Это бюро «Архдвор» — адепты тактического урбанизма. Вместе с библиотекой «Бронницкая» и муниципалитетом им удалось объединить жителей района Семенцы в добрососедство

Назовите три важных проекта бюро «Архдвор»!

Антон: Самый крупный в нашем портфеле — прогулочная зона площадью 14 гектаров у ЖК «Лисино» в Сестрорецке. Здесь мы работаем над тем, чтобы объединить традиции петербургского паркостроения с экологичными материалами северных регионов в современном прочтении. Элементы паркового ансамбля соединяем с использованием коряг, гранитной и деревянной брусчатки, мощением булыжниками.

Мария: Для Тюмени спроектировали дворы и бульвар в ЖК «Юнион». Все функциональные зоны посвящены художникам: входная зона с аркой Татлина, сквер Кандинского, плейхаб Малевича, спортзона Мондриана. Когда искали визуальный код проекта, привлекли нейросеть. Первая очередь уже в работе, и нам нравится результат!

Антон: И проект Izbushka! Это два быстровозводимых деревянных дома площадью 15 квадратных метров для круглогодичного проживания. Четыре спальных места, душевая, туалет, мини-сауна, холодильник, электрическая плитка и дровяная печь для отопления — полный пансион. Первые избушки мы установили на территории отелямузея «Лесной терем Асташово» в Костромской области. В них жили более 100 волонтеров, участников восстановления затопленного храма-маяка в Крохино.