Ленэкспо хотят снести и построить элитный ЖК. Вот 5 альтернативных идей от петербургских архитекторов и урбанистов

Перспектива сноса Ленэкспо становится все более реальной. В сентябре 2021 года комитет по градостроительству и архитектуре выдал градплан на территорию комплекса, а в январе представили проект элитного ЖК, который должен появиться на месте выставочных павильонов. Эксперты уверены: уничтожение Ленэкспо станет ошибкой. Редакция «Собака.ru» попросила петербургских архитекторов, урбанистов и градопланировщиков предложили идеи того, как можно было бы приспособить исторические здания к современным нуждам и превратить эту территорию в один из центров общественной жизни Петербурга. А также оценили плюсы и минусы возможного сноса выставочного комплекса.
Идея 1: многофункциональный район с экспозиционно-культурным центром
Даниил Веретенников, градопланировщик
Доводы в пользу сноса: главный довод в пользу сноса Ленэкспо — это высочайшая градостроительная значимость участка. Территория действительно золотая во всех смыслах этого слова: центр города, прекрасные виды на Финский залив. Если какие-то причины браться за эту территорию и ее комплексно переосмыслять есть, то они лежат именно в плоскости расположения и стоимости земли.
Доводы против сноса: главный довод против состоит в ценности тех объектов, которые здесь располагаются. Часть павильонов по истечению нескольких лет могут быть признаны (если они, конечно, сохранятся) объектами культурного наследия. Самый старый из них — павильон сталинского времени. Многие его здания-ровесники уже сегодня получают охранный статус. Но лично мне более дороги другие павильоны Ленэкспо, построенные в 1980–1990-х годах. Они довольно интересны с точки зрения архитектуры.
Что можно сделать на этой территории: вместо сноса всего комплекса я бы предложил реконструировать корпуса, представляющие наибольшую архитектурную ценность, чтобы приспособить их под новые общественные функции. Среди этих функций могли бы быть публичная библиотека, лекторий, небольшой театр и многое другое. При этом можно сохранить и выставочные пространства. Тот факт, что сейчас Ленэкспо «не вывозит» экономически, вовсе не значит что его надо полностью сломать. Возможно, конгрессно-выставочным центром оставить лишь один павильон, и на него будет спрос. Часть территории, освобожденную от наименее ценных павильонов, можно застроить жильем. Но ключевые элементом этой территории должно стать новое общественное пространство на берегу залива — сквер или небольшой парк. Вода сильно недооценена в нашем городе, большинство наших набережных давно превращены в скоростные магистрали. А места, где можно просто посмотреть на волны, полюбоваться закатом, сейчас в большом дефиците.
Идея 2: океанариум, концертный зал и открытый конкурс проектов
Георгий Фролов, специалист в сфере Городского Планирования, житель Гавани
Доводы в пользу сноса: Ленэкспо исторически было событийным пространством, не использовавшимся в дни без выставок. Для города это не очень эффективно, для собственника это номинальная прибыль, а то и убыток. Поэтому заинтересованность собственника можно понять. Еще авторы Ленэкспо говорили о том, что для павильонов надо найти постоянную функцию, чего так и не было сделано.
Доводы против сноса: как житель района Гавани я вообще не вижу доводов в пользу сноса этого объекта. Для жителей иметь такое общественное пространство с набережной, зеленой зоной — это очень ценно. Мы с командой проводили опрос о будущем Ленэкспо среди василеостровцев. За снос высказались лишь 3% респондентов. Остальные поводов для уничтожения комплекса не видят.
Что можно сделать на этой территории: я убежден, что трансформация комплекса нужна, но он должен остаться общественным пространством, а целый ряд знаковых построек возможно сохранить. К примеру, здание шестого павильона, которое может быть трансформировано в концертный зал. Совсем недавно наш губернатор заявил, что городу нужна такая новая площадка наряду с БКЗ. Вот идеальный вариант на берегу Финского залива. Практически как в Осло или Сиднее, где также на берегу моря расположены оперные театры.
Я бы сохранил также Первый и Второй павильоны, построенные в 1968 г. В одном из них можно было бы открыть океанариум: это и отсылка к истории места, самой первой выставке «Инрыбпром», и знаковый объект городского масштаба. Вообще, Гавань имеет богатую историю: здесь запускали первые гидропланы в России, здесь был первый яхт-клуб, один из первых пляжей города. Все это потеряно в предложенном на Градсовет проекте, но может значительно обогатить концепцию преобразований. Все это можно и нужно обсуждать с жителями, а итоговый проект, возможно, отобрать по итогам открытого конкурса.
Идея 3: морской научно-технический музей
Илья Кулешов, тактический урбанист, соорганизатор парка Заросли
Доводы в пользу сноса: когда снос зданий неизбежен, то расчистка территории, тем более от такого большого объекта может быть использована для создания парков, садов, выходов к воде. В этом смысле положение Ленэкспо очень выгодно.
