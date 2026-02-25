Театральный квартал предложили создать в Петербурге

«Сегодня <...> мы имеем уникальную возможность создать такие культурные центры, или культурные кварталы, в сердце Москвы, в сердце Петербурга», — сказано в официальной расшифровки мероприятия на сайте президента РФ.

Этот квартал предлагают назвать именем дирижера Юрия Темирканова, который возглавлял Петербургскую филармонию в 1988–2023 годах.

«Мне кажется, там, где он открывал для себя Петербург, и рядом с консерваторией, и с «десятилеткой», и с Мариинским театром — это большая часть его жизни», — подчеркнул Гергиев.