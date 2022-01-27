Какое будущее у Петербурга в метавселенной и зачем городам цифровой слой? Объясняет XR-эксперт

Как дополненная реальность помогает урбан-активистам, зачем корпорации воюют за «облака точек» и причем здесь блокчейн: куратор и исследователь Виктор Вилисов специально для «Собака.ru» поговорил с Иваном Пузыревым, экспертом по дополненной и виртуальной реальности и сооснователем стартапа Arhead. С помощью его компании в ноябре Эрмитаж выпустил «первую цифровую выставку в метаверсе», которая, как и десятки предшествующих первых цифровых выставок, предлагала возможность посмотреть на двухмерные работы в цифровом трехмерном пространстве.
Цифровые вселенные — это часть индустрии так называемых смешанных реальностей, включающих дополненную (AR) и виртуальную (VR).
У тебя на сайте есть описание AR-краудсорсинг-приложения, которое позволило бы горожанам выбирать из нескольких ландшафтных объектов — типа урны, фонаря, лавочек, — размещать их в окружающей среде при помощи технологии дополненной реальности и голосовать за понравившиеся. Мне кажется, это крутая форма тактического урбан-активизма. Каков статус проекта сейчас?
Проект основан на идее цифрового слоя, наложенного поверх физического пространства города; для взаимодействия с этим слоем нам нужны новые инструменты и технологические решения. Мы в Arhead называем это направление city-scale AR, или дополненная реальность городского масштаба. Какая в ней будет отображаться информация — зависит от периода в будущем, в который мы хотим заглянуть. Сперва в цифровом слое города, вероятно, появится цифровое искусство, как раз такими проектами мы сейчас занимаемся в Дубае. Затем — навигация, как первый очевидный функционал, который позволит сформировать так называемую цифровую привычку. И далее уже можно представить формы тактического урбанизма.
Концепт и прототип проекта были неким видением будущего, к которому нужно подтянуть настоящее. Назовем проект формой спекулятивного дизайна. Сейчас он ожидает готовности девайсов и готовности людей к использованию, как и сотни других кейсов применения дополненной и виртуальной реальности. Мы протестировали его на нескольких группах людей, получили отличную обратную связь от пользователей, так как AR по-прежнему имеет шлейф WOW-эффекта. Но выпускать такой продукт на рынок слишком рано. Сперва, как я говорил выше, должна появиться пользовательская привычка, такая же, как сканирование QR-кодов или бесконтактная оплата, — мы привыкли и теперь не можем иначе. Так же должно произойти с XR (AR + VR + MR) в целом и в частности с AR, как наиболее интересной для меня сейчас технологией.
Расскажи про похожие истории на стыке XR и урбанизма. Знаю, что есть проекты про сохранение наследия, восстановление ландшафта после катастроф, AR-памятники. А что еще?
Проектов действительно становится больше, но вопрос в количестве пользователей: зачастую примеры в разных городах имеют тысячи или даже только сотни пользователей и еще столько же просмотров на YouTube, но в целом не имеют значительного охвата. Исключением можно назвать феномены Ingress, Pokemon Go или Google Maps AR, масштаб которых превышает 100 миллионов человек.
Один из проектов, который мы сейчас ведем в OAЭ совместно с департаментом культуры Дубая, основан на концепте города как галереи: в городе будут размещены физические стелы с QR-кодами, при наведении на которые любой пользователь сможет увидеть цифровую скульптуру без необходимости устанавливать приложение или где-то регистрироваться. Мы выступаем инициаторами этого проекта и одновременно техническим оператором и куратором, так как пул художников, работающих именно в дополненной реальности, крайне ограничен и только начинает увеличиваться: все больше художников хотят иметь возможность показать свои работы именно в пространстве города, придать цифровому артефакту новый контекст.
Еще до того, как все заговорили про Metaverse, существовали проекты по оцифровке объемных карт городов. В Лондоне работал Scape, который планировал оцифровать сотню городов, пока его не съел фейсбук. Niantic тоже двигалась в этом направлении. В Хельсинки — Immersal, который аналогично обещает city-scale AR. Объясни, зачем вообще компании оцифровывают города. Это же не только про навигацию.
