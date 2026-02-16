Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В восстановленном здании Пробирной палаты открыли спортивный комплекс с бассейном

Специалистам удалось сохранить исторический фасад здания по Казанской улице. Полностью работы заняли 18 месяцев. В центре разместили 25-метровый бассейн и гребные тренажеры, залы для тренировок.

Пресс-служба Смольного
Пресс-служба Смольного

Многофункциональный центр разместили в восстановленном здании Пробирной палаты и Пробирного училища — объекте культурного наследия регионального значения.

«Задача была крайне сложной: от здания Пробирной палаты осталась одна стена, тяжелая ситуация с фундаментами, а рядом — жилые дома. Но благодаря совместным усилиям бизнеса и правительства Петербург получил новый спортивный объект в историческом центре и возрожденный памятник», — сказал губернатор Александр Беглов.

Специалистам удалось сохранить исторический фасад здания по Казанской улице. Полностью работы заняли 18 месяцев. Проект разрабатывали с учетом пожеланий педагогов и учеников лицея №211 имени Пьера де Кубертена на Гороховой улице.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: