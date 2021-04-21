Что такое AR в стрит-арте? Рассказывает Анастасия Владычкина из группы «Явь»

«Собака.ru» продолжает ликбез по главным явлениям в совриске прямо сейчас. Мы уже разобрались с NFT и Art&Science. Теперь рассказываем про технологию дополненной реальности или AR (Augmented Reality). Одна из его евангелисток — Анастасия Владычкина. Практикующая юристка — лидер петербургской стрит-арт-группы «Явь», известной муралом «Женская власть» и огромным ковшом «Большой медведицы», нарисованным на снегу. Главный проект для Анастасии сейчас — приложение AR Hunter, которое дает закрашенному уличному искусству «бессмертие» в дополненной реальности.
-
Жилет, пиджак и брюки Claudie Pierlot
-
Сотрудничество с девелоперскими компаниями не мешает ее группе делать социальные высказывания: реакцией на арест Алексея Навального стал рисунок с иконкой телефонной батареи с «красным», почти закончившимся, зарядом и подписью «Терпение».
-
Терешкова: через тернии к звездам. Cпб, 2019
Осенью 2019 года нам пришла идея проекта, который нельзя было реализовать на городских стенах — слишком острая тема, которую бы никто не согласовал, а полиция просто забрала бы нас во время работы. Я знала о технологии дополненной реальности и решила, что надо делать проект в AR — заодно позлить чиновников и коммунальщиков, которые не смогут закрасить работу. Пару месяцев я искала разработчиков и анализировала уже имеющиеся AR-приложения для стрит-арта: обычно под каждое произведение делают отдельное приложение. У него максимум 500 скачиваний и узкая аудитория — поклонники одного художника. На поверхности лежала идея сделать приложение-экосистему, куда любой уличный художник может «залить» свою закрашенную работу и дать ей вторую жизнь в дополненной реальности. В приложение можно добавить не только уничтоженный стрит-арт, но и многое другое: анимации к существующим работам; произведения, которых никогда не было в реальности; игры и многое другое.
В AR Hunter мы создаем дополненную реальность как настоящую, поэтому кураторского отбора нет — добавим все работы, которые прямо не противоречат УК РФ. Главная проблема — нехватка времени, поэтому сейчас «в очереди» стоят 500 произведений уличного искусства. Чтобы работа попала в наше приложение, нужна фотография места, где она находилась. Любая не подойдет — нужна «метка», чтобы «зацепить» технологию распознавания: табличка, дверь, забор. Если стена абсолютно голая, то надо посмотреть, есть ли сбоку рекламный баннер или вывеска магазина. От некоторых работ нам приходится отказываться, потому что метка не «считывается». Есть и такая проблема: мы «зацепили» картинку в AR за вывеску, а потом ее убрали — работу посмотреть уже нельзя, но такое бывает крайне редко
Первая версия AR Hunter появилась в октябре 2020 года, в марте выпустили обновление со 100 работами 40 художников (Slava Ptrk, Андрей Люблинский, Евгений Мулук и другие) в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Нижневартовске.
Кроме того, мы придумали спецпроект «Знаки» — «прицепили» к дорожным знакам работы стрит-артистов, чтобы приложением могли пользоваться люди по всей территории России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы. Еще один спецпроект — «Метро»: при наведении телефона на стандартную входную дверь метрополитена появляется легендарная работа Паши 183 с омоновцами за металлическими щитами.
Сейчас в команде AR Hunter три человека: я; мой деловой партнер, экономист Павел Орлов — он занимается финансовой частью, тестированием; и студент последнего курса университета Александр Клепов. Кстати, он пишет дипломную работу про наше приложение. Мне повезло, что я нашла идейного программиста, который бесплатно сделал первую версию AR Hunter. В коммерческой разработке это стоило бы два-три миллиона рублей. Мы продолжаем вкладывать в проект собственные деньги, а инвестиции на вторую версию я получила от поклонника «Яви». Сначала мы выполнили для него коммерческий заказ на мурал, потом начали общаться. Когда вышла первая версия приложения, то он сам обратился с предложением проинвестировать проект. Монетизировать AR Hunter будем через коммерческие размещения объектов, создание уникальных авторских квестов, для стрит-артистов и охотников за стрит-артом приложение всегда будет бесплатным.
За год работы над AR Hunter я здорово прокачалась в «матчасти»: работаю с Unity (среда разработки компьютерных игр, которую используют для AR-разработки. — Прим. ред.), могу интуитивно решить проблемы, с которыми иногда не сразу может разобраться разработчик, могу сама тестировать приложение и постоянно учусь. Понимание архитектуры приложения для основателя стартапа очень важно: ты должен уметь общаться с командой разработки, правильно ставить задачи, понимать, какие фичи возможно реализовать, а какие — нет. Мы нашли крутой акселератор стартапов, который не инвестирует в проекты, если их основатель не технический специалист — слишком велики риски. Мне самой необходимо дорасти до уровня разработчицы — проблемы в этом не вижу, к тому же в школе я любила физику и математику.
Нехватка времени — это творческое сито «Яви», через которое проходят только проекты, в которых мы не сомневаемся. Характерный пример — работа «Терпение» или проект в дополненной реальности, с которого и начался AR Hunter. Мы планируем его токенизировать и продавать как NFT-токен. Я не могу не делать стрит-арт: это как наркотик — чем бы я ни занималась, параллельно в моей жизни будет «Явь». Когда в голове крутится крутая идея, а мы ее не реализуем, то начинается настоящая ломка.
Меня вдохновляют истории Павла Дурова, Стива Джобса, Илона Маска. Но у меня другие цели: Маск хочет полететь на Марс, а я хочу в соседнюю галактику. У писателя Питера Гамильтона есть книга «Звезда Пандоры» о жизни в 2380 году, когда человечество научилось путешествовать на большие расстояния и жить вечно — и это не утопическое общество, где все друг другу улыбаются, в этом мире есть всякое. Вот такого будущего я хочу для человечества. Изучение Вселенной и космоса — для меня самое важное занятие в мире.
В 2017 году Snapchat установил в Центральном парке Нью-Йорка копию скульптуры Balloon Dog Джеффа Кунса в дополненной реальности. Через неделю художник Себастиан Эррасурис «прицепил» к этим координатам свою версию, но покрытую граффити-тегами. В 2019 году стрит-артист Владимир Абих и разработчик Филипп Гузеев создали первую в мире граффити-игру в дополненной реальности Tag Wars. Если навести смартфон на работу — она находится во дворах ДК Газа— можно сыграть в крестики-нолики с другими пользователями или с программой.
Текст: Александра Генералова
Фото Анастасии: Маргарита Смагина
Креативный продюсер и стилист: Лима Липа
Визаж и волосы: Евгения Сомова
Свет: Skypoint
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.