Как выпускники СПбГАСУ Виктор Королев и Иван Протопопов основали бюро «Челы» (в портфолио — арт-объект «Всеобщий стол» для фестиваля Signal в Никола-Ленивце!)

Выпускники СПбГАСУ (мастера нейминга и велосипедные энтузиасты!) Виктор Королев и Иван Протопопов два года назад основали бюро «Челы». Ребята — адепты перформативной практики. С концепцией башни для хранения предметов искусства в период культурного постапокалипсиса победили в номинации «Проект» на премии «Архитектон + Локус». Официальную презентацию «Хранилища» превратили в комичную сцену о бюрократии, пригласив на нее своего друга-актера! А бывшее помещение бензопромывки на территории завода «Водтрансприбор» в районе Ланской — в личный офис с гостевым велосипедом. В портфолио — арт-объект «Всеобщий стол» для фестиваля Signal в Никола-Ленивце, концепция пейзажного парка «Камашево» в Республике Татарстан и модульные дома на Черноморском побережье. Специально для январского номера Собака.ru, посвященного Петербургу будущего, мы поговорили с Виктором и Иваном о текущих проектах и планах.
Бюро «Челы», а именно: Виктор Королев, Иван Протопопов, их промышленный светильник за 500 рублей и гостевой велосипед
Главные принципы бюро «Челы» — это...
Виктор: ...простота и честность. Их отражает проект-манифест нашей мастерской на территории завода «Водтрансприбор». В помещении около 20 квадратных метров мы сохранили советский слой, включая заводскую аппаратуру и плитку, покрасили стены в белый, загрунтовали бетонный пол. А списанные с производства заводские лампы и исторические навигационные таблички стали элементами декора.
Назовите ваши собственные любимые проекты!
Иван: Нам дорог «Архитектон 7» — это конструкция из 12 покрытых мастикой газовых труб для выставки «Магистрали», сделанная для фестиваля «Архитектон + Локус» в «Манеже». Арт-объект — про умолчание, переданное статичной композицией при помощи архитектурного языка. Проект прошел честный путь временной архитектуры: от экспонирования до пункта приема металлолома.
Парк культуры и отдыха в Ярцево — бюро «Челы» предлагают смотреть Тарковского на открытом воздухе
Проект летнего шатра в Псковской области — минималистичная конструкция для ночевки, переговоров или семейного застолья под невесомым тюлем прямо посреди поля!
Реверанс к античным стоям на «маршруте созидания» — минималистичная галерея в пейзажном парке «Камашево» от «Челов»
Если культурный постапокалипсис случится, то таков вид из «Хранилища» — башни для сохранения выжившего искусства
Недавно вместе с казанским бюро «Архдесант» вы получили грант на воплощение концепции пейзажного парка «Камашево» в Татарстане. О чем проект?
Виктор: Мы спроектировали путь через парк на исторической окраине Менделеевска в районе Поселок. Он проходит через дореволюционную усадьбу Ушаковых и советский стадион. На маршруте есть галерея, подобная античным стоям, игровые тропы, обзорные точки и луга. Задача — объединить территории внутри самого парка и сделать это средой для созидания.
Петербургу не хватает архитектурных конкурсов или заказчиков?
Виктор и Иван: Заказчиков архитектурных конкурсов.
Какие планы?
Виктор: Сейчас проектируем модульный отель на Черноморском побережье. В 2025 году реализуют наши проекты пейзажного парка в Менделеевске и парка культуры и отдыха в Ярцево Смоленской области.
Текст: Юлия Коба, Мария Агафонова
Фото: Наталья Скворцова, архивы пресс-служб
Свет: Михаил Ланцов / Skypoint
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