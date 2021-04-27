Почему самый скандальный театральный критик Виктор Вилисов ушел из критики и выпустил AR-перформанс?

Три года назад Виктор был самым резонансным театральным критиком в стране, тексты которого собирали сотни тысяч просмотров. Два года назад он написал провокационную книгу «Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили», которая получила премию имени Курехина и похвалы Лии Ахеджаковой. Год назад, во время локдауна, Вилисов запустил онлайн-курс по AR для начинающих и стал евангелистом дополненной реальности. В декабре его команда выпустила AR-перформанс Sitting in a room. I am (SIARIA) в виде мобильного приложения — этого не делал еще никто в мире. С Виктором (уже по традиции в формате переписки в Telegram) побеседовала куратор, сооснователь пространства «Стыд» и арт-обозреватель Александра Генералова.
Alexandra Generalova [22 марта 2021 г.,21:50:12]: Твой перформанс крутится вокруг концепции базового дохода — выплаты гражданам «прожиточного минимума» от государства. О прямых выплатах много говорили год назад во время локдауна в России, а почему ты взялся за нее?
Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 21:55:07]: У меня не было специального интереса к базовому доходу1, но тема витала в воздухе и сейчас витает еще больше. Как-то все совпало. Это история про радикальную идею, рассказанная радикальным способом.
Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 21:56:38]: Меня смутила визуальность перформанса: сцены в дополненной реальности очень «майнкрафтовые». Такая эстетика была важна для раскрытия идеи или из-за технических ограничений?
Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 21:59:48]: Можно относиться к эстетике как угодно — как к особенности или как к недоработке. Конечно, есть ограничения: если хочешь охватить как можно больше мобильных устройств, то графику надо делать простой. Про реализм или спецэффекты с нашими ресурсами говорить бессмысленно.
Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 22:07:12]: У перформанса около 500 скачиваний, ты рассчитывал на другую реакцию публики?
Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 22:09:33]: Я рассчитывал, что история взлетит без усилий. Но у нас мало кто знает про дополненную реальность, про базовый доход, про то, что перформанс может быть в приложении. Меня такая ситуация позитивно заводит.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 14:10:33]: Как вы создавали перформанс?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 14:18:56]: От старта до запуска прошло 8 месяцев, три из них — паузы и депрессивные эпизоды, которые случались у нашей команды. Мы разрабатывали приложение на Flutter в связке с Unity — это абсолютно экспериментальный стек (набор инструментов, в нашем случае SDK Flutter, на котором разрабатывают кросс платформенные мобильные приложения и игровой движок Unity, плюс куча разных библиотек). Мы попали с Прим.ред.) этим приложением в несуществующую нишу: есть приложения-игры, есть приложения-сервисы, медийные контент-приложения. Но нет приложений, которые соединяют документальный материал, медиа, дополненную реальность, игровые механики и последовательное прохождение сцен. Это Франкенштейн, которого я с точки зрения UX придумал и нарисовал. Как вообще упаковать перформанс в приложение? Есть вот «Мобильный художественный театр» Михаила Зыгаря — у ребят хватило ума скопировать приложение подкастов под спектакли-прогулки. Это понятная история, а нам пришлось изобретать новый формат сторителлинга.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 14:20:23]: Ты личные деньги вкладывал в разработку? Это в общем-то дорогой проект.
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 14:24:05]: Если бы проект делала студия чуваков в костюмах — это был бы дорогой и вообще невозможный проект. Люди с деньгами не делают непонятно что непонятно зачем. Я вложил немного денег, но мне повезло с товарищами, которые по своим причинам разделили со мной вайб сделать этот перформанс.
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Мобильное приложение с перформансом Sitting in a room. I am
Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 22:10:55]: Что ты понял про возможности дополненной реальности для перформеров и тех, кто хочет делать гибридные спектакли в мобильных приложениях?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:06:03]: Здесь есть два измерения: первое — технологическое. С цифровой графикой можно создать любые декорации и события. В театре на зрелищность уходят десятки миллионов, а получается в итоге так себе. Дополненная реальность позволяет выводить 3D-сцены в физический мир — это часть общего процесса по демократизации креативного производства. Второе измерение — политическое, особенно важное для художников в России. У нас закрашивают несогласованное уличное искусство, а попытка сделать актуальный живой перформанс в общественном пространстве почти гарантированно закончится в отделении полиции. Дополненную реальность уничтожить невозможно. Адекватное искусство сегодня сайт-специфично, потому что городские территории слишком оторваны от тех, кто там живет. Надо возвращать город горожанам, в том числе и таким способом.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:08:00]: В этом же номере у нас интервью стрит-артистки Насти Владычкиной, которая занялась AR-приложением и серьезно въехала в «матчасть». Вообще возможно без технических скиллов рулить таким проектом, как Sitting in the room. I am?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:13:29]: В любом деле лучше серьезно въехать в матчасть. В SIARIA я сам работал в Unity над AR-сценами, а разработка приложения была на моих товарищах, Артеме Васиче и Илье Саяпине. На мне был, условно, проджект-менеджмент, невозможный без базового понимания технической части. Без скиллов в Unity я бы продолжал дальше писать тексты, а я не понимаю, как можно делать одно и то же несколько лет подряд. Ну и, кстати, мы сейчас работаем над инструментом, который радикально упростит производство таких экспириенсов для людей без скиллов разработчика — я впервые об этом сейчас публично говорю.