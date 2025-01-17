Это бюро «Архдвор» — адепты тактического урбанизма. Вместе с библиотекой «Бронницкая» и муниципалитетом им удалось объединить жителей района Семенцы в добрососедство

Ежегодно в январе редакция Собака.ru проводит исследование, посвященное Петербургу будущего. Встречайте новые имена в архитектуре! Выпускники реставрационного факультета СПбГАСУ и настоящие фанаты мастер-планов Антон Николаенков, Мария Левченко и Сергей Маркушев, поработав в «Студии 44» и Научно-исследовательском и проектном центре Генерального плана, открыли собственное бюро. «Архдвор» — адепты тактического урбанизма и переосмысления русской культуры в современных реалиях. Их проект деревянных «Избушек» в Костромской области — лауреат премии MosBuild Architecture & Design Award 2024. А в коллаборации с библиотекой «Бронницкая» и муниципалитетом ребятам удалось не просто благоустроить сквер возле клуба «Космонавт», но и мобилизовать местных жителей в добрососедское сообщество. Мы поговорили с Антоном и Марией о текущих проектах, самом противоречивом месте в городе и о том, кого из петербургских архитекторов можно считать настоящим панком.
Антон Николаенков, Мария Левченко и Сергей Маркушев — бюро «Архдвор» посреди главного двора Петербурга, полностью экипированы!
Назовите три важных проекта бюро «Архдвор»!
Антон: Самый крупный в нашем портфеле — прогулочная зона площадью 14 гектаров у ЖК «Лисино» в Сестрорецке. Здесь мы работаем над тем, чтобы объединить традиции петербургского паркостроения с экологичными материалами северных регионов в современном прочтении. Элементы паркового ансамбля соединяем с использованием коряг, гранитной и деревянной брусчатки, мощением булыжниками.
Мария: Для Тюмени спроектировали дворы и бульвар в ЖК «Юнион». Все функциональные зоны посвящены художникам: входная зона с аркой Татлина, сквер Кандинского, плейхаб Малевича, спортзона Мондриана. Когда искали визуальный код проекта, привлекли нейросеть. Первая очередь уже в работе, и нам нравится результат!
Антон: И проект Izbushka! Это два быстровозводимых деревянных дома площадью 15 квадратных метров для круглогодичного проживания. Четыре спальных места, душевая, туалет, мини-сауна, холодильник, электрическая плитка и дровяная печь для отопления — полный пансион. Первые избушки мы установили на территории отелямузея «Лесной терем Асташово» в Костромской области. В них жили более 100 волонтеров, участников восстановления затопленного храма-маяка в Крохино.
Что ждать от «Архдвора» в 2025-м?
Антон: В новому году начинаются стройки наших дворов и бульваров в ЖК «Лисино» и ЖК «Юнион» в Петербурге, ЖК «Сердце Сибири» в Тюмени, ЖК «Лето» и ЖК «Атмосфера» в Казани.
Назовите самое противоречивое место в Петербурге и как его реформировать.
Антон: «Газпром Арена». Это место выключено из городского пространства и визуально замусорено. Как улучшить? Снести все пристройки вокруг, организовать благоустроенный выход к Финскому заливу. Провести проектные сессии с горожанами, узнать, чего они хотят.
Кто среди петербургских архитекторов настоящий панк?
Антон: Франческо Растрелли с проектом 175-метровой колокольни Смольного собора и его конкурент — Жан-Батист Леблон, который в генплане Петербурга предложил «идеальный» город-цитадель в виде яйца, обнесенный крепостными стенами. В то время оба соревновались в сумасшествии архитектурных фантазий.
Текст: Юлия Коба, Мария Агафонова
Фото: Алина Потапенко
Свет: Александр Огурцов, Михаил Шеламагин / Skypoint
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