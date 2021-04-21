Что такое AR в стрит-арте? Рассказывает Анастасия Владычкина из группы «Явь»

Осенью 2019 года нам пришла идея проекта, который нельзя было реализовать на городских стенах — слишком острая тема, которую бы никто не согласовал, а полиция просто забрала бы нас во время работы. Я знала о технологии дополненной реальности и решила, что надо делать проект в AR — заодно позлить чиновников и коммунальщиков, которые не смогут закрасить работу. Пару месяцев я искала разработчиков и анализировала уже имеющиеся AR-приложения для стрит-арта: обычно под каждое произведение делают отдельное приложение. У него максимум 500 скачиваний и узкая аудитория — поклонники одного художника. На поверхности лежала идея сделать приложение-экосистему, куда любой уличный художник может «залить» свою закрашенную работу и дать ей вторую жизнь в дополненной реальности. В приложение можно добавить не только уничтоженный стрит-арт, но и многое другое: анимации к существующим работам; произведения, которых никогда не было в реальности; игры и многое другое.

В AR Hunter мы создаем дополненную реальность как настоящую, поэтому кураторского отбора нет — добавим все работы, которые прямо не противоречат УК РФ. Главная проблема — нехватка времени, поэтому сейчас «в очереди» стоят 500 произведений уличного искусства. Чтобы работа попала в наше приложение, нужна фотография места, где она находилась. Любая не подойдет — нужна «метка», чтобы «зацепить» технологию распознавания: табличка, дверь, забор. Если стена абсолютно голая, то надо посмотреть, есть ли сбоку рекламный баннер или вывеска магазина. От некоторых работ нам приходится отказываться, потому что метка не «считывается». Есть и такая проблема: мы «зацепили» картинку в AR за вывеску, а потом ее убрали — работу посмотреть уже нельзя, но такое бывает крайне редко