От Мамышева-Монро до первой NFT-экспозиции в Эрмитаже: 11 выставок ноября, ради которых стоит ехать в Петербург

Ретроспектива Влада Мамышева-Монро в KGallery, первая (и виртуальная) экспозиция про NFT в Эрмитаже, идеи космизма в Русском музее, «Покой и Радость» в «Манеже», пейзажи и натюрморты Коровина в антикварной галерее «Петербург» и «Пять искушений Иоганна Фауста» в Шереметевском дворце — «Собака.ru» рассказывает о главных выставках ноября.
Ирина Дрозд «Не смотри, это невкусно», 2020, холст, масло, 129х168 см,
«На следующий день»
Ровно на месяц в Центре им. Курехина откроется экспозиция из работ семи художников — Ольги Тобрелутс, Ирины Дрозд, Ирины Анниной, Дмитрия Шорина, Ивана Плюща, Ильи Гапонова и Олега Маслова. Их отобрал куратор Государственной галереи венгерского города Мишкольц Абель Конья. Основная концепция выставки — что же человечество сможет унести с собой, чтобы начать существование заново, если оставит Землю. Спойлер: это кеды-пуанты, кроваво-красное желе, нарисованные фламинго и много чего еще.
С 1 ноября по 1 декабря, Центр им. Курехина
фото Бориса Смелова
Борис Смелов. «Фотограф, влюбленный в Петербург»
В галерее Zerno показывают редкие работы Бориса Смелова — все они из частных коллекций. Патриарх андеграундных снимков 1970–1980-х считал себя представителем интуитивной фотографии и шутя признавался, что многие из работ ему приснились. Он еще при жизни (которая оказалась довольно короткой) стал классиком петербургской «светописи».
До 13 ноября, Zerno
Krista Kim, Mars House (fragment) ©Krista Kim
«Незримый эфир. Выставка цифрового искусства»
Первая NFT-выставка Эрмитажа пройдет в интернете: это решение важно для концепции — цифровое искусство должно быть в цифровом же мире без неорганичного ему переноса в реальность физическую. Одна его часть — это сайт celestialhermitage.ru, где доступен каталог, кураторский текст, книга отзывов и вход в саму виртуальную галерею. Вторая — это собственно галерея, созданная на базе платформы Masters digital. Внутри нее посетители могут виртуально гулять по залам, изучать экспонаты и взаимодействовать друг с другом. Для создания пространства были использованы интерьеры здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Туда поместили 38 NFT-проектов. Это, например, «Дом на Марсе» (Mars House) Кристы Ким – первый в мире цифровой NFT-дом, «Пепельный квадрат» Чжана Хуаня, сделанный на основе «Черного квадрата» Малевича, и экологические «Два градуса» (Two Degrees) в рамках проекта Terra0.
С 10 ноября по 10 декабря, Эрмитаж (Виртуальное здание Биржи на Стрелке Васильевского острова)
Максим Исаев и Павел Семченко, АХЕ
«Пять искушений Иоганна Фауста»
Масштабный проект на новой выставочной площадке Шереметевского дворца – Музея музыки проходит в рамках фестиваля «Дягилев P.S.». Это превращенные в художественную форму метания Фауста с поправкой на современность. Тут «спорят» друг с другом за душу Фауста опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, а опусы XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. А старые мастера и академическое искусство — с совриском: будут объекты из инсталляции «Фауст» Андрея Бартенева, видео-арт группы AES+F «Пир Трималхиона», аудиовизуальным перформанс Владимира Раннева и кинетические объекты Инженерного театра «АХЕ». Куратор всей выставки — Елена Грумад, куратор современного искусства – Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.
C 10 ноября по 27 марта, Шереметевский дворец – Музей музыки
Аллегорический портрет Данте Алигьери 1532-1533 Аньоло Бронзино (Аньоло ди Козимо ди Мариано, 1503 – 1572) © частная коллекция Леонида Богуславского
Аньоло Бронзино. «Портрет Данте. Из частного собрания»
Эрмитаж продолжает устраивать выставки одной (зато редкой или выдающейся) картины. Сейчас это «Аллегорический портрет Данте» кисти флорентийского живописца Аньоло Бронзино, созданный в 1532‒1533 годах. По воспоминаниям Джорджо Вазари, работу заказал банкир Бартоломео Беттини для убранства одной из комнат своего дворца. Она должна была стать частью трилогии «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь»: Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Скорее всего Бронзино написал все портреты, но исследователям известен только один.
