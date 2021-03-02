Главгосэкспертиза одобрила проект кампуса ИТМО «Хайпарк». Первыми построят учебный корпус и общежития

Кроме того, в корпусе расположатся студенческий клуб, музей науки, технологий и искусства. Здание рассчитано на единовременное обучение 1 600 студентов и аспирантов, а также работу 500 преподавателей и вспомогательного персонала. Здесь будут обучаться и заниматься научной деятельностью студенты-магистранты и аспиранты ИТМО. Студенты программ бакалавриата и специалитета продолжат обучение в городском кампусе в центре Петербурга.

«Важным и во многим уникальным решением при проектировании объектов университетского кампуса ИТМО «Хайпарк» стало создание единых функциональных и композиционных пространств, общественных зон как между блоками учебного корпуса, так и в общежитиях. Также можно отметить решения по цифровизации кампуса, где запланированы офисы для консультации и приема студентов с использованием удаленных сервисов», — говорит главный специалист управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы Павел Крутяков, выступивший в качестве ведущего эксперта при проведении экспертизы.

Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».