Доводы против сноса: по мне снос это вообще крайняя мера: бессмысленная трата денег и уничтожение многообразия, которое образуется в городе за счет смешения разных стилей и эпох. Особенно печально, когда на месте снесенных зданий появляются не новые природные или рекреационные объекты, а очередные развязки или ЖК, создающие дополнительную нагрузку на существующую инфраструктуру.
Что можно сделать на этой территории: в Петербурге не хватает современного, качественного естественнонаучного и технического музея. С этой функцией, учитывая футуристическую архитектуру и большие экспозиционные пространства, отлично справился бы Ленэкспо. Исходя из места расположения это мог бы быть морской музей, где рассказывалось бы о кораблях и мореходстве в интерактивной современной форме. Здесь же могли бы быть разделы об истории моря, его физике и биологии. Находящуюся рядом акваторию можно использовать для практических занятий и наглядных экспериментов. Впрочем, музей может иметь и более широкий естественнонаучный профиль.
Корпуса, не занятые под музей, могли бы использоваться для публичных занятий, лекций, образовательных программ. Учебные заведения города могли бы использовать эту площадку для привлечения внимания к своим разработкам и популяризации исследований. Остальную территорию, следовало бы сделать общественным пространством, потребность в них отнюдь не исчерпана сегодня в городе. Обязательно надо было бы использовать выход к воде, сделать его удобным и общедоступным для горожан.
Идея 4: неплотный жилой квартал с термами и яхт-клубом
Алексей Онацко, урбанист, продюсер культурных проектов
Доводы в пользу сноса: корпуса Ленэкспо давно утратили свою выставочную функцию, которую поделили между собой Экспофорум и другие пространства, которые развиваются в Гавани. И технически они устарели тоже.
Доводы против сноса: являясь, скорее, сторонником сноса Ленэкспо не могу не отметить, что существующий проект застройки территории требует доработки с архитектурной точки зрения. Сейчас он выглядит довольно невзрачно, как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения функций. Важно понимать, что здесь будет гулять весь город, включая туристов, это знаковое место. Важно учитывать возможность создания единой логики пешеходных функциональных набережных в этом районе.
Что можно сделать на этой территории: лично я считаю, что сохранения возможно достоин один корпус, самый старый, построенный вскоре после войны. Он классный, и можно было бы подумать, как его стоило бы использовать, хотя, конечно, все зависит от его технического состояния и общего проекта планировки квартала.
Чего точно не хватает на мой взгляд, так это функций связанных с водой, к примеру, общественные термы или масштабный спа-комплекс, которыми могли бы пользоваться многие жители города. Это большой актуальный тренд. Кроме того, необходимо обратить внимание на саму воду, там всегда существовал яхт-клуб и как-будто ему самое время возродиться вновь, уже в новом качестве. Возможно, в каком-то месте могли бы расположиться дебаркадеры, где могли бы расположиться рестораны и прочие досуговые функции. Если эти моменты будут учтены, то, на мой взгляд, строительство жилья на этой территории будет вполне оправдано, кроме того проектом учтена гостиница и небольшой ТРК, что тоже важно для этой локации.
Идея 5: многофункциональный общественно-деловой квартал
Евгений Решетов, архитектор
Доводы в пользу сноса: логика реновации данной территории абсолютно понятна: часть объектов на территории Ленэкспо сейчас, безусловно неэффективны. Комплекс потерял привлекательность для выставок, есть площадки более интересные, технологически приспособленные и комфортные с транспортной точки зрения.
Доводы против сноса: меня очень беспокоит распространение в нашем городе подхода, предполагающего снос каких-то общественных объектов с последующей застройкой освободившегося участка жильем. Эта тенденция мне кажется в корне неверной. Вместо принадлежащих большинству горожан пространств мы получаем дорогие объекты недвижимости, куда смогут попасть только их собственники. Лучшее, чем обязан город советскому времени: каркас общественных объектов, которые были доступны и ценны всем. Этот каркас сейчас разрушается.
Что можно сделать на этой территории: как архитектор я не могу не отметить, что в Ленэкспо есть очень интересные объекты. К примеру, Павильон №6 — это интересный образец позднесоветского постмодернизма. Кстати до пандемии он уже нашел себе новую функцию: здесь работал один из самых больших в городе китайских ресторанов.
Мне кажется, что при реновации территории стоит сохранить такие здания, допуская принесение в жертву менее архитектурно ценных объектов. На их месте можно возвести деловые центры, общественные здания и даже жилье. Главное, сохранить ценность и доступность этого выразительного участка Васильевского острова для всех горожан и уйти от тупой монофункциональности, которая предложена существующим проектом. Кулуарно изменять статус такой ценной территории с общедоступной на закрытую и частную нельзя. Развитие территории — бесспорно возможно и необходимо. Наполнение новым сложным функционалом — тоже. Каким именно? На это должно ответить глубокое исследование потребностей горожан, прежде всего, жителей Васильевского острова, и учет интересов всех заинтересованных сторон.
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