Мой любимый вопрос, если честно. У нас в компании мы эту тему называем battle for point-cloud («битва за облако точек»), подразумевая битву между платформенными компаниями за цифровые копии городов. Вот простой способ объяснить важность этого процесса: представьте, что вы идете по городу, ваши ноги соприкасаются с поверхностью тротуара, а глаза смотрят вокруг, позволяя вам ориентироваться в пространстве, — это мир физический. А теперь представьте, что есть еще один слой города, только ориентированный не на людей и животных, а на цифровые устройства: беспилотный транспорт, разных роботов и все направления устройств, которые пользуются машинным зрением, — те, которые будут помогать человеку пребывать в городе будущего.
Возвращаясь к «битве за облако точек», нужно отметить, что это соревнование за ресурс: размещение цифровой информации в пространстве города, управление рекламным потоком в цифровом слое. Да, все действительно начнется с удобных функций вроде навигации или эффектных проектов с цифровым искусством, но постепенно (тут мы говорим о перспективе 7–10 лет) дело дойдет до массовой рекламы в цифровом пространстве для миллиарда и более пользователей. Предвкушая важность этого направления, компании начинают готовить площадку уже сейчас. Важно, что в битве не обязательно могут участвовать только компании типа Google/Apple/Facebook/Niantic. Наращиванием компетенций по работе с «облаком точек» и копиями городов могут заниматься и небольшие компании. Мы в Arhead отсканировали несколько улиц в Дубае и сделали собственное приложение, позволяющее делать цифровую копию пространства на устройствах с LiDAR. Мы не намерены конкурировать с платформенными компаниями, но, безусловно, хотим сформировать набор навыков и локальных инициатив, позволяющих встретить технологии и сканы больших компаний во всеоружии или, как вариант, быть поглощенными.
Есть проекты типа GlobalMap.AI, которые тоже краудсорсят цифровые сканы и платят до $20 в своей криптовалюте пользователям за целый час видео — немножко похоже на историю, когда Google собирал биометрию у бездомных и студентов за подарочные сертификаты. Тебя не напрягает, что эти данные оказываются у компаний (неважно, зарубежных или местных)? Чем это может грозить в случае оцифровки Петербурга, например? И есть ли какие-то хорошие опенсорс-инициативы по оцифровке физического мира?
Думаю, сейчас про вопрос доступа к данным стоит начать говорить через перспективу потенциального конфликта децентрализованных и централизованных систем. Наверняка все за последние полгода хотя бы раз слышали слово «блокчейн». Нужно понимать, что это не только финансовый инструмент и способ продать криптопанка за миллионы долларов, а, скорее, альтернативная технология хранения и обмена информацией, где нет «хранителя ключей» в одном месте. Можно готовиться к интересному периоду попыток централизованных компаний «играть» с децентрализованными инструментами. Развитие мобильных устройств и, в частности, появление LiDAR-сканеров на флагманских телефонах уже демократизировало процесс оцифровки городов. По сути, даже мы, молодая команда из 16 человек, смогли поработать над своим проектом по созданию цифровых копий окружения.
Оцифровывает ли кто-то Петербург, тебе известно? Каким вообще может быть metaverse-будущее Петербурга?
Прежде всего, надеюсь, что сосулек там не будет по дефолту (плохая шутка). Трехмерную цифровую копию Питера я не видел, но точно знаю, что серия тендеров в Москве еще в прошлом году была нацелена на экспериментирование с разметкой и использованием оцифрованного пространства для ЦОДД (Центр обеспечения дорожного движения. — Прим. ред.). И появление подобных тендеров будет мотивировать больше компаний подключаться к процессу и изучать технологию для обеспечения возрастающего спроса. Возвращаясь к Петербургу, — думаю, дополненная реальность — именно тот инструмент, который позволит оставить неизменным физическое прошлое, столь важное для этого города, и вынести все новое и изменяемое в легко обновляемый цифровой слой.
Редакция «Собака.ru» сделала номер про Петербург будущего. Можешь, пожалуйста, рассказать про самые крутые и прорывные, на твой взгляд, XR-проекты и инициативы из последних в Петербурге или рядом с ним?
