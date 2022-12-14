Исчезающий Петербург: какие здания снесли в городе в 2022 году

Традиционно декабрь — время подведения (хороших и не очень, но все-таки) итогов. «Собака.ru» посчитала архитектурные утраты за 2022 год: от корпусов «Ленэкспо» до бань Екимовой.
Научно-исследовательский морской институт связи и телемеханики на территории «Ленэкспо»
Где: Наличная ул., 6
Здание возвели в 1929–1932 годах для гидроавиационной части ВВС КБФ. Во время Великой Отечественной войны оно сильно пострадало. На его месте построили новый объект уже в стиле сталинского неоклассицизма в 1949-м по проекту архитектора Давида Бурышкина.
В январе архитектурное бюро «Литейная часть-91» представила проект ЖК «Морская резиденция». Это 13 жилых домов, торгово-развлекательный комплекс с апарт-отелем, начальная школа и детский сад на месте корпусов Ленэкспо. Проект неоднозначно оценили на градсовете. Несколько экспертов безуспешно пытались добиться от авторов рефлексии по поводу сноса объектов. Но из-за отсутствие охранного статуса у здания НИМИСТ, его сохранение посчитали бесперспективным — корпус в упадническом состоянии. Проект согласовали, а постройку снесли несмотря на протесты градозащитников.
Выставочный павильон «Ленэкспо»
Где: Большой пр. ВО, 103Е.
Здание построено по проекту архитекторов Владимира Фрайфельда и Дмитрия Седакова (мастерская №13 ЛенНИИпроект) в 1990 году. Это был выставочный павильон. И хотя по дате постройки его нельзя отнести к объектам культурного наследия, но тем не менее постройка — образец раннего капрома. В январе архитектурное бюро «Литейная часть-91» представила проект ЖК «Морская резиденция» на территории «Ленэкспо», который не предполагал сохранение корпуса. В апреле его снесли. Как можно было бы использовать павильон — читайте здесь.
Деревянный дом купца Масалева
Где: Курортный район, Песочный, Советская, 15.
Двухэтажный дом с двумя мезонинами и угловым эркером был построен в начале XX века для купца Петра Масалева. Первый этаж занимала торговая лавка, где продавали овощи, мясо, зелень. Вскоре в здании получило прописку Общество потребительского союза, а во время Великой Отечественной войны на первом этаже открыли столовую для военных, на втором жили родственники Масалева. В 2012 году дом расселили. Он был заброшенным, горел. В прошлом году здание приобрел частный собственник, но оно продолжало разрушаться. В мае 2022-го его снесли.
Манеж лейб-гвардии Финляндского полка
Где: Большой пр. В.О., 69 / 20-я линия, 19.
Манеж построили в середине XIX века, а в 1930-е перестроили под хлебозавод. Во время Великой Отечественной войны предприятие работало бесперебойно, снабжая хлебом жителей блокадного города.
Два года назад на градсовете одобрили проект элитного комплекса от мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». Градозащитники утверждали: манеж построен в 1864-м, поэтому он не подлежит сносу. Однако в официальных документах дата постройки была иной — 1938 год. Здание снесли.
Винный городок
Где: Уральская улица, 1.
Здания были построены в XIX веке предположительно по проекту архитектора Луиджи Руска. В свое время на территории функционировал Трубочный завод, позже названный им. Калинина. В 2000-х КГИОП признал комплекс объектом культурного наследия.
В 2016 году владельцем участка стала компания «Максидом». Через три года комитет по охране памятников снял с охраны бывший винный городок под проект редевелопмента. В феврале 2022 года приступили к сносу построек, а в мае демонтаж завершили. Компания планирует построить здесь общественное пространство с магазинами, офисами и кафе.
Бани Екимовой
Где: Малый просп. П.С., 4.
В СССР в здании располагался завод «Навигатор» (был основан в 1925 году первоначально как мастерские по производству несгораемых шкафов). По словам градозащитников, на земельном участке, кроме советских построек, были две дореволюционные, которые по архивным документам датируются началом XIX века, а по современным — 1948 годом.
В прошлом году земля со зданиями перешла к фирме «Пегас», вскоре учредителем которой стала одна из структур группы компаний «Пик». Организация решила построить на этом месте жилой комплекс. Активисты судились с девелоперами за признание объектов как культурное наследие. Однако несмотря на историко-культурные экспертизы компании «Прайд» — подрядчику застройщика «Пегас» — все же удалось снести часть корпусов.
Хладокомбинат товарищества «Унион»
Где: Шкапина, 43–45.
Здание построено в 1908 году по проекту архитектора Федора Фон Постельса (его модерновые проекты можно увидеть на Васильевском острове и на Петроградской стороне). В постройке находились холодильные машины и специальные камеры для хранения продуктов.
В прошлом году компания «Антарес» (входит в Glorax Group) получила разрешение на строительство дома между улицами Шкапина и Розенштейна. Проект делал «Ленинградский проектный институт на речном транспорте». В границах участка находился хладокомбинат. По заключению КГИОП ценности здание не несет, поэтому его начали сносить. В результате судебного разбирательства между градозащитниками и застройщикам работа приостановили, но ненадолго. В апреле этого года хладокомбинат уничтожили.
Дореволюционное здание
Где: Прилукская, 28.
Когда-то на участке были три здания: двухэтажное дореволюционное (литера А) и два ангара 1983 и 1984 годов во дворе. Последние — снесли давно. А первое — в этом году. Еще в марте 2020 года «Специализированный застройщик „Прилукская“» получил разрешение на строительство жилого дома в этом месте. По проекту «Архитектурной мастерской Столярчука» здесь хотели построить девятиэтажное здание. При этом двухэтажную дореволюционную постройку должны были оставить, но в этом году ее снесли. Вскоре девелопер сообщил, что это было необходимо из-за ветхости конструкций и пообещал восстановить здание в границах 1917 года.
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