На строительство «ИТМО Хайпарка» под Петербургом выделят почти 7 млрд рублей от правительства РФ

Научно-образовательный и инновационный центр появится на территории города-спутника Южный. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В первую очередь строительства кампуса Университета ИТМО войдут здания главного учебного корпуса на 1,6 тысяч учебных мест, студенческого клуба и два корпуса общежития, рассчитанные на более тысячи обучающихся. Возведение зданий проходит в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
Всего с 2017 по 2021 год на проектирование и строительство объектов кампуса и инноцентра «ИТМО Хайпарк» выделили около 9,9 млрд рублей, из них 6,3 млрд рублей составили средства федерального бюджета, 3,6 предоставили из бюджета Петербурга. До конца 2024 года помимо 6,8 млрд федеральных средств, город потратит еще порядка 1 млрд руб.
В конце июня Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов и общежитий «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петербурга. Эти объекты входят в первый этап реализации проекта.
В прошлом году сообщалось, что строительство кампуса «ИТМО Хайпарк» намерены ускорить. Так, научно-образовательный и технологический центр может открыться к концу 2023 года.
Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».
В 2021 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития.
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