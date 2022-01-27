Какое будущее у Петербурга в метавселенной и зачем городам цифровой слой? Объясняет XR-эксперт

Расскажи про похожие исто­рии на стыке XR и урбаниз­ма. Знаю, что есть проекты про сохранение наследия, восстановление ландшаф­та после катастроф, AR-памятники. А что еще?

Проектов действительно стано­вится больше, но вопрос в ко­личестве пользователей: зача­стую примеры в разных городах имеют тысячи или даже только сотни пользователей и еще столько же про­смотров на YouTube, но в целом не имеют значительного охвата. Исключением можно назвать феномены Ingress, Pokemon Go или Google Maps AR, масштаб которых превыша­ет 100 миллионов человек.

Один из проектов, который мы сейчас ведем в OAЭ совместно с департаментом культу­ры Дубая, основан на концепте города как галереи: в городе будут размещены физи­ческие стелы с QR-кодами, при наведении на которые любой пользователь сможет увидеть цифровую скульптуру без необходи­мости устанавливать приложение или где-то регистрироваться. Мы выступаем инициа­торами этого проекта и одновременно тех­ническим оператором и куратором, так как пул художников, работающих именно в до­полненной реальности, крайне ограничен и только начинает увеличиваться: все боль­ше художников хотят иметь возможность по­казать свои работы именно в пространстве города, придать цифровому артефакту но­вый контекст.

Еще до того, как все за­говорили про Metaverse, существовали проекты по оцифровке объемных карт городов. В Лондоне работал Scape, который планировал оцифровать сотню горо­дов, пока его не съел фейсбук. Niantic тоже двигалась в этом направлении. В Хельсинки — Immersal, который аналогично обещает city-scale AR. Объясни, зачем вообще компании оцифровывают города. Это же не только про навигацию.

Мой любимый вопрос, если честно. У нас в компании мы эту тему называем battle for point-cloud («битва за облако точек»), подразумевая битву между платформенными компаниями за цифровые копии городов. Вот простой способ объяснить важность этого процесса: представьте, что вы идете по городу, ваши ноги соприкасаются с поверхностью троту­ара, а глаза смотрят вокруг, позволяя вам ориентироваться в пространстве, — это мир физический. А теперь представьте, что есть еще один слой города, только ориентирован­ный не на людей и животных, а на цифровые устройства: беспилотный транспорт, разных роботов и все направления устройств, кото­рые пользуются машинным зрением, — те, которые будут помогать человеку пребывать в городе будущего.

Возвращаясь к «битве за облако точек», нужно отметить, что это соревнование за ресурс: размещение цифровой информа­ции в пространстве города, управление ре­кламным потоком в цифровом слое. Да, все действительно начнется с удобных функций вроде навигации или эффектных проектов с цифровым искусством, но постепенно (тут мы говорим о перспективе 7–10 лет) дело дойдет до массовой рекламы в цифровом пространстве для миллиарда и более пользователей. Предвкушая важность этого на­правления, компании начинают готовить площадку уже сейчас. Важно, что в битве не обязательно могут участвовать только ком­пании типа Google/Apple/Facebook/Niantic. Наращиванием компетенций по работе с «об­лаком точек» и копиями городов могут зани­маться и небольшие компании. Мы в Arhead отсканировали несколько улиц в Дубае и сде­лали собственное приложение, позволяющее делать цифровую копию пространства на устройствах с LiDAR. Мы не намерены конку­рировать с платформенными компаниями, но, безусловно, хотим сформировать набор навыков и локальных инициатив, позволяю­щих встретить технологии и сканы больших компаний во всеоружии или, как вариант, быть поглощенными.