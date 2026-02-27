Театральный квартал в Коломне, экскурсии в «Кресты» и новые небоскребы в Московском районе: дайджест урбанистических новостей Петербурга

Событие месяца

С марта по август этого года петербуржцы и гости города смогут прогуляться по территории «Крестов» на Арсенальной набережной в компании гида. Эксклюзивные экскурсии в бывшей тюрьме анонсировал Дом культуры Льва Лурье.

Посетителям удастся в последний раз увидеть исторический комплекс в первозданном виде — до начала масштабного преобразования в общественное пространство. Прогулки будут вести четыре спикера ДК: Наталья Шкуренок, Константин Шолмов, Дмитрий Черепанов и Митя Ганопольский.