В восстановленном здании Пробирной палаты открыли спортивный комплекс с бассейном

Многофункциональный центр разместили в восстановленном здании Пробирной палаты и Пробирного училища — объекте культурного наследия регионального значения.

«Задача была крайне сложной: от здания Пробирной палаты осталась одна стена, тяжелая ситуация с фундаментами, а рядом — жилые дома. Но благодаря совместным усилиям бизнеса и правительства Петербург получил новый спортивный объект в историческом центре и возрожденный памятник», — сказал губернатор Александр Беглов.

Специалистам удалось сохранить исторический фасад здания по Казанской улице. Полностью работы заняли 18 месяцев. Проект разрабатывали с учетом пожеланий педагогов и учеников лицея №211 имени Пьера де Кубертена на Гороховой улице.