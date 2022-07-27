Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петерубрга

«До конца года мы планируем закончить инженерную подготовку территории и начать строительство главного корпуса», — пояснил генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

Главный учебный корпус «ИТМО Хайпарка» будет занимать 32,7 тысяч квадратных метров. Его создадут в виде единого ансамбля из девяти зданий: все они будут объединены общей крышей в форме гигантского диска с беговой дорожкой по ее контуру.

Помимо преподавательских и учебных аудиторий в главном корпусе появятся коворкинги, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фудкорт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. В здании запроектирован атриум-трансформер, который можно использовать как конгресс-зал на 2 000 человек.

Первый корпус общежития займет 18,8 тысяч квадратных метров. Студентов будут селить в одно- или двухкомнатные квартиры с кухней и раздельным санузлом. Также там появятся апартаменты для маломобильных групп населения. А общая площадь территории составит порядка 100 га. Первый этап строительства планируют завершить к концу 2024 года.