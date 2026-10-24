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Транспорт

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В Ленобласти постепенно снимают ограничения на продажу топлива

На заправках Ленинградской области начали отменять лимиты на продажу бензина. Запасов топлива в регионе хватает, однако в отдельных районах по-прежнему возможны перебои.

Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Как пишет 78.ru со ссылкой на региональный комитет по топливно-энергетическому комплексу, ситуация на заправках стабилизировалась. Региональные власти совместно с нефтяными компаниями работают над тем, чтобы увеличить поставки топлива и наладить доставку.

В соседней Карелии ограничения на продажу топлива уже отменили полностью. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков, сообщает ТАСС. С 24 октября на всех заправках республики можно покупать бензин без лимитов, в том числе заливать его в канистры и другую тару.

Петербургским автомобилистам, которые планируют поездки в Ленобласть или Карелию, стоит учитывать разницу: в республике лимиты сняли повсеместно, а в области их отменяют постепенно.

Ранее «Собака.ru» писала, что в сентябре нефтяные компании предложили ввести на всех АЗС Ленобласти единый лимит – 30 литров бензина за одну заправку.

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