Исчезающий Петербург: какие здания снесли в городе в 2022 году

Научно-исследовательский морской институт связи и телемеханики на территории «Ленэкспо»

Где: Наличная ул., 6

Здание возвели в 1929–1932 годах для гидроавиационной части ВВС КБФ. Во время Великой Отечественной войны оно сильно пострадало. На его месте построили новый объект уже в стиле сталинского неоклассицизма в 1949-м по проекту архитектора Давида Бурышкина.

В январе архитектурное бюро «Литейная часть-91» представила проект ЖК «Морская резиденция». Это 13 жилых домов, торгово-развлекательный комплекс с апарт-отелем, начальная школа и детский сад на месте корпусов Ленэкспо. Проект неоднозначно оценили на градсовете. Несколько экспертов безуспешно пытались добиться от авторов рефлексии по поводу сноса объектов. Но из-за отсутствие охранного статуса у здания НИМИСТ, его сохранение посчитали бесперспективным — корпус в упадническом состоянии. Проект согласовали, а постройку снесли несмотря на протесты градозащитников.