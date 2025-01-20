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Урбанистика

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Как выпускники СПбГАСУ Виктор Королев и Иван Протопопов основали бюро «Челы» (в портфолио — арт-объект «Всеобщий стол» для фестиваля Signal в Никола-Ленивце!)

Выпускники СПбГАСУ (мастера нейминга и велосипедные энтузиасты!) Виктор Королев и Иван Протопопов два года назад основали бюро «Челы». Ребята — адепты перформативной практики. С концепцией башни для хранения предметов искусства в период культурного постапокалипсиса победили в номинации «Проект» на премии «Архитектон + Локус». Официальную презентацию «Хранилища» превратили в комичную сцену о бюрократии, пригласив на нее своего друга-актера! А бывшее помещение бензопромывки на территории завода «Водтрансприбор» в районе Ланской — в личный офис с гостевым велосипедом. В портфолио — арт-объект «Всеобщий стол» для фестиваля Signal в Никола-Ленивце, концепция пейзажного парка «Камашево» в Республике Татарстан и модульные дома на Черноморском побережье. Специально для январского номера Собака.ru, посвященного Петербургу будущего, мы поговорили с Виктором и Иваном о текущих проектах и планах. 

Бюро «Челы», а именно: Виктор Королев, Иван Протопопов, их промышленный светильник за 500 рублей и гостевой велосипед
Наталья Скворцова

Бюро «Челы», а именно: Виктор Королев, Иван Протопопов, их промышленный светильник за 500 рублей и гостевой велосипед

Главные принципы бюро «Челы» — это...

Виктор: ...простота и честность. Их отражает проект-манифест нашей мастерской на территории завода «Водтрансприбор». В помещении около 20 квадратных метров мы сохранили советский слой, включая заводскую аппаратуру и плитку, покрасили стены в белый, загрунтовали бетонный пол. А списанные с производства заводские лампы и исторические навигационные таблички стали элементами декора.

Назовите ваши собственные любимые проекты!

Иван: Нам дорог «Архитектон 7» — это конструкция из 12 покрытых мастикой газовых труб для выставки «Магистрали», сделанная для фестиваля «Архитектон + Локус» в «Манеже». Арт-объект — про умолчание, переданное статичной композицией при помощи архитектурного языка. Проект прошел честный путь временной архитектуры: от экспонирования до пункта приема металлолома.

Парк культуры и отдыха в Ярцево — бюро «Челы» предлагают смотреть Тарковского на открытом воздухе
Архивы пресс-служб

Парк культуры и отдыха в Ярцево — бюро «Челы» предлагают смотреть Тарковского на открытом воздухе

Проект летнего шатра в Псковской области — минималистичная конструкция для ночевки, переговоров или семейного застолья под невесомым тюлем прямо
Архивы пресс-служб

Проект летнего шатра в Псковской области — минималистичная конструкция для ночевки, переговоров или семейного застолья под невесомым тюлем прямо посреди поля!

Реверанс к античным стоям на «маршруте созидания» — минималистичная галерея в пейзажном парке «Камашево» от «Челов»
Архивы пресс-служб

Реверанс к античным стоям на «маршруте созидания» — минималистичная галерея в пейзажном парке «Камашево» от «Челов»

Если культурный постапокалипсис случится, то таков вид из «Хранилища» — башни для сохранения выжившего искусства
Архивы пресс-служб

Если культурный постапокалипсис случится, то таков вид из «Хранилища» — башни для сохранения выжившего искусства

Недавно вместе с казанским бюро «Архдесант» вы получили грант на воплощение концепции пейзажного парка «Камашево» в Татарстане. О чем проект?

Виктор: Мы спроектировали путь через парк на исторической окраине Менделеевска в районе Поселок. Он проходит через дореволюционную усадьбу Ушаковых и советский стадион. На маршруте есть галерея, подобная античным стоям, игровые тропы, обзорные точки и луга. Задача — объединить территории внутри самого парка и сделать это средой для созидания.

Петербургу не хватает архитектурных конкурсов или заказчиков?

Виктор и Иван: Заказчиков архитектурных конкурсов.

Какие планы?

Виктор: Сейчас проектируем модульный отель на Черноморском побережье. В 2025 году реализуют наши проекты пейзажного парка в Менделеевске и парка культуры и отдыха в Ярцево Смоленской области.

Текст: Юлия Коба, Мария Агафонова
Фото: Наталья Скворцова, архивы пресс-служб
Свет: Михаил Ланцов / Skypoint

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Материал из номера:
Январь
Люди:
Иван Протопопов, Виктор Королев

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