Как выпускники СПбГАСУ Виктор Королев и Иван Протопопов основали бюро «Челы» (в портфолио — арт-объект «Всеобщий стол» для фестиваля Signal в Никола-Ленивце!)

Главные принципы бюро «Челы» — это...

Виктор: ...простота и честность. Их отражает проект-манифест нашей мастерской на территории завода «Водтрансприбор». В помещении около 20 квадратных метров мы сохранили советский слой, включая заводскую аппаратуру и плитку, покрасили стены в белый, загрунтовали бетонный пол. А списанные с производства заводские лампы и исторические навигационные таблички стали элементами декора.

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Иван: Нам дорог «Архитектон 7» — это конструкция из 12 покрытых мастикой газовых труб для выставки «Магистрали», сделанная для фестиваля «Архитектон + Локус» в «Манеже». Арт-объект — про умолчание, переданное статичной композицией при помощи архитектурного языка. Проект прошел честный путь временной архитектуры: от экспонирования до пункта приема металлолома.