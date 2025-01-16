Это протобюро Glubinka. Молодые архитекторы сделали концепцию гостевых домов для фестиваля Outline (реализуют в 2025-м!)

Вы придумали благоустройство из железобетонного двутавра в Monosection, а в проекте жилого здания «Подклет» для «Кирпичного конкурса» ловко оперируете визуальным и смысловым кодом «русского полукаменного дома», пересматривая привычные взгляды на феномен подклета. За чем из архитектурного прошлого — будущее?

Борис: Если рассматривать архитектуру как пространственную задачу, неважно, в какой эпохе нашли метод ее решения. Ценность бетонного блока в центре двора не в том, какой он формы или материала, а в его непомерной массе и грубом объеме. Типологически — это менгир или сейд, функция которого — означать. Каждому временнóму отрезку — свой пространственный маркер. Например, для XIX века — Александровская колонна. Суть формы одна, меняются только смыслы.

Проект Banya — про что он?

Борис: Правый берег Волги напротив Самары знаменит кутежами и матрасным туризмом. Banya — это возведение самостроя из подручных материалов с совмещением традиционной русской парной и походной каркасной бани с полиэтиленовым тентом. Трехэтажный объем, нарастающий амфитеатром, позволяет париться большой компанией. В нем же — раздевалка и комната отдыха с панорамой на Волгу. В процессе процедуры предполагается перемещение парящихся на верхние полки для повышения температуры воздуха и прыжок в холодную воду с последнего яруса.