Ленэкспо хотят снести и построить элитный ЖК. Вот 5 альтернативных идей от петербургских архитекторов и урбанистов

Доводы в пользу сноса: главный довод в пользу сноса Ленэкспо — это высочайшая градостроительная значимость участка. Территория действительно золотая во всех смыслах этого слова: центр города, прекрасные виды на Финский залив. Если какие-то причины браться за эту территорию и ее комплексно переосмыслять есть, то они лежат именно в плоскости расположения и стоимости земли.

Доводы против сноса: главный довод против состоит в ценности тех объектов, которые здесь располагаются. Часть павильонов по истечению нескольких лет могут быть признаны (если они, конечно, сохранятся) объектами культурного наследия. Самый старый из них — павильон сталинского времени. Многие его здания-ровесники уже сегодня получают охранный статус. Но лично мне более дороги другие павильоны Ленэкспо, построенные в 1980–1990-х годах. Они довольно интересны с точки зрения архитектуры.

Что можно сделать на этой территории: вместо сноса всего комплекса я бы предложил реконструировать корпуса, представляющие наибольшую архитектурную ценность, чтобы приспособить их под новые общественные функции. Среди этих функций могли бы быть публичная библиотека, лекторий, небольшой театр и многое другое. При этом можно сохранить и выставочные пространства. Тот факт, что сейчас Ленэкспо «не вывозит» экономически, вовсе не значит что его надо полностью сломать. Возможно, конгрессно-выставочным центром оставить лишь один павильон, и на него будет спрос. Часть территории, освобожденную от наименее ценных павильонов, можно застроить жильем. Но ключевые элементом этой территории должно стать новое общественное пространство на берегу залива — сквер или небольшой парк. Вода сильно недооценена в нашем городе, большинство наших набережных давно превращены в скоростные магистрали. А места, где можно просто посмотреть на волны, полюбоваться закатом, сейчас в большом дефиците.