Архипанки! 4 молодых архитектора и бюро, о которых скоро будут говорить все

Ежегодно в январе редакция Собака.ru проводит исследование, посвященное Петербургу будущего. Знакомьтесь, яркие представители архитектурной молодежной сцены: бюро «Челы», Андрей Кустов, бюро Glubinka и «Архдвор». Они участвуют в развитии территорий малых городов, пускают в ход арматуру, экспериментируют с металлом и нестатичными материалами (строят иглу и самый тяжелый табурет в Петербурге!), готовят перформанс для фестиваля Сontext Дианы Вишневой, проектируют 3D-дома для экопарка и переосмысляют русскую идентичность в благоустройстве. Эти архитекторы устроят демонтаж шаблонов и реновацию смыслов!
Андрей Кустов
Выпускник Горного университета и магистрант программы «Цифровая урбанистика» в ИТМО, Андрей Кустов победил на премии для молодых архитекторов «Архитектон + Локус» в номинации «Лучший дипломный проект». А вместе с хореографом Маратом Казихановым представил перформанс в рамках резиденции «Танец и архитектура» фестиваля Context Дианы Вишневой на площадке «МИРА Центра» — ГЭС на Нерли. Экспериментирует с металлом и нестатичными стройматериалами: сделал самый тяжелый табурет в Петербурге, зеркало для отказавшихся от отражения, построил ледяное иглу и песочный замок на намыве Васильевского острова. Мы поговорили с Андреем о текущих проектах и о том, как сделать город лучше прямо сейчас.
Glubinkа
Выпускник Академии художеств Борис Немцев вместе с товарищем Ильей Сухаревским основали протобюро Glubinka и за пару лет стали лауреатами в «Кирпичном конкурсе» с проектом жилого здания «Подклет» и в конкурсе 3D-дома для экопарка «Ясно Поле». Сегодня в команде шесть молодых архитекторов с крутым бэкграундом: от сотрудничества с лучшими архитектурными и ландшафтными бюро («Хвоя», Kleinewelt Architects, KOSMOS, МОХ!) до шефства на модном мебельном производстве Factura Factory. Среди важных кейсов — фасадные решения для здания «Эрьзя-Центра» в Москве и участие в международном конкурсе Kaira Looro 2024 на проект роддома в Африке. Glubinka — это рейв: в 2025-м реализуют концепцию комплекса гостевых домов для участников любимого фестиваля электронной музыки и искусства Outline. Собака.ru поговорила с сооснователем протобюро Glubinka Борисом Немцевым о текущих проектах и о том, как сделать город лучше прямо сейчас.
Архдвор
Выпускники реставрационного факультета СПбГАСУ и настоящие фанаты мастер-планов Антон Николаенков, Мария Левченко и Сергей Маркушев, поработав в «Студии 44» и Научно-исследовательском и проектном центре Генерального плана, открыли собственное бюро. «Архдвор» — адепты тактического урбанизма и переосмысления русской культуры в современных реалиях. Их проект деревянных «Избушек» в Костромской области — лауреат премии MosBuild Architecture & Design Award 2024. А в коллаборации с библиотекой «Бронницкая» и муниципалитетом ребятам удалось не просто благоустроить сквер возле клуба «Космонавт», но и мобилизовать местных жителей в добрососедское сообщество. Мы поговорили с Антоном и Марией о текущих проектах, самом противоречивом месте в городе и о том, кого из петербургских архитекторов можно считать настоящим панком.
Челы
Выпускники СПбГАСУ (мастера нейминга и велосипедные энтузиасты!) Виктор Королев и Иван Протопопов два года назад основали бюро «Челы». Ребята — адепты перформативной практики. С концепцией башни для хранения предметов искусства в период культурного постапокалипсиса победили в номинации «Проект» на премии «Архитектон + Локус». Официальную презентацию «Хранилища» превратили в комичную сцену о бюрократии, пригласив на нее своего друга-актера! А бывшее помещение бензопромывки на территории завода «Водтрансприбор» в районе Ланской — в личный офис с гостевым велосипедом. В портфолио — арт-объект «Всеобщий стол» для фестиваля Signal в Никола-Ленивце, концепция пейзажного парка «Камашево» в Республике Татарстан и модульные дома на Черноморском побережье. Мы поговорили с Виктором и Иваном о текущих проектах и планах.
Текст: Юлия Коба, Мария Агафонова
Фото: Алина Потапенко, Наталья Скворцова
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Артур Баширов, Александр Огурцов, Михаил Шеламагин, Михаил Ланцов / Skypoint
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