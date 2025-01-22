Архипанки! 4 молодых архитектора и бюро, о которых скоро будут говорить все

Glubinkа

Выпускник Академии художеств Борис Немцев вместе с товарищем Ильей Сухаревским основали протобюро Glubinka и за пару лет стали лауреатами в «Кирпичном конкурсе» с проектом жилого здания «Подклет» и в конкурсе 3D-дома для экопарка «Ясно Поле». Сегодня в команде шесть молодых архитекторов с крутым бэкграундом: от сотрудничества с лучшими архитектурными и ландшафтными бюро («Хвоя», Kleinewelt Architects, KOSMOS, МОХ!) до шефства на модном мебельном производстве Factura Factory. Среди важных кейсов — фасадные решения для здания «Эрьзя-Центра» в Москве и участие в международном конкурсе Kaira Looro 2024 на проект роддома в Африке. Glubinka — это рейв: в 2025-м реализуют концепцию комплекса гостевых домов для участников любимого фестиваля электронной музыки и искусства Outline. Собака.ru поговорила с сооснователем протобюро Glubinka Борисом Немцевым о текущих проектах и о том, как сделать город лучше прямо сейчас.