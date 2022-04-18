В Петербурге приступили к сносу самого большого корпуса «Ленэкспо»

Снос корпусов «Ленэкспо» начался еще несколько недель назад. Это произошло почти сразу, как истек срок аренды корпусов под госпиталь для больных коронавирусом. Тогда 5 марта на Васильевском острове в Петербурге начали сносить старейшее здание Ленэкспо. А уже 18 апреля, в понедельник, работы по демонтажу стали видны с Наличной улицы.

Многофункциональный жилой комплекс «Морская резиденция» появится восточнее Галерного ковша — на территории, которую занимает комплекс «Ленэкспо». В январе 2022 года Градостроительный совет рассмотрел архитектурно-градостроительный облик будущего комплекса жилой застройки.