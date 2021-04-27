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Почему самый скандальный театральный критик Виктор Вилисов ушел из критики и выпустил AR-перформанс?

Три года назад Виктор был самым резонансным театральным критиком в стране, тексты которого собирали сотни тысяч просмотров. Два года назад он написал провокационную книгу «Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили», которая получила премию имени Курехина и похвалы Лии Ахеджаковой. Год назад, во время локдауна, Вилисов запустил онлайн-курс по AR для начинающих и стал евангелистом дополненной реальности. В декабре его команда выпустила AR-перформанс Sitting in a room. I am (SIARIA) в виде мобильного приложения — этого не делал еще никто в мире. С Виктором (уже по традиции в формате переписки в Telegram) побеседовала куратор, сооснователь пространства «Стыд» и арт-обозреватель Александра Генералова.

Alexandra Generalova [22 марта 2021 г.,21:50:12]: Твой перформанс крутится вокруг концепции базового дохода — выплаты гражданам «прожиточного минимума» от государства. О прямых выплатах много говорили год назад во время локдауна в России, а почему ты взялся за нее?

Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 21:55:07]: У меня не было специального интереса к базовому доходу1, но тема витала в воздухе и сейчас витает еще больше. Как-то все совпало. Это история про радикальную идею, рассказанная радикальным способом.

Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 21:56:38]: Меня смутила визуальность перформанса: сцены в дополненной реальности очень «майнкрафтовые». Такая эстетика была важна для раскрытия идеи или из-за технических ограничений?

Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 21:59:48]: Можно относиться к эстетике как угодно — как к особенности или как к недоработке. Конечно, есть ограничения: если хочешь охватить как можно больше мобильных устройств, то графику надо делать простой. Про реализм или спецэффекты с нашими ресурсами говорить бессмысленно.

Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 22:07:12]: У перформанса около 500 скачиваний, ты рассчитывал на другую реакцию публики?

Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 22:09:33]: Я рассчитывал, что история взлетит без усилий. Но у нас мало кто знает про дополненную реальность, про базовый доход, про то, что перформанс может быть в приложении. Меня такая ситуация позитивно заводит.

Базовый доход — концепция, в рамках которой предполагается, что государство платит всем без исключения гражданам страны фиксированную ежемесячную выплату. Она примерно равна минимальной заработной плате, за эту выплату граждане не должны государству ничего. Во многих странах проводились эксперименты по ББД, доказавшие: люди не перестают работать после выплат, но становятся счастливее, свободнее и увереннее в своей жизни. В перформансе Sitting in a room. I am есть несколько документальных историй людей, которым отказывали в социальном пособии, несмотря на болезнь. В результате люди умирали. Базовый доход мог бы спасать жизни.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 14:10:33]: Как вы создавали перформанс?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 14:18:56]: От старта до запуска прошло 8 месяцев, три из них — паузы и депрессивные эпизоды, которые случались у нашей команды. Мы разрабатывали приложение на Flutter в связке с Unity — это абсолютно экспериментальный стек (набор инструментов, в нашем случае SDK Flutter, на котором разрабатывают кросс платформенные мобильные приложения и игровой движок Unity, плюс куча разных библиотек). Мы попали с Прим.ред.) этим приложением в несуществующую нишу: есть приложения-игры, есть приложения-сервисы, медийные контент-приложения. Но нет приложений, которые соединяют документальный материал, медиа, дополненную реальность, игровые механики и последовательное прохождение сцен. Это Франкенштейн, которого я с точки зрения UX придумал и нарисовал. Как вообще упаковать перформанс в приложение? Есть вот «Мобильный художественный театр» Михаила Зыгаря — у ребят хватило ума скопировать приложение подкастов под спектакли-прогулки. Это понятная история, а нам пришлось изобретать новый формат сторителлинга.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 14:20:23]: Ты личные деньги вкладывал в разработку? Это в общем-то дорогой проект.

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 14:24:05]: Если бы проект делала студия чуваков в костюмах — это был бы дорогой и вообще невозможный проект. Люди с деньгами не делают непонятно что непонятно зачем. Я вложил немного денег, но мне повезло с товарищами, которые по своим причинам разделили со мной вайб сделать этот перформанс.

  • Мобильное приложение с перформансом Sitting in a room. I am 

Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 22:10:55]: Что ты понял про возможности дополненной реальности для перформеров и тех, кто хочет делать гибридные спектакли в мобильных приложениях?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:06:03]: Здесь есть два измерения: первое — технологическое. С цифровой графикой можно создать любые декорации и события. В театре на зрелищность уходят десятки миллионов, а получается в итоге так себе. Дополненная реальность позволяет выводить 3D-сцены в физический мир — это часть общего процесса по демократизации креативного производства. Второе измерение — политическое, особенно важное для художников в России. У нас закрашивают несогласованное уличное искусство, а попытка сделать актуальный живой перформанс в общественном пространстве почти гарантированно закончится в отделении полиции. Дополненную реальность уничтожить невозможно. Адекватное искусство сегодня сайт-специфично, потому что городские территории слишком оторваны от тех, кто там живет. Надо возвращать город горожанам, в том числе и таким способом.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:08:00]: В этом же номере у нас интервью стрит-артистки Насти Владычкиной, которая занялась AR-приложением и серьезно въехала в «матчасть». Вообще возможно без технических скиллов рулить таким проектом, как Sitting in the room. I am?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:13:29]: В любом деле лучше серьезно въехать в матчасть. В SIARIA я сам работал в Unity над AR-сценами, а разработка приложения была на моих товарищах, Артеме Васиче и Илье Саяпине. На мне был, условно, проджект-менеджмент, невозможный без базового понимания технической части. Без скиллов в Unity я бы продолжал дальше писать тексты, а я не понимаю, как можно делать одно и то же несколько лет подряд. Ну и, кстати, мы сейчас работаем над инструментом, который радикально упростит производство таких экспириенсов для людей без скиллов разработчика — я впервые об этом сейчас публично говорю.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:21:45]: Кто в мире еще делает перформансы в дополненной реальности с таким же уровнем содержания?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:25:16]: На последнем фестивале Sundance показывали AR-экспириенс Fortune про известного фальшивомонетчика из Канады: он идет минут семь, внутри — симпатичный ремесленный мультик средней руки. Традиционную анимированную сцену поместили в дополненную реальность без понимания, как правильно с этим медиумом работать, и представили как новую веху в сторителлинге: Sundance, как ты понимаешь, — это не жук лапкой потрогал. Я постоянно исследую тему, но пока ничего интересного не появилось. Это часть большой глобальной проблемы: многие ребята приходят в «технологическое искусство» и начинают гнать лютую парашу в нормативной эстетике.

Многие приходят в «технологическое искусство» и начинают гнать лютую парашу в нормативной эстетике

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:27:17]: Почему еще живо разделение на коммерческий CG-арт и «сложное» современное искусство, в котором, условно, из говна и палок баррикады строят и бегают вокруг?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:31:25]: Я сейчас окунулся в геймдев: там сидят ребята, которые могут закодить и нарисовать все что угодно, но с красивыми идеями — затык. А чуваки с красивыми идеями стремятся поставить спектакль на Новой сцене Александринки за 50 тысяч рублей. Разделение между сферами — это коммуникационная проблема: ситуация изменится, когда появится достаточно людей и площадок, объединяющих креаторов по разные стороны моста. Можно ждать, а можно становиться коммуникатором.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:33:06]: Ребята из геймдева тоже это понимают и сейчас отправляются на NFT-площадки, чтобы ни от кого не зависеть. Что ты об этом думаешь?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:41:00]: Я прочитал о том, насколько это энергоемкая, даже энергоциничная история, и пришел в ужас. Я недостаточно погружен в тему, но в NFT я не вижу горизонтального, антикапиталистического инструмента, хотя технически он должен играть именно такую роль.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 13:45:01]: Прямо сейчас ты заканчиваешь новый проект про квир-перформанс. Что это такое?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 13:48:10]: Это кроссмедийный проект, который существует в двух вариантах: видео на YouTube и веб-версия на сайте с игровыми сценами, внутри которых юзер управляет персонажем и оказывается в локальных квир-мирах. Видео собрано из кусков разных квир-перформансов нашего и прошлого века. Квир-перформанс — это исполнительские практики, которые либо производятся квирами, либо рассказывают о меняющемся отношении к сексуальности, гендеру и многим другим вещам, которые выводят зрителя за рамки нормативности. Я, если честно, уже не ожидал, что меня в жизни ждут театральные/перформативные потрясения — очень много всего смотрел и наелся. И вот начал копать в сторону маргинальных художников, которые открывают визионерские горизонты совсем новой чувственности.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:43:03]: За кем и чем ты посоветуешь следить тем, кто хочет жить в мире прогрессивной визуальности?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:48:51]: Мне все еще интересна дополненная реальность, как технология, через которую интернет с плоских экранов перейдет в физический мир. С точки зрения коммуникации, рассказывания историй и придумывания перформансов, это чуть ли не самая прорывная штука. Искусство (я почти перестал употреблять это слово, говорю «креативные практики») окончательно обессмыслилось как художественная деятельность, и художникам сегодня лучше быть активистами, журналистами, учеными, инженерами. Существует циничное игнорирование реальности в работе художника: пусть все горит, а я спрячусь в «белом кубе». Леон Целебровский, саунд-артист SIARIA, рассказывал мне о лаборатории современной музыки на тему воды: «Если бы я участвовал в такой лаборатории как композитор, я бы почистил озеро или построил бы плотину — вот был бы нормальный художественный проект».

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:51:08]: Сразу вспомнилась героиня «Трамвая “Желание”», которая кричала: «Мне не нужна реальность, я хочу магии!» Люди идут в условный БДТ за магией, а если нужна реальность — послушают подкаст Саши Сулим про ангарского маньяка.

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:52:43]: Абсолютно так, да. Мне кажется, что магия еще вернется, но сейчас странно такой литвиновщиной заниматься.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:57:06]: Вот ты говорил, что надо художникам быть активистами, учеными, журналистами, инженерами. Кто в этих областях для тебя ориентир, за кем ты следишь?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:58:28]: У меня нет сил за кем-то следить. Создавая проект про квир-перформанс, я узнал о десятках авторов, которых искренне полюбил. Ни одно из этих имен в России не скажет ничего.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 13:40:51]: Можешь назвать одно имя из этого списка?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 13:41:48]: Нет, я не поддерживаю неймдроппинг и не готов никому ничего советовать, тем более одного художника — это вредно.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 13:42:12]: Почему?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 13:43:46]: Это приводит к несправедливому дисбалансу внимания к художникам: люди дропают имена по инерции, это создает медийную лавину всяким бессмысленным авторам и оставляет реально интересных людей в тени. Пытаться выровнять этот дисбаланс, называя свои имена — бессмысленно. Можно только настойчиво предлагать всем делать свои личные исследования и самим находить близких себе авторов. Я делаю так: просто вбиваю в гугл фразу «квир-перформанс» и начинаю гулять по ссылкам — это обеспечивает открытия на собственных информационных тропах. Я прямо сейчас в разговоре с тобой понял, что «гулять по ссылкам» — это крутое перформативное занятие.

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