Почему самый скандальный театральный критик Виктор Вилисов ушел из критики и выпустил AR-перформанс?

Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 22:10:55]: Что ты понял про возможности дополненной реальности для перформеров и тех, кто хочет делать гибридные спектакли в мобильных приложениях?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:06:03]: Здесь есть два измерения: первое — технологическое. С цифровой графикой можно создать любые декорации и события. В театре на зрелищность уходят десятки миллионов, а получается в итоге так себе. Дополненная реальность позволяет выводить 3D-сцены в физический мир — это часть общего процесса по демократизации креативного производства. Второе измерение — политическое, особенно важное для художников в России. У нас закрашивают несогласованное уличное искусство, а попытка сделать актуальный живой перформанс в общественном пространстве почти гарантированно закончится в отделении полиции. Дополненную реальность уничтожить невозможно. Адекватное искусство сегодня сайт-специфично, потому что городские территории слишком оторваны от тех, кто там живет. Надо возвращать город горожанам, в том числе и таким способом.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:08:00]: В этом же номере у нас интервью стрит-артистки Насти Владычкиной, которая занялась AR-приложением и серьезно въехала в «матчасть». Вообще возможно без технических скиллов рулить таким проектом, как Sitting in the room. I am?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:13:29]: В любом деле лучше серьезно въехать в матчасть. В SIARIA я сам работал в Unity над AR-сценами, а разработка приложения была на моих товарищах, Артеме Васиче и Илье Саяпине. На мне был, условно, проджект-менеджмент, невозможный без базового понимания технической части. Без скиллов в Unity я бы продолжал дальше писать тексты, а я не понимаю, как можно делать одно и то же несколько лет подряд. Ну и, кстати, мы сейчас работаем над инструментом, который радикально упростит производство таких экспириенсов для людей без скиллов разработчика — я впервые об этом сейчас публично говорю.

Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:21:45]: Кто в мире еще делает перформансы в дополненной реальности с таким же уровнем содержания?

Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:25:16]: На последнем фестивале Sundance показывали AR-экспириенс Fortune про известного фальшивомонетчика из Канады: он идет минут семь, внутри — симпатичный ремесленный мультик средней руки. Традиционную анимированную сцену поместили в дополненную реальность без понимания, как правильно с этим медиумом работать, и представили как новую веху в сторителлинге: Sundance, как ты понимаешь, — это не жук лапкой потрогал. Я постоянно исследую тему, но пока ничего интересного не появилось. Это часть большой глобальной проблемы: многие ребята приходят в «технологическое искусство» и начинают гнать лютую парашу в нормативной эстетике.