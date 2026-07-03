Таких «Крестов» вы уже не увидите! Показываем закрытые карцеры, «камеру Бродского» и дворик заключенных (сюда не водят экскурсии!) в последний раз

«Кресты» построили в конце XIX века для содержания уголовных преступников. Последние арестанты покинули его в 2017-м — их перевели в следственный изолятор в Колпино, открывшийся в том же году. Спустя несколько лет бывшее СИЗО выставили на торги, в результате которых его собственником за 1,1 млрд рублей стал строительный холдинг «КВС». К новому владельцу перешли четыре гектара земли и три десятка зданий, среди которых есть и памятники архитектуры.

К 2030-му на территории создадут общественное пространство, мультимедийный музей об истории этого места, две гостиницы на четыре и пять звезд, гастрономическую улицу, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти», а рядом — подземный переход и причал. Реставрацией и приспособлением исторического комплекса под современное использование занимается «НИиПИ Спецреставрация» во главе с Игорем Пасечником, а фирменным стилем — дизайн-студия Артемия Лебедева.