Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петерубрга

Учебному корпусу и общежитию ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Петербурга быть. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на строительство зданий. Эти объекты входят в первый этап реализации проекта, пишет «Деловой Петербург».
«До конца года мы планируем закончить инженерную подготовку территории и начать строительство главного корпуса», — пояснил генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.
Главный учебный корпус «ИТМО Хайпарка» будет занимать 32,7 тысяч квадратных метров. Его создадут в виде единого ансамбля из девяти зданий: все они будут объединены общей крышей в форме гигантского диска с беговой дорожкой по ее контуру.
Помимо преподавательских и учебных аудиторий в главном корпусе появятся коворкинги, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фудкорт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. В здании запроектирован атриум-трансформер, который можно использовать как конгресс-зал на 2 000 человек.
Первый корпус общежития займет 18,8 тысяч квадратных метров. Студентов будут селить в одно- или двухкомнатные квартиры с кухней и раздельным санузлом. Также там появятся апартаменты для маломобильных групп населения. А общая площадь территории составит порядка 100 га. Первый этап строительства планируют завершить к концу 2024 года.
В прошлом году сообщалось, что строительство кампуса «ИТМО Хайпарк» намерены ускорить. Так, научно-образовательный и технологический центр может открыться к концу 2023 года.
Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».
В 2021 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития.
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