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:21:45]: Кто в мире еще делает перформансы в дополненной реальности с таким же уровнем содержания?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:25:16]: На последнем фестивале Sundance показывали AR-экспириенс Fortune про известного фальшивомонетчика из Канады: он идет минут семь, внутри — симпатичный ремесленный мультик средней руки. Традиционную анимированную сцену поместили в дополненную реальность без понимания, как правильно с этим медиумом работать, и представили как новую веху в сторителлинге: Sundance, как ты понимаешь, — это не жук лапкой потрогал. Я постоянно исследую тему, но пока ничего интересного не появилось. Это часть большой глобальной проблемы: многие ребята приходят в «технологическое искусство» и начинают гнать лютую парашу в нормативной эстетике.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:27:17]: Почему еще живо разделение на коммерческий CG-арт и «сложное» современное искусство, в котором, условно, из говна и палок баррикады строят и бегают вокруг?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:31:25]: Я сейчас окунулся в геймдев: там сидят ребята, которые могут закодить и нарисовать все что угодно, но с красивыми идеями — затык. А чуваки с красивыми идеями стремятся поставить спектакль на Новой сцене Александринки за 50 тысяч рублей. Разделение между сферами — это коммуникационная проблема: ситуация изменится, когда появится достаточно людей и площадок, объединяющих креаторов по разные стороны моста. Можно ждать, а можно становиться коммуникатором.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:33:06]: Ребята из геймдева тоже это понимают и сейчас отправляются на NFT-площадки, чтобы ни от кого не зависеть. Что ты об этом думаешь?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:41:00]: Я прочитал о том, насколько это энергоемкая, даже энергоциничная история, и пришел в ужас. Я недостаточно погружен в тему, но в NFT я не вижу горизонтального, антикапиталистического инструмента, хотя технически он должен играть именно такую роль.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 13:45:01]: Прямо сейчас ты заканчиваешь новый проект про квир-перформанс. Что это такое?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 13:48:10]: Это кроссмедийный проект, который существует в двух вариантах: видео на YouTube и веб-версия на сайте с игровыми сценами, внутри которых юзер управляет персонажем и оказывается в локальных квир-мирах. Видео собрано из кусков разных квир-перформансов нашего и прошлого века. Квир-перформанс — это исполнительские практики, которые либо производятся квирами, либо рассказывают о меняющемся отношении к сексуальности, гендеру и многим другим вещам, которые выводят зрителя за рамки нормативности. Я, если честно, уже не ожидал, что меня в жизни ждут театральные/перформативные потрясения — очень много всего смотрел и наелся. И вот начал копать в сторону маргинальных художников, которые открывают визионерские горизонты совсем новой чувственности.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:43:03]: За кем и чем ты посоветуешь следить тем, кто хочет жить в мире прогрессивной визуальности?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:48:51]: Мне все еще интересна дополненная реальность, как технология, через которую интернет с плоских экранов перейдет в физический мир. С точки зрения коммуникации, рассказывания историй и придумывания перформансов, это чуть ли не самая прорывная штука. Искусство (я почти перестал употреблять это слово, говорю «креативные практики») окончательно обессмыслилось как художественная деятельность, и художникам сегодня лучше быть активистами, журналистами, учеными, инженерами. Существует циничное игнорирование реальности в работе художника: пусть все горит, а я спрячусь в «белом кубе». Леон Целебровский, саунд-артист SIARIA, рассказывал мне о лаборатории современной музыки на тему воды: «Если бы я участвовал в такой лаборатории как композитор, я бы почистил озеро или построил бы плотину — вот был бы нормальный художественный проект».
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:51:08]: Сразу вспомнилась героиня «Трамвая “Желание”», которая кричала: «Мне не нужна реальность, я хочу магии!» Люди идут в условный БДТ за магией, а если нужна реальность — послушают подкаст Саши Сулим про ангарского маньяка.
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:52:43]: Абсолютно так, да. Мне кажется, что магия еще вернется, но сейчас странно такой литвиновщиной заниматься.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 12:57:06]: Вот ты говорил, что надо художникам быть активистами, учеными, журналистами, инженерами. Кто в этих областях для тебя ориентир, за кем ты следишь?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 12:58:28]: У меня нет сил за кем-то следить. Создавая проект про квир-перформанс, я узнал о десятках авторов, которых искренне полюбил. Ни одно из этих имен в России не скажет ничего.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 13:40:51]: Можешь назвать одно имя из этого списка?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 13:41:48]: Нет, я не поддерживаю неймдроппинг и не готов никому ничего советовать, тем более одного художника — это вредно.
Alexandra Generalova [23 марта 2021 г., 13:42:12]: Почему?
Виктор Вилисов [23 марта 2021 г., 13:43:46]: Это приводит к несправедливому дисбалансу внимания к художникам: люди дропают имена по инерции, это создает медийную лавину всяким бессмысленным авторам и оставляет реально интересных людей в тени. Пытаться выровнять этот дисбаланс, называя свои имена — бессмысленно. Можно только настойчиво предлагать всем делать свои личные исследования и самим находить близких себе авторов. Я делаю так: просто вбиваю в гугл фразу «квир-перформанс» и начинаю гулять по ссылкам — это обеспечивает открытия на собственных информационных тропах. Я прямо сейчас в разговоре с тобой понял, что «гулять по ссылкам» — это крутое перформативное занятие.
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