Воссозданные панно для личных апартаментов Екатерины II в Царском Селе прибыли из Китая

Всего музейщики получили 155 настенных лаковых панно. Работа над их восстановлением заняла два года. Китайские мастера использовали традиционные технологии реставрации, чтобы панели заняли свое место в Китайском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца, который входил в число апартаментов Екатерины II. Дальше по плану реставрации — монтаж панно на стены зала. Полностью этот процесс планируют завершить летом 2026 года.
Подлинные исторические панно были разрушены во время Великой Отечественной войны. Выполнение сложнейшей задачи доверили мастерам Пекинской художественной компании «Синьсинши» (в переводе с китайского — «Танцующий лев»).
Работы в Зубовском флигеле проводятся в ходе масштабного реставрационного проекта «Екатерина II. Личное пространство». Общая площадь росписи всех лаковых панно — почти 170 квадратных метров.
«Мы с трепетом ждали этого момента (приезда лаковых панно, — прим. ред.) — он завершает многолетнюю реставрацию Зубовского флигеля, которая выполняется при поддержке ПАО «Газпром». Во время работ наши научные сотрудники ездили в Китай и контролировали каждый этап. Важно, чтобы воссозданные панели соответствовали утраченному оригиналу, и китайским мастерам это удалось, — сообщила директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.
Работы по восстановлению панно начали еще в 2022 году. Тогда компания «Синьсинши» сделала два пробных панно в традиционных техниках «куанцай» и «мяоцзинь». Пилотные панно выставляли в экспозиции Китайского зала.
В итоге китайские мастера изготовили несколько видов лаковых панно в соответствии с проектом, который разработали архитекторы Царскосельской янтарной мастерской. На выполнение всего объема работ у китайских мастеров ушло 700 дней.
Работу делали по предоставленным музеем аналогам. Для коромандельских лаков в технике «куанцай» образцом стали подлинные панно XVIII века из Китайского театра из коллекции ГМЗ «Царское Село» и подлинная китайская 12-створчатая ширма XVII века из собрания Государственного Эрмитажа. При воссоздании панно в технике «мяоцзинь» мастера ориентировались на изображения на китайской мебели, экране и подносе XVIII века из коллекции ГМЗ «Царское Село» и других музеев.
Панно, которыми украшали Китайский зал в екатерининское время, состояли из створок китайских ширм XVII — XVIII века, их обычно расписывали с обеих сторон. Деревянные створки для увеличения декоративной поверхности аккуратно распиливали вдоль и использовали для оформления стен.
Сюжеты, которые можно встретить на китайских панно: фигуры в пейзажах, фигуры на облаках, даосские бессмертные, пейзажи с дворцами, мостиками, павильонами, беседками, деревьями, мысами, островами.
