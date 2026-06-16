Ролики об очередях за бензином вирусятся в соцсетях. Что происходит?

Один из роликов с длинной очередью на заправке сняли в воскресенье, когда на трассе был заметно увеличенный поток машин — автор видео объяснил это тем, что после длинных выходных «вся Москва возвращалась из Петербурга». По его словам, ограничений на продажу топлива не было. Заторы у АЗС, как он утверждает, возникли из-за водителей, которые оставляли автомобили на колонках, а сами уходили перекусить. Его версию в комментариях подтвердили и другие очевидцы. По словам некоторых пользователей, чтобы заправиться на этой локации, им пришлось простоять в пробке несколько часов.

Впрочем, интерес к этим кадрам вызывают не столько дорожные заторы, сколько разговоры о перебоях с топливом в разных регионах России. Их подогревают сообщения об ограничениях на заправках. Так, по данным «Фонтанки», лимиты на продажу бензина уже несколько дней действуют на петербургских АЗС компании «Татнефть», которая отпускает только 30 литров на один бак. Подобный предел установили и на заправках «Лукойла» — здесь одному покупателю готовы продать 100 литров.

В прошлый вторник, 9 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что у крупных поставщиков нет проблем с отгрузкой топлива. При этом он признал, что «точечные сложности действительно возникают» — в отдельных районах региона и у некоторых частных владельцев АЗС. По словам губернатора, проблемы последних связаны «биржевыми скачками стоимости».

Спустя неделю газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что правительство разрешило продавать топливо, произведенное по временно сниженным стандартам. Послабление действует с осени 2025 года и было продлено в мае 2026-го. Такая мера может сгладить ситуацию с нехваткой топлива, однако, по мнению экспертов, создает дополнительные риски для автомобилистов: допустимый уровень содержания серы в бензине может достигать 150 миллиграммов на килограмм вместо обычных 10 миллиграммов, что способно повредить двигатели.

Сообщения об ограничениях на продажу топлива появляются на фоне новостей об атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Так, в начале мая информацию об ущербе предприятию «КИНЕФ» в Ленинградской области после ночных налетов БПЛА косвенно подтвердил в разговоре с 47news вице-губернатор региона Денис Седов. А утром 16 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что один из дронов повредил Московский нефтеперерабатывающий завод.