Самой заметной инициативой, конечно, была первая виртуальная выставка от Эрмитажа, а точнее от Небесного Эрмитажа, где Arhead выступили как оператор всего выставочного пространства, включая концепцию, архитектуру, управление платформой, настройку аватаров и проведение виртуальных мероприятий. В проекте пересеклись уникальные специалисты из Эрмитажа, Masters digital, Aksenov Family Foundation, Snark.art. В общей сложности 34 человека и месяцы плотной работы позволили создать довольно уникальный прецедент. Больше крупных проектов мне назвать сложно, но для придания оптимизма скажу, что организовать выставку цифрового искусства в дополненной реальности несложно, мы развернули проект в центральной галерее в Дубае буквально за несколько месяцев, собрав в одном пространстве цифровые скульптуры в дополненной реальности от художников со всего мира. Уверен, что так можно и нужно сделать в Петербурге, познакомить людей с возможностями.
Какие возможности XR открывает для инди-художников? И особенно для художников перформанса и site specific art типа городских или загородных прогулок? Многие знают про группу «Явь», но есть и другие жанры. Спрашиваю именно о процессуальном искусстве, потому что объектный арт, граффити и цифровые музеи, что распространено в VR-/AR-среде, имеют свойство быстро коммодифицироваться.
Еще в прошлом году для доставки опыта дополненной реальности пользователям чаще всего необходимо было скачать отдельное приложение или запустить маску/фильтр в инстаграме или снэпчате со своими ограничениями по размеру файла и контролю использования и содержания контента. А сейчас становится возможным оперировать 3D-файлами для AR на мобильных устройствах напрямую. Появляется своего рода JPG для трехмерного метаверса. Никто ведь не владеет JPG, это просто принятый стандарт. Так же произойдет с трехмерными файлами. В Arhead мы используем как раз такой стандарт: у метавселенной должны быть свои кирпичики, и именно сквозной стандарт контента может быть важнейшим элементом.
Ты разрабатывал диджитал-стратегию для КБ «Стрелка». Если думать не только про XR, а про связь города и цифровых технологий вообще: какие самые болезненные точки в этом отношении у Петербурга, какие основные точки интереса и какие самые перспективные проекты в этой сфере?
В КБ был отличный опыт, но сейчас я развиваю с партнерами свой стартап в направлении дополненной реальности в масштабе города; часть вещей, которым меня научили на «Стрелке», теперь применяются по всему миру. Думаю, болезненная точка во всех городах одна — отсутствие пользовательской привычки. Люди просто не знают, что есть цифровой слой города, не знают, как пользоваться дополненной реальностью. Нам предстоит организовать этот процесс. Город и цифровые технологии в широком плане, то есть весь набор технологий для обеспечения связи, управления городом, размещения информации в пространстве города, — это большой вопрос. Скорость внедрения технологий зачастую связана не с объемом бюджета, а с цифровой грамотностью населения. Так что нам предстоит долгий путь.
Твоя экспертиза делится между XR, урбанизмом, архитектурой, креативными проектами. Какие проблемы вот эта трансдисциплинарная цифровая антропология сегодня пытается решать? Если бы в Петербурге было сообщество городских диджитал-антропологов (понятно, что уже давно в городе есть отдельные люди, которых можно так назвать), чем бы они занимались?
Если простыми словами: мы стараемся найти место и применение для всего потока информации, которому тесно на экране наших смартфонов и носимых устройств. Это новое место будет в пространстве вокруг нас, в некой форме phygital (physical + digital)-переплетения, где цифровой слой органично сосуществует с физическим контекстом или, как выразился бы гонконгский философ Юк Хуэй, «организующее неорганическое». Он как раз писал, что «машины больше не являются просто орудиями или инструментами, скорее это гигантские организмы, в которых мы живем».
Я часто бываю в Петербурге, люблю этот город. Но чтобы рассуждать о цифровом слое или диджитал-антропологии, я, конечно, должен там поработать. В режиме спекуляции предположу, что группа цифровых антропологов в Петербурге будет очень увлечена процессом рассказа контекстных историй в пространстве города о его прошлом. Все формы машин времени и цифровых театров, встроенных в исторические улочки, без сомнений, обогатят любой туристически активный город.
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего — 2022»
город-курорт GATCHINA GARDENS
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