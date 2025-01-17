Назвали планы по парку у Судебного квартала на Тучковом буяне

Парковая зона все-таки сохранится, но в объеме первоначального проекта. То есть помимо зеленой территории на объекте также появятся и административные судейские здания, и жилой квартал.
О планах на Тучков буян поделился вице-губернатор Николай Линченко. Проект предусматривает создание парковой зоны, но в том объеме, который был в первоначальном проекте. В прошлом году управление делами президента запрашивало у Госстройнадзора продление разрешения на строительство судебного квартала и Дворца танца Бориса Эйфмана. Его срок увеличили до 2028 года.
«От управления делами идет информация, что они будут стараться выполнять этот объем строительно-монтажных работ быстрее, чем этот нормативный срок. Проект этот предусматривает создание парковой зоны, но в объеме <…>, который был в первоначальном проекте», — пишет «Фонтанка» со слов Линченко.
Также накануне стало известно, что высота Судебного квартала на проспекте Добролюбова будет не более 25 метров. Такой метраж обозначили в соответствии с законопроектом об охранных зонах, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Напомним, на Тучковом Буяне обещали построить арт-парк. Однако решение неоднократно меняли и возвращались к идее строительства Судебного квартала и Дворца танца Бориса Эйфмана, а также жилых построек для судей. В итоге стало известно, что решили вернуться к первоначальному плану, и кроме административных судейских зданий — непосредственно здания Верховного суда и судебного департамента — строится также и жилой комплекс для судей.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.
Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
10 января стало известно о том, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда. Позже в Смольном опровергли это, заявив, что проект еще находится в разработке. Против застройки территории для будущего парка выступили активисты и градозащитники Петербурга. Также они убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Публикуем полный текст обращения.
А 12 января заявляли, что на набережной между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью появится как парк «Тучков буян», так и судебный квартал. О том, что проекты строительства двух объектов совместят в один, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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