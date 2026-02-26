Два новых небоскреба появятся в Московском районе

Общая площадь корпусов двух бизнес-центров на площади Конституции, д. 1-3 составит около 100 тысяч квадратных метров. Оба здания будут почти вполовину ниже Leader Tower, с максимальной высотой 75 м (22 этажа), часть здания будет ниже, до 45 м. Также в планах у заказчика снести два действующих бизнес-центра.

Еще одна особенность будущих строений — их форма. Они оба будут в форме двух гигантских букв Н.

«Это продолжение офисов, которые сегодня работают в высотном здании [Leader Tower]. И тот же владелец выкупил левую часть [земельного участка и соседнего здания] и практически выкупил правую, и сейчас хочет продолжить тот офисный бизнес, который у него достаточно успешно идет в большой башне», — пишет РБК со слов руководителя архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна на Градсовете.

Проект по заказу ООО «Пальмира» выполнило ООО «Архитектурное бюро «Студия 44». Заказчик решил, что два действующих бизнес-центра на площади Конституции по бокам от башни «морально устарели» (из-за коридорной системы и по другим причинам), поскольку, ни архитектурной, ни высокой коммерческой ценности у них нет.

«Существующие здания — это каркас восьмидесятых годов, простоявших 20 лет и потом облицованных вместе со строительством главного здания, и заново введенных в эксплуатацию. Там почти стометровый коридор и комнатки слева-справа. Сегодня не работают такие схемы, это плохо сдаваемое офисное здание, по расценкам гораздо ниже, чем башня», — добавил Явейн.

Бизнес-центр Leader Tower высотой 140 м (42 этажа) возвели в 2013 году. Тогда он был самым высоким зданием в городе. Инвестором и застройщиком выступил петербургский девелопер «Лидер Групп», он же выступает как собственник и управляющим объекта.