Главгосэкспертиза одобрила проект кампуса ИТМО «Хайпарк». Первыми построят учебный корпус и общежития

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития.
Первая очередь строительства будет реализована в два этапа. Сначала построят главный учебный корпус, четыре здания общежития №1 на 618 человек и улично-дорожную сеть. На втором этапе — еще три здания общежития №2 на 463 студента. Главный учебный комплекс общей площадью 30 тысяч квадратных метров — это ансамбль из девяти зданий. Он объединен общей крышей в форме гигантского диска, на котором разместят спортивные зоны, а по контуру будет выстроена беговая дорожка.
Помимо аудиторий, учебный корпус будет включать в себя множество коворкингов для проектной и индивидуальной работы, фабрику-лабораторию для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровую библиотеку, фуд-корт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. Заметной особенностью здания станет атриум-трансформер, который превращается в конгресс-зал на 2 тысячи человек.
Кроме того, в корпусе расположатся студенческий клуб, музей науки, технологий и искусства. Здание рассчитано на единовременное обучение 1 600 студентов и аспирантов, а также работу 500 преподавателей и вспомогательного персонала. Здесь будут обучаться и заниматься научной деятельностью студенты-магистранты и аспиранты ИТМО. Студенты программ бакалавриата и специалитета продолжат обучение в городском кампусе в центре Петербурга.
«Важным и во многим уникальным решением при проектировании объектов университетского кампуса ИТМО «Хайпарк» стало создание единых функциональных и композиционных пространств, общественных зон как между блоками учебного корпуса, так и в общежитиях. Также можно отметить решения по цифровизации кампуса, где запланированы офисы для консультации и приема студентов с использованием удаленных сервисов», — говорит главный специалист управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы Павел Крутяков, выступивший в качестве ведущего эксперта при проведении экспертизы.
Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».
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