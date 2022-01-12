Вместо комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове появится новый жилой комплекс. Показываем, как он будет выглядеть

Как пишет «Фонтанка», проект концепции жилого комплекса сделало архитектурное бюро «Литейная часть-91». В него войдут восемь жилых домов по пять этажей, с единым стилобатом, а также пять семиэтажных жилых зданий. Также там появится девятиэтажный торгово-развлекательного комплекс с апарт-отелем, начальная школа и детский сад, который объединят в одном корпусе и гостиница на 300 номеров.

Как сказано в описании архитектурно-градостроительного облика, жилые здания будут формировать облик Наличной улицы, а также внутриквартального проезда. С одной стороны будет находиться гостиница, а с другой — ТРК. Первые этажи зданий планируют отдать под коммерческие и коммунально-бытовые помещения. Вдоль внутриквартального проезда построят парковую зону. Жилой комплекс, как и здание бизнес-центра, расположенного на противоположном берегу, выполнят в «теплых охристых оттенках», внешне оба проекта перекликаются по стилю.

Пока остаются неизвестными сроки реализации проекта. А также пока неясно, куда переместится временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, который сейчас размещен в 5 павильоне «Ленэкспо». Как сообщили «Фонтанке» в госпитале для ветеранов войн, договор о размещении действует до 16 марта. Дальнейшая судьба госпиталя пока также остается неизвестной.

Напомним, в сентябре 2021 года комитет по градостроительству и архитектуре города выдал градплан участка на Большом проспекте Васильевского острова, 103, где сейчас размещен выставочный комплекс «Ленэкспо». Там планируется возвести здания для жилья. На территории уже провели археологическую разведку и инженерно-геологические изыскания.

В июле 2021 года в КГИОП отправили историко-культурную экспертизу предлагаемых к застройке участков. Предполагается, что там возведут многофункциональный жилой комплекс «101-й остров». Он будет размещаться в квартале, где сейчас находится «Ленэкспо». Сроки начала строительства пока неизвестны.

Раньше уже планировалась подобная застройка. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» хотело снести выставочные павильоны и здание 1947−1949 годов постройки на въезде со стороны Среднего проспекта В. О.