. Для нас большая честь взять ответственность за ее продолжение. За прошедший год пройдены исследования и экспертизы, определена концепция развития, получен статус объекта культурного наследия, разработана новая айдентика и визуальный образ знакового объекта.
Сегодня мы стоим на пороге самого важного этапа. Уже в сентябре этого года «Кресты» закроют свои двери, чтобы начать подготовку к масштабному преобразованию. Впереди — большая и очень ответственная работа. Наша задача — сохранить историческое наследие этого уникального комплекса, наполнив его новой жизнью и новым смыслом.
Бонус: комната для свиданий
В это помещение не только не водят экскурсии: сюда редко заходят даже охранники. Комнаты для свиданий находятся в здании, которое не относится к предстоящей реставрации и последующему приспособлению. Здесь все так, как было во времена заключенных: советские таблички на входных дверях, пронумерованные кабинки со стеклянными перегородками, одноместные скамейки для посетителей. Что будет с этим пространством и его содержимым — неизвестно. Вероятно, память о нем останется только в виде этих фото.
Фото: Сергей Мисенко
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