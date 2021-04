Что такое NFT и как через него искусство продают за миллионы долларов? Отвечают евангелисты криптоарта Никита Реплянский и Brickspacer

Скоро наступит NFT-зима и рынок схлопнется?

Саша: Все-таки за ваши коммерческие заказы, в том числе клипы для музыкантов, вы получали хорошие деньги. Навыки крутого CG-художника ценятся.

Brickspacer: Я единственный медиаартист в России, который начал делать коллаборации как художник с именем. Ну, еще Никита был, Максим Жестков, Лена Шейдлина, но она немного из другой категории. Это называется ценится? Всем плевать на нас было. Наш труд ценился так: «Ребят, я игру сделал, там, короче, про казино. Мне заставка нужна». Мы сидели по студиям и делали нафиг никому не нужные работы, старались толкнуть клиенту что-то оригинальное. Все приколы стиля могли оценить только такие же дизайнеры, а для мира это — ничто. Это ли не дурка? Дом для психических больных, тюрьма просто. Нас выпустили из этой тюрьмы чертовой, и мы можем выложить работу на Foundation (Одна из самых популярных платформ для продажи криптоарта, на которой размещают работы Pussy Riot, AES+F, Покрас Лампас — Прим.ред.) и продавать как произведение искусства.

Никита: Это Степа еще кофе не выпил.

Brickspacer: Сейчас многие топовые художники, которые делали великие заказы для Microsoft, выкладывают на Foundation не лучшие свои вещи и сидят, ждут. Болезнь многих CG-художников в том, что они не умеют рассказывать истории — без арт-директоров они не сделают ничего толкового. Переворот произойдет, когда они поймут, что можно собраться студией и сделать 10 секунд видео не для заказчика, а для себя, выложить на платформу и продать. Они смогут спонсировать сами себя! Максим Жестков — вот это герой России в плане искусства, он себе сделал имя и открыл студию благодаря стальному характеру (Максим — медиахудожник из Ульяновска, основатель Zhestkov.studio. Работает с движением простых форм и частиц в пространстве, напоминающем галерейный «белый куб». Сотрудничал с Sony, Lexus, BMW, Nike, Adidas, IKEA и другими крупными брендами. В 2019 году Жестков создал проект для Петербургского международного экономического форума — визуализацию нейронных сетей и геологических моделей, которые использует компания «Газпром нефть» — Прим.ред.). Что он делает вообще? Кубики, шарики у него вращаются — дурдом, но визуально это красиво. «О боже, они нарисовали что-то менструальной кровью, ах, это современное искусство — такое, блин, непонятное!» Идите нахрен. Люди делают в 3D такие вещи, что нужно учиться годами для этого — совершенные и технически, и идейно. Вы видели работы Данила Русанова (Цифровой художник и моушен-дизайнер — Прим.ред.), снобы? Когда такие люди начнут работать в полную силу, мы окажемся в новом Ренессансе. Мы увидим истинное великолепие современного искусства.

Саша: Мне кажется, что современное искусство — это не только рисование менструальной кровью.

Brickspacer: Для массового зрителя современное искусство — дерьмо, которое никому не нужно. Это изменится, когда крутые диджитал-художники перестанут штаны просиживать в студиях и будут делать настоящее искусство.

Саша: Сейчас в Пушкинском музее идет выставка классика видеоарта Билла Виолы, вряд ли кто-то это может назвать дерьмом.

Brickspacer: Кто о нем знает? Вот пока это в сериалах, фильмах не появится — ничего не изменится.

Никита: (Смеется.) Ага, если у художника нет кучи подписчиков в инстаграме, то художника нет.

Brickspacer: Да, нет. Вот ты берешь у нас интервью, ты — образованный человек и знаешь все эти имена художников. Но сколько таких людей? Это мир внутри Садового кольца. У кого ни спроси: современное искусство — это хрень с непонятными перфомансами, а не что-то впечатляющее. Для людей не существует цифрового искусства. Я хочу, чтобы было больше таких художников как Бэнкси, Покрас, Аршам, Такаси Мураками, и меньше снобов-нонеймов. Если обращаться к кино, то там есть франшиза «Мстители», работы режиссеров Кубрика и Тарантино — это то, что понятно людям, но и не является «фастфудом». Это легендарные фильмы, по которым учат снимать кино. И искусство должно быть таким — Жестков, Зубков, Русанов,все остальные талантливые и сильные люди, о ком я не знаю, вкладывающие в свои работы огромное количество труда и делающие искусство более понятным и близким для людей.

Никита: Что-то мы всё в один котел скинули: и диджитал, и современное искусство, и серьезных художников. Всегда были люксовые вещи, понятные узкому кругу, и вещи для широкой аудитории. Интеллектуалов всегда — 5 % населения, их вкусы никогда со вкусами толпы не совпадут.

