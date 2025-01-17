Назвали планы по парку у Судебного квартала на Тучковом буяне

О планах на Тучков буян поделился вице-губернатор Николай Линченко. Проект предусматривает создание парковой зоны, но в том объеме, который был в первоначальном проекте. В прошлом году управление делами президента запрашивало у Госстройнадзора продление разрешения на строительство судебного квартала и Дворца танца Бориса Эйфмана. Его срок увеличили до 2028 года.

«От управления делами идет информация, что они будут стараться выполнять этот объем строительно-монтажных работ быстрее, чем этот нормативный срок. Проект этот предусматривает создание парковой зоны, но в объеме <…>, который был в первоначальном проекте», — пишет «Фонтанка» со слов Линченко.

Также накануне стало известно, что высота Судебного квартала на проспекте Добролюбова будет не более 25 метров. Такой метраж обозначили в соответствии с законопроектом об охранных зонах, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, на Тучковом Буяне обещали построить арт-парк. Однако решение неоднократно меняли и возвращались к идее строительства Судебного квартала и Дворца танца Бориса Эйфмана, а также жилых построек для судей. В итоге стало известно, что решили вернуться к первоначальному плану, и кроме административных судейских зданий — непосредственно здания Верховного суда и судебного департамента — строится также и жилой комплекс для судей.