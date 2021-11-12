От Мамышева-Монро до первой NFT-экспозиции в Эрмитаже: 11 выставок ноября, ради которых стоит ехать в Петербург

«На следующий день»

Ровно на месяц в Центре им. Курехина откроется экспозиция из работ семи художников — Ольги Тобрелутс, Ирины Дрозд, Ирины Анниной, Дмитрия Шорина, Ивана Плюща, Ильи Гапонова и Олега Маслова. Их отобрал куратор Государственной галереи венгерского города Мишкольц Абель Конья. Основная концепция выставки — что же человечество сможет унести с собой, чтобы начать существование заново, если оставит Землю. Спойлер: это кеды-пуанты, кроваво-красное желе, нарисованные фламинго и много чего еще.

С 1 ноября по 1 декабря, Центр им. Курехина