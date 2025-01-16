Это протобюро Glubinka. Молодые архитекторы сделали концепцию гостевых домов для фестиваля Outline (реализуют в 2025-м!)

Выпускник Академии художеств Борис Немцев вместе с товарищем Ильей Сухаревским основали протобюро Glubinka и за пару лет стали лауреатами в «Кирпичном конкурсе» с проектом жилого здания «Подклет» и в конкурсе 3D-дома для экопарка «Ясно Поле». Сегодня в команде шесть молодых архитекторов с крутым бэкграундом: от сотрудничества с лучшими архитектурными и ландшафтными бюро («Хвоя», Kleinewelt Architects, KOSMOS, МОХ!) до шефства на модном мебельном производстве Factura Factory. Среди важных кейсов — фасадные решения для здания «Эрьзя-Центра» в Москве и участие в международном конкурсе Kaira Looro 2024 на проект роддома в Африке. Glubinka — это рейв: в 2025-м реализуют концепцию комплекса гостевых домов для участников любимого фестиваля электронной музыки и искусства Outline. Собака.ru поговорила с сооснователем протобюро Glubinka Борисом Немцевым о текущих проектах и о том, как сделать город лучше прямо сейчас.
Василий Арсеньев-Сарэу, Михаил Червонный, Мария Ковалева и Мария Белоглазова. Коты Август и Муся исполняют роли Бориса Немцева и Ильи Сухаревского
Почему Glubinkа?
Борис: Сначала мы придерживались легенды: все в команде — выходцы из провинциальных городов. Я вырос в Тольятти, Илья — из Ноябрьска, Маша Белоглазова — из Владимира, а Ковалева — из Курчатова. Миша Червонный — из Тулы. Правда, оказалось, что Вася — коренной петербуржец! Теперь не знаем, что и думать.
Назовите проект, на 100% отражающий принципы бюро Glubinkа.
Борис: Для меня важным стал проект Monosection. Это малая архитектурная форма из железобетона. Она не обязана нести одну функцию: может быть стулом или скамейкой, навигационным элементом или местом для пикника. Проект стал победителем конкурса на платформе «АРХИМАФ». Крутой трибьют наследию индустриализации!
Вы придумали благоустройство из железобетонного двутавра в Monosection, а в проекте жилого здания «Подклет» для «Кирпичного конкурса» ловко оперируете визуальным и смысловым кодом «русского полукаменного дома», пересматривая привычные взгляды на феномен подклета. За чем из архитектурного прошлого — будущее?
Борис: Если рассматривать архитектуру как пространственную задачу, неважно, в какой эпохе нашли метод ее решения. Ценность бетонного блока в центре двора не в том, какой он формы или материала, а в его непомерной массе и грубом объеме. Типологически — это менгир или сейд, функция которого — означать. Каждому временнóму отрезку — свой пространственный маркер. Например, для XIX века — Александровская колонна. Суть формы одна, меняются только смыслы.
Проект Banya — про что он?
Борис: Правый берег Волги напротив Самары знаменит кутежами и матрасным туризмом. Banya — это возведение самостроя из подручных материалов с совмещением традиционной русской парной и походной каркасной бани с полиэтиленовым тентом. Трехэтажный объем, нарастающий амфитеатром, позволяет париться большой компанией. В нем же — раздевалка и комната отдыха с панорамой на Волгу. В процессе процедуры предполагается перемещение парящихся на верхние полки для повышения температуры воздуха и прыжок в холодную воду с последнего яруса.
Три железобетонные панели калининградского памятника советского модернизма в павильоне от АБ Glubinka «Призма советов» — дрейфующий трибьют и ностальгия по прошедшей эпохе
Проект Betonka — это 3D-дом в экопарке «Ясно Поле», а еще — аргумент в пользу уютного бетоностроения (и домопечатания!)
В суровых зимних условиях Banya от АБ Glubinka рассчитана на работу камерной парилки — согреет пятерых замерзших!
Как улучшить Петербург прямо сейчас?
Борис: Вернуть прежний вид парку Авиаторов. Высадить крапиву, разбросать сухие бревна и поставить легкие переносные скамейки. До реконструкции это была лучшая авангардная зеленая зона отдыха — с шашлыками, импровизированным пляжем и студенческими тусовками.
Какие планы?
Борис: Скоро стартует важный для нас проект арт-турбазы в Карелии. Ждите подробности!
Текст: Юлия Коба, Мария Агафонова
Фото: Алина Потапенко
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Артур Баширов / Skypoint
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