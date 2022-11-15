«ИТМО Хайпарк» отменило конкурс на первый этап строительства кампуса в Петербурге

«Новая закупочная процедура будет размещена сразу после получения соответствующих заключений государственной экспертизы», — сообщили «Деловому Петербургу» представители компании.

Как сказано в материалах конкурса, максимальная цена контракта не должна была превышать 13,142 млрд рублей. Планировалось, что на эти деньги построят главный учебный корпус, общежития, студенческий клуб, а также внутриплощадочные сети (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, сети связи).

Напомним, на строительство «ИТМО Хайпарка» под Петербургом выделят почти 7 млрд рублей от правительства РФ. Научно-образовательный и инновационный центр появится на территории города-спутника Южный. Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце июня 2022 года Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов и общежитий «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петербурга. Эти объекты входят в первый этап реализации проекта.

В прошлом году сообщалось, что строительство кампуса «ИТМО Хайпарк» намерены ускорить. Так, научно-образовательный и технологический центр может открыться к концу 2023 года.

Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».

В 2021 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития.