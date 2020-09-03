Стало известно, когда откроются общественные пространства Лахта Центра. Тогда же переедет «Газпром»

В настоящий момент «Газпром инвест» ведет работы по внутреннему обустройству Лахта Центра и готовит его к размещению подразделений ПАО «Газпром». Утверждаются дизайн-проекты помещений, разрабатывается проектно-сметная документация, начались отделочные работы. «Это кропотливый и важный труд: всем, кто окажется резидентом «Лахты», должно быть максимально комфортно», — приводит «Интерфакс» слова директора «Газпром гражданское строительство» Антона Троянова.

Около трети площадей Лахта Центра займут общественные пространства — благоустройство затронет все прилегающие территории, и облик Приморского района продолжит меняться. «Лахта становится центром нового благоустроенного квартала, который простирается от «Газпром арены» до парусника «Полтава». Сейчас в разработке находится еще один интересный проект, который в ближайшем будущем появится в парке 300-летия Санкт-Петербурга», — добавил Троянов.

Большая часть офисных помещений сможет принять сотрудников уже к концу 2021 года, оставшаяся часть и общественные пространства Лахта Центра откроются в рамках второй очереди — ориентировочно это произойдет во втором квартале 2022 года.