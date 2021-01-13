«Профессиональный петербуржец» — это не мечтательное существо, а соавтор города. Как он изменит Петербург, объясняет Мария Элькина

Наличие связи между качеством городской среды и характером людей, которые в ней обитают, интуитивно кажется совершенно очевидным. Иногда такое понимание проникает в массовую культуру, и появляются выражения вроде «истинная парижанка». Происходит и другое: со временем и от частого и долгого использования образы за словами либо теряются, либо устаревают.

Сегодня мы все еще помним, что образцовый житель Петербурга — незаурядный человек, наделенный некими особыми качествами, как внешними, так и внутренними. Но, по правде сказать, в расхожие представления об истинном петербуржце в последние годы прокралась вульгарность, избитые и мало что значащие клише. Как будто бы петербуржец носит одежду серых или пастельных оттенков, его речь старомодна, питается он вместо белков и углеводов духовной пищей, стоит на страже консервативных ценностей или, в крайнем случае, отчаянно, но безуспешно борется за улучшение жизни на Земле. Дело не в том, что жители невских берегов и правда стали такими скучными, а в том, что наше самосознание отстает от нашего развития. Стоит хотя бы начать восстанавливать этот пробел.

Избавиться от искажения понятия будет проще, если восстановить причинно-следственную связь, которая его породила. Привычно считать, что образцовый горожанин — это тот, кто как-то особенно правильно сформирован городской средой и культурой. Однако это только половина правды, то есть худшее из заблуждений. На самом деле, идеальный горожанин еще и сам меняет и создает среду вокруг себя. Именно этим занимались те, кого мы называем настоящими петербуржцами, оглядываясь в прошлое. Конечно, среди них не только архитекторы, но еще и композиторы, и ученые, и артисты, и администраторы, и инженеры, проще сказать, людей каких профессий нет в этом списке. Все они так или иначе внесли вклад в Петербург и его восприятие.