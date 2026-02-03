Воссозданные панно для личных апартаментов Екатерины II в Царском Селе прибыли из Китая

Подлинные исторические панно были разрушены во время Великой Отечественной войны. Выполнение сложнейшей задачи доверили мастерам Пекинской художественной компании «Синьсинши» (в переводе с китайского — «Танцующий лев»).

Работы в Зубовском флигеле проводятся в ходе масштабного реставрационного проекта «Екатерина II. Личное пространство». Общая площадь росписи всех лаковых панно — почти 170 квадратных метров.

«Мы с трепетом ждали этого момента (приезда лаковых панно, — прим. ред.) — он завершает многолетнюю реставрацию Зубовского флигеля, которая выполняется при поддержке ПАО «Газпром». Во время работ наши научные сотрудники ездили в Китай и контролировали каждый этап. Важно, чтобы воссозданные панели соответствовали утраченному оригиналу, и китайским мастерам это удалось, — сообщила директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Работы по восстановлению панно начали еще в 2022 году. Тогда компания «Синьсинши» сделала два пробных панно в традиционных техниках «куанцай» и «мяоцзинь». Пилотные панно выставляли в экспозиции Китайского зала.

В итоге китайские мастера изготовили несколько видов лаковых панно в соответствии с проектом, который разработали архитекторы Царскосельской янтарной мастерской. На выполнение всего объема работ у китайских мастеров ушло 700 дней.

Работу делали по предоставленным музеем аналогам. Для коромандельских лаков в технике «куанцай» образцом стали подлинные панно XVIII века из Китайского театра из коллекции ГМЗ «Царское Село» и подлинная китайская 12-створчатая ширма XVII века из собрания Государственного Эрмитажа. При воссоздании панно в технике «мяоцзинь» мастера ориентировались на изображения на китайской мебели, экране и подносе XVIII века из коллекции ГМЗ «Царское Село» и других музеев.

Панно, которыми украшали Китайский зал в екатерининское время, состояли из створок китайских ширм XVII — XVIII века, их обычно расписывали с обеих сторон. Деревянные створки для увеличения декоративной поверхности аккуратно распиливали вдоль и использовали для оформления стен.

Сюжеты, которые можно встретить на китайских панно: фигуры в пейзажах, фигуры на облаках, даосские бессмертные, пейзажи с дворцами, мостиками, павильонами, беседками, деревьями, мысами, островами.

Дальше по плану реставрации — монтаж панно на стены зала. Полностью этот процесс планируют завершить летом 2026 года.