Какой будет железнодорожная станция возле Лахта Центра? Обнародованы рендеры проекта

Опубликованы рендеры проекта строительства новой железнодорожной станции возле Лахта Центра. «Новую Лахту» хотят построить в стиле хай-тек и расположить таким образом, чтобы не отводить внимание от самого высокого здания Европы.
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Здесь и далее фото: Инициативная Группа по Защите Транспортной Инфраструктуры Санкт-Петербурга, vk.com/igzti
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По предварительному проекту, дебаркадер станции «Новая Лахта» с двумя путями расположится напротив Лахта Центра — между Шуваловским проспектом и Приморским шоссе. Он будет соединен 240-метровым подземным переходом как с самим Лахта Центром, так и со зданием транспортно-пересадочного узла — ее планируется возвести по другую сторону Шуваловского.
Также предусмотрена подземная автомобильная развязка Шуваловского и Приморского проспектов и Новой улицы в Лахте, разработаны пешеходные и велосипедные маршруты.
Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра в следующем году, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.
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