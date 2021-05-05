Какой будет железнодорожная станция возле Лахта Центра? Обнародованы рендеры проекта

По предварительному проекту, дебаркадер станции «Новая Лахта» с двумя путями расположится напротив Лахта Центра — между Шуваловским проспектом и Приморским шоссе. Он будет соединен 240-метровым подземным переходом как с самим Лахта Центром, так и со зданием транспортно-пересадочного узла — ее планируется возвести по другую сторону Шуваловского.

Также предусмотрена подземная автомобильная развязка Шуваловского и Приморского проспектов и Новой улицы в Лахте, разработаны пешеходные и велосипедные маршруты.

Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра в следующем году, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.