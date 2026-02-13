Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Эксклюзив! В Петербурге запустят экскурсии по территории «Крестов» от ДК Лурье

Петербуржцы и гости города смогут побывать на территории бывшего СИЗО на Арсенальной набережной. «КВС» и Дом культуры Льва Лурье разработали авторские маршруты по легендарному комплексу и запустят их уже весной, сообщили Собака.ru в пресс-службе строительного холдинга. 

«Кресты» на Арсенальной набережной

«Кресты» на Арсенальной набережной  

Посетителям экскурсии удастся в последний раз увидеть это здание в первозданном виде — до начала масштабного преобразования в общественное пространство. Прогулки будут вести четыре спикера: Наталья Шкуренок, Константин Шолмов, Дмитрий Черепанов и Митя Ганопольский. 

«Маршрут по территории и объектам будет единым, однако каждый визит станет уникальным за счет авторских рассказов провожатых Дома культуры Льва Лурье. Участников ждут разные ракурсы осмысления "Крестов": от личных историй писателей, поэтов и общественных деятелей, оказавшихся здесь в разные эпохи, до взгляда на комплекс как на отражение судьбы всего Петербурга — города противоречий, трагедий, надежды и внутренней силы», — рассказали в пресс-службе строительного холдинг «КВС». 

Предварительную заявку на посещение авторского маршрута уже можно оставить на сайте ДК Льва Лурье. Сами прогулки стартуют с 1 марта. 

«КВС» приобрела «Кресты» весной 2025 года. Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена в результате аукциона. Собака.ru показывала, как будет выглядеть отреставрированный комплекс. Совет по сохранению культурного наследия уже утвердил ключевые параметры проекта реставрации и приспособления под современное использование. Так, на территории «Крестов» планируют создать общественное пространство, мультимедийный музей об истории этого места, два гостиничных комплекса, гастрономическую улицу, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Обновленное пространство будет полностью пешеходным. А его фирменным стилем займется студия Артемия Лебедева.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: