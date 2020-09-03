Подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра в следующем году, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства самого высокого здания в Европе. Сейчас проходят процедуру утверждения дизайн-проекты внутренних территорий здания, уже начаты отделочные работы.
Стало известно, когда откроются общественные пространства Лахта Центра. Тогда же переедет «Газпром»
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Фото: Shutterstock.com
В настоящий момент «Газпром инвест» ведет работы по внутреннему обустройству Лахта Центра и готовит его к размещению подразделений ПАО «Газпром». Утверждаются дизайн-проекты помещений, разрабатывается проектно-сметная документация, начались отделочные работы. «Это кропотливый и важный труд: всем, кто окажется резидентом «Лахты», должно быть максимально комфортно», — приводит «Интерфакс» слова директора «Газпром гражданское строительство» Антона Троянова.
Около трети площадей Лахта Центра займут общественные пространства — благоустройство затронет все прилегающие территории, и облик Приморского района продолжит меняться. «Лахта становится центром нового благоустроенного квартала, который простирается от «Газпром арены» до парусника «Полтава». Сейчас в разработке находится еще один интересный проект, который в ближайшем будущем появится в парке 300-летия Санкт-Петербурга», — добавил Троянов.
Большая часть офисных помещений сможет принять сотрудников уже к концу 2021 года, оставшаяся часть и общественные пространства Лахта Центра откроются в рамках второй очереди — ориентировочно это произойдет во втором квартале 2022 года.
Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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