Вообще «Аллегорический портрет Данте» находится в частной коллекции и специально предоставлена для экспонирования Леонидом Богуславским. Повод более чем весомый: 700-летие смерти поэта. Вместе с картиной на выставке будет и печатное издание «Божественной комедии» 1578 года, в котором текст иллюстрируют 96 гравюр.
С 10 ноября по 16 января, Эрмитаж (Итальянский кабинет — зал № 233)
Мэрилин Монро. Из серии «Жизнь замечательных Монро». 1995
Владислав Мамышева-Монро. «Сказки о потерянном времени»
Владислав Мамышев-Монро — участник «Поп-механики» и настоящий символ семиотический эпохи перестройки: он легко менял образы-означающие от Мэрилин Монро и Федора Достоевского до Любови Орловой и Григория Распутина с неизменным означаемым — самим собой, бескомпромиссным и обаятельным художником-трикстером. Выставка названа по его одноименной серии фото, в которой он также примерял судьбы акторов, которым не повезло (или повезло) жить во времена больших перемен. Но это и настоящая ретроспектива: покажут все самые известные работы Мамышев-Монро из частных коллекция и собраний Русского музея и Нового музея Аслана Чехоева.
С 12 ноября по 16 января, KGallery
«Групповой портрет детей в пейзаже». В. И. Гау. 1840-1850-е гг. Бумага, акварель, белила, карандаш. Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени.
«Покой и Радость»
Как известно из заветов классика, на свете нет счастья, зато есть покой и воля. В «Манеже» же к покою прилагается радость — а что еще нужно в тревожные ковидные времена. Как и намекает идиллическое название, зрителя не будут провоцировать, раздражать или приглашать к сложной рефлексии. Взгляд будет отдыхать от ужасов внешнего мира благодаря работам более 100 русских художников (в том числе Владимира Боровиковского и Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского, Федора Толстого и Карла Брюллова, Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова). А усладой для ушей станет саундтрек проекта, созданный специально для него композитором и пианистом Антоном Батаговым. Куратор — Семен Михайловский, за дизайн на этот раз отвечала Агния Стерлигова (Planet 9).
С 12 ноября по 30 января, «Манеж»
Константин Коровин. Яблочный спас, 1919 год. Частное собрание
«Константин Коровин. Из личных коллекций»
Антикварная галерея «Петербург» к своему 30-летию подготовила экспозицию из не самых известных широкой публике работ главной звезды русского импрессионизма — Константина Коровина. Все картины — из частных коллекций. А это более двух десятков работ: и беззаботные сельские пейзажи, и сверкающими яркими огнями виды ночного Парижа, и портреты современников, и натюрморты с цветами, фруктами и морским уловом.
С 12 ноября по 20 марта, Антикварная галерея «Петербург»
Genda Fluid, Alexandr Sedelnikov, 1668-1693_Dammad, 2021. Uv print on fabric. 135х90 cm
Александр Седельников и Дженда Флюид. «The artist-tranSpace»
В галерее MYTH продолжают рифмовать проекты разных художников, чтобы они вместе создавали не синергию, но резонанс. На этот раз это Александр Седельников и Дженда Флюид (одно из альтерэго Антонины Баевер). Фотоинтервенции и инсталляции Седельникова — это портреты друзей в архитектурных локациях с найденными или добавленными графическими знаками. Дженда Флюид же изучает магические свойства палиндрома и создает DAMMAD poem: 36 строчек лингвистических игр. Вместе это и будет «The artist-tranSpace». Проект займет все пространство белого куба галереи в жанре тотальной инсталляции.
С 12 ноября по 16 января, галерея MYTH
Павел Филонов. Без названия. 1923. Холст, масло. ГРМ
«Космизм в русском искусстве»
Где исследовать идеи русского космизма, как не в Русском же музее. В Корпусе Бенуа стартует выставка о том, как космос ждал и любил Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ивана Кудряшева, Михаила Матюшина и многих других. Экспозиция объединит более 150 работ — это картины и графика из собрания самого музея, а также Третьяковской галереи, Музея космонавтики в Москве, Тверской областной картинной галереи, Новосибирского государственного художественного музея, а также из частных коллекций.
С 17 ноября по 10 марта, Русский музей
«Вселенский Бестиарий: образы животных в традиционной культуре народов северной Евразии»
На выставка в РЭМ показывают предметы культа и быта народов Северной Евразии по звериной тематики. А их, по понятным причинам особенностей жизнеустройства, множество. Это, например, вышитые праздничные полотенца, солонки в виде селезней и обереги-амулеты с оленями и лосями.
До 1 марта, Российский этнографический музей
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