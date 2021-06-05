В Петербурге планируют ускорить строительство «ИТМО Хайпарка»

«Принципиально договорились об ускорении строительства, будем называть, первой, второй очереди, практически речь идет о строительстве второго кампуса Университета ИТМО в сжатые сроки. Сейчас будут согласовываться определенные детали, поскольку надо график переносить, смещать более ускоренно», — поделился он на Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил Васильев, первые магистранты, аспиранты и ученые смогут въехать в корпус к концу 2023-го, максимум — к концу 2024 года.

При этом в Смольном заявили о том, что первые объекты в «ИТМО Хайпарк» начнут возводить уже в августе. Главный корпус и общежития заработают в начале 2024 года. Общий объем финансирования проекта оценивается в 41 миллиард рублей, из них 21,8 миллиарда выделят из федерального бюджета, 4,8 миллиарда — из бюджета Петербурга, а частные инвестиции составят 14,4 млрд рублей.