Brickspacer: И не должны совпадать. Дело в том, что вместо этого современного искусства могло быть другое. Вот Покраса Лампаса знают и гопники на районе, и люди из центра, и художественные критики.

Саша: Покрас сознательно работает над коммуникацией со всеми сегментами аудитории, как мне кажется.

Никита: Прекрасно понимаю, о чем говорит Степа, но в деталях не согласен. Мы не пошли в галереи и решили сами формировать вкус широкой аудитории. Мой голос долго не слышали, а теперь мы попали в Forbes. Многие ребята считают, что их дело — нарисовать картину, а если ее не понял зритель, то это зритель плохой. Я считаю, что надо уметь транслировать миру свои идеи.

Brickspacer: Интровертизм — это оправдание. В криптоарте нужно правильно общаться с коллекционерами, вести свой твиттер (Это главная социальная сеть для криптокоммьюнити, поэтому коллекционеры и художники следят друг за другом там — Прим.ред.), рассказывать о себе, при этом не спамить в личку людям о своем новом дропе. Люди — это социальные животные.

Никита: Не совсем с тобой согласен. Это не болезнь, это другой тип темперамента. Есть художники-интроверты, которые делают потрясающие вещи. Я смотрю на них и понимаю — я на это физически не способен. Такие ребята зайдут на SuperRare или Foundation, и все будет у них круто с продажами. Но оправдывать свое ничегонеделание тем, что ты вроде как интроверт — самое худшее.

Brickspacer: К гениям мои слова не относятся. Я о тех, кто не хочет шевелиться и ищет оправдания своим неудачам.

Саша: Смотрите, когда человек первый раз заходит на криптоплощадки, то видит кучу невнятных гифок и карточек с персонажами из компьютерных игр. Ему сложно это ассоциировать с искусством.

Никита: Это просто объекты коллекционирования.

Brickspacer: Площадки со временем станут жестко сегментированными. На Rarible (Маркет-плейс цифровых товаров, основанный российскими криптоэнтузиастами и бизнесменами Александром Сальниковым и Алексеем Фалиным. Это вторая по обороту NFT-площадка в мире. Для того, чтобы выложить свои работы на Rarible, художнику не надо проходить строгую модерацию, как на площадке SuperRare, или получать приглашение, как на площадке Foundation — Прим.ред.) может залететь кто угодно — как полный scam, так и элита. На SuperRare — только элита, там жестко отбирают работы по качеству.

Саша: Ты знаешь, кто твои коллекционеры?

Brickspacer: Да, знаю. Где-то 5 коллекционеров — иностранцы, а последнюю работу купил русский (I will carve for you — работа, деньги от продажи которой Brickspacer отправил 58-летнему резчику по дереву Игорю Перевалову из маленькой сибирской деревни. За 1,10 эфира ($1,854 долларов) работу купил Вячеслав Носков — сооснователь медиа о криптовалютах и блокчейне — Прим.ред.). Больше всего я общался с Dikasso — это великолепный чувак, который как-то случайно залетел в наш чат NFT-bastards (Телеграм-канал и одноименный чат для художников с практическими советами по работе с криптоплощадками и новостями из мира криптоарта. В чат художники скидывают ссылки на свои дропы и просят поддержки коммьюнити в твиттере — Прим.ред.) и написал: «Здорово! Я — коллекционер, сейчас вам буду рассказывать за криптоарт, зацените моего чихуахуа». Этот парень из Европы, и он не аноним — у него есть инстаграм, можно посмотреть его фото. Он даже пытается сам что-то рисовать. Dikasso балдеет от нашего коммьюнити, а мы — от него.

Саша: Основатель платформы Snark.art Андрей Алехин сказал, что скоро наступит NFT-зима и рынок схлопнется. Что думаете по этому поводу?

Никита: У диджитал-художников такая зима была всю жизнь — мы тебе об этом говорили. Если так случится, то мы и дальше будем фигачить, как подорванные. Ничего не изменится.

Brickspacer: Не понимаю, откуда берутся такие прогнозы. Я готов к тому, что все площадки одновременно исчезнут из мировой системы, будто их и не было. Одновременно готов к тому, что они останутся на миллионы лет вперед. В декабре мы узнали, что диджитал-арт можно продавать — это был взрыв мозга, перелом сознания. Потом появляется Clubhouse и движ там. Я готов к тому, что скоро собаки начнут разговаривать.

Никита: Рынок оседает, рынок поднимается — это нормально для криптомира. Коллекционирование — это потрясающие эмоции, я сам начал покупать криптоарт и уже бью себя по рукам, чтобы не покупать все, что нравится. Я не альтруист и покупаю не потому, что хочу помочь человеку, а потому, что эта работа отражает мою личность. Когда криптоколлекционерам все пишут в личку «купи-купи» — это их раздражает.