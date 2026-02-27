Театральный квартал в Коломне, экскурсии в «Кресты» и новые небоскребы в Московском районе: дайджест урбанистических новостей Петербурга

В Петербурге могут создать общественное пространство у Мариинского театра, в бывшей тюрьме на Арсенальной набережной запустят прогулки в компании гида, а на юге города хотят построить новые небоскребы: «Собака.ru» рассказывает о главных новостях в области урбанистики.
Эксклюзив месяца
Ксения Шойгу покидает «Остров фортов»: форты «Кроншлот», «Петр I» и «Чумной» выходят из реставрации, чтобы стать общественными пространствами с музеями и ресторанами. Теперь команда проекта едет в Сибирь запускать «Долину Менделеева» — индустриально-технический кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Подробнее об этом читайте в большом интервью Ксении Шойгу для Собака.ru.
Заявка месяца
В Московском районе города появятся новые небоскребы в форме гигантских букв «Н». Две 22-этажные башни возведут по обе стороны от стеклянной высотки Leader Tower. Проект застройки площади Конституции, подготовленный архитектурным бюро «Студия 44» во главе с Никитой Явейном, уже рассмотрел Градостроительный совет Петербурга.
Событие месяца
С марта по август этого года петербуржцы и гости города смогут прогуляться по территории «Крестов» на Арсенальной набережной в компании гида. Эксклюзивные экскурсии в бывшей тюрьме анонсировал Дом культуры Льва Лурье.
Посетителям удастся в последний раз увидеть исторический комплекс в первозданном виде — до начала масштабного преобразования в общественное пространство. Прогулки будут вести четыре спикера ДК: Наталья Шкуренок, Константин Шолмов, Дмитрий Черепанов и Митя Ганопольский.
Открытие месяца
В здании Пробирной палаты и Пробирного училища (Казанская улица, 28) заработал новый спорткомплекс. Реставрация и приспособление памятника архитектуры к современному использованию продолжались 18 месяцев. Специалисты сохранили исторический фасад, а внутри дома разместили 25-метровый бассейн, гребные тренажеры и просторные залы для тренировок.
Предложение месяца
В Петербурге могут создать Театральный квартал. С такой идеей выступил художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Новое пространство он предлагает назвать именем дирижера Юрия Темирканова, который возглавлял городскую филармонию в 1988–2023 годах.
Инициатива месяца
В кофейнях будущего «Брюллофта» (Кадетская линия, 21) будут продавать конфеты ручной работы, созданные в точных копиях кондитерских форм начала ХХ века. Исторические молды были обнаружены среди строительного мусора в ходе восстановления дома Брюллова. Команда краеведческой ячейки «Гэнгъ» очистила их от грязи и приготовила в них пробные сладости. Эксперимент оказался удачным. Теперь волонтеры-реставраторы думают над рецептурой для массового производства конфет.
Проект месяца
Китайские мастера воссоздали 155 лаковых панно для личных апартаментов Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Подлинники были уничтожены в Великую Отечественную войну, поэтому за образец взяли аналоги XVIII века из Китайского театра, входящие в коллекцию ГМЗ «Царское Село», и 12-створчатую ширму XVII века из собрания Государственного Эрмитажа. Дальше по плану — монтаж, который планируют завершить летом 2026 года.
Мерч месяца
Пространство «Севкабель Порт» и мастерская «ФлораКонкрит» выпустили свечи в виде «Теслы» — генератора постоянного тока на 1 500 000 вольт, который полвека работал в лаборатории завода. Громоздкий аппарат долгое время стоял без дела, пока его не решили установить на Морской площади как памятник мощи советской кабельной промышленности. Найти миниатюру можно в инфопункте на 1-м этаже «Цеха».
