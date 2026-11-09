Ограничения на продажу бензина ввели в Ленобласти

Как объясняют власти региона, лимит на отпуск топлива вводится, чтобы «предотвратить ажиотажный спрос» после того, как крупные нефтяные компании начали вводить ограничения. Рекомендация областной администрации также включает лимит на отпуск топлива в канистрах.

С дефицитом горючего российские автомобилисты столкнулись в начале лета 2026 года. Тогда заправки в Петербурге и Ленобласти стали вводить лимиты на продажу топлива, а в соцсетях появились ролики о длинных очередях на АЗС. Причиной топливного кризиса стали «прилеты» по НПЗ, которые частично нарушили работу предприятий, объяснил вице-премьер России Александр Новак в середине июля.

В конце июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион миновал «пик топливного кризиса». А к началу августа некоторые АЗС начали снимать лимиты на отпуск бензина, убедилась тогда Собака.ru, обзвонив горячие линии крупных сетей.

О новой волне топливного кризиса власти региона сообщили в начале сентября. Позже они предложили ограничить продажу горючего до 30 литров за одну заправку на всех АЗС. В региональном комитете по топливно-энергетическому комплексу заявляли, что ситуация на заправках стабилизировалась и в Ленобласти постепенно снимают ограничения.