Проектированием второй и третьей очередей «ИТМО Хайпарка» займется «Студия 44»

Архитектурное бюро «Студия 44» займется инженерными изысканиями и подготовкой проектной документации объектов. Работы в размере 337 млн рублей спонсируются средств федерального бюджета, которые правительство выделило ранее.

Если главгосэкспертиза выдаст положительное заключение, то получится приступить к строительству зданий параллельно с первой очередью, сообщил генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

Второй и третий этапы проекта включают в себя строительство трех научных центров общей площадью 30 тысяч квадратных метров, на базе которых будут работать 50 международных научных лабораторий и не менее пяти инновационных производств. Кроме того, в эти этапы входит возведение спортивных объектов общей площадью 22 тысячи квадратных метров и дополнительных корпусов общежитий в 43,3 тысяч квадратных метров.

Напомним, на строительство «ИТМО Хайпарка» под Петербургом выделят почти 7 млрд рублей от правительства РФ. Научно-образовательный и инновационный центр появится на территории города-спутника Южный. Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце июня 2022 года Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов и общежитий «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петербурга. Эти объекты входят в первый этап реализации проекта.

В прошлом году сообщалось, что строительство кампуса «ИТМО Хайпарк» намерены ускорить. Так, научно-образовательный и технологический центр может открыться к концу 2023 года.

Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».

В 2021 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития.