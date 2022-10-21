На строительство «ИТМО Хайпарка» под Петербургом выделят почти 7 млрд рублей от правительства РФ

В первую очередь строительства кампуса Университета ИТМО войдут здания главного учебного корпуса на 1,6 тысяч учебных мест, студенческого клуба и два корпуса общежития, рассчитанные на более тысячи обучающихся. Возведение зданий проходит в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Всего с 2017 по 2021 год на проектирование и строительство объектов кампуса и инноцентра «ИТМО Хайпарк» выделили около 9,9 млрд рублей, из них 6,3 млрд рублей составили средства федерального бюджета, 3,6 предоставили из бюджета Петербурга. До конца 2024 года помимо 6,8 млрд федеральных средств, город потратит еще порядка 1 млрд руб.

В конце июня Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов и общежитий «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петербурга. Эти объекты входят в первый этап реализации проекта.