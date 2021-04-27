Почему самый скандальный театральный критик Виктор Вилисов ушел из критики и выпустил AR-перформанс?

Alexandra Generalova [22 марта 2021 г.,21:50:12]: Твой перформанс крутится вокруг концепции базового дохода — выплаты гражданам «прожиточного минимума» от государства. О прямых выплатах много говорили год назад во время локдауна в России, а почему ты взялся за нее?

Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 21:55:07]: У меня не было специального интереса к базовому доходу1, но тема витала в воздухе и сейчас витает еще больше. Как-то все совпало. Это история про радикальную идею, рассказанная радикальным способом.

Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 21:56:38]: Меня смутила визуальность перформанса: сцены в дополненной реальности очень «майнкрафтовые». Такая эстетика была важна для раскрытия идеи или из-за технических ограничений?

Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 21:59:48]: Можно относиться к эстетике как угодно — как к особенности или как к недоработке. Конечно, есть ограничения: если хочешь охватить как можно больше мобильных устройств, то графику надо делать простой. Про реализм или спецэффекты с нашими ресурсами говорить бессмысленно.

Alexandra Generalova [22 марта 2021 г., 22:07:12]: У перформанса около 500 скачиваний, ты рассчитывал на другую реакцию публики?

Виктор Вилисов [22 марта 2021 г., 22:09:33]: Я рассчитывал, что история взлетит без усилий. Но у нас мало кто знает про дополненную реальность, про базовый доход, про то, что перформанс может быть в приложении. Меня такая ситуация позитивно заводит.