В Петербурге приступили к сносу самого большого корпуса «Ленэкспо»

На Васильевском острове начали сносить самый большой седьмой корпус «Ленэкспо». Там ранее размещался госпиталь для больных с коронавирусом. На его месте планируют разместить элитный жилой комплекс «Морская резиденция».
Снос корпусов «Ленэкспо» начался еще несколько недель назад. Это произошло почти сразу, как истек срок аренды корпусов под госпиталь для больных коронавирусом. Тогда 5 марта на Васильевском острове в Петербурге начали сносить старейшее здание Ленэкспо. А уже 18 апреля, в понедельник, работы по демонтажу стали видны с Наличной улицы.
Многофункциональный жилой комплекс «Морская резиденция» появится восточнее Галерного ковша — на территории, которую занимает комплекс «Ленэкспо». В январе 2022 года Градостроительный совет рассмотрел архитектурно-градостроительный облик будущего комплекса жилой застройки.
Проект концепции жилого комплекса подготовило архитектурное бюро «Литейная часть-91». В него войдут восемь жилых домов по пять этажей, с единым стилобатом, а также пять семиэтажных жилых зданий. Также там появится девятиэтажный торгово-развлекательного комплекс с апарт-отелем, начальная школа и детский сад, который объединят в одном корпусе и гостиница на 300 номеров.
Как сказано в описании архитектурно-градостроительного облика, жилые здания будут формировать облик Наличной улицы, а также внутриквартального проезда. С одной стороны будет находиться гостиница, а с другой — ТРК. Первые этажи зданий планируют отдать под коммерческие и коммунально-бытовые помещения. Вдоль внутриквартального проезда построят парковую зону. Жилой комплекс, как и здание бизнес-центра, расположенного на противоположном берегу, выполнят в «теплых охристых оттенках», внешне оба проекта перекликаются по стилю. Пока остаются неизвестными сроки реализации проекта.
Напомним, участок под застройку жилых высотных домов и гостиничного обслуживания сформировали еще в июле. В него объединили несколько отдельных участков, занимаемых корпусами «Ленэкспо». Тогда же в КГИОП отправили историко-культурную экспертизу предлагаемых к застройке участков.
В сентябре 2021 года территорию выставочного комплекса «Ленэкспо» начали готовить к жилой застройке. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градплан на территорию комплекса, а в январе представили проект элитного ЖК, который должен появиться на месте выставочных павильонов.
Раньше уже планировалась подобная застройка. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» хотело снести выставочные павильоны и здание 1947−1949 годов постройки на въезде со стороны Среднего проспекта В. О.
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