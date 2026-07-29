«Пик топливного кризиса» в Ленобласти миновал, заявил Дрозденко

«Самая сложная обстановка» с горючим сохраняется в Лодейнопольском и Подпорожском районах, говорит глава региона. По его словам, он попросил крупные компании поддержать местные АЗС и снабжать их топливом. Из 359 действующих автозаправок в области 65 временно приостановили работу, на что повлияли «исключительно экономические факторы»: рост цен на бирже и ограничения мелкооптовых закупок у независимых сетей, отмечает Дрозденко. При этом на заправках крупных нефтяных компаний топливо есть, утверждает он.

По мнению губернатора, преодоление топливного кризиса стало одной из заслуг нефтяных компаний. «Несмотря на беспрецедентное давление они смогли удержать систему от сбоя, перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки для приоритетных потребителей — экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства», — поясняет Дрозденко. Он также отмечает, что в Ленобласти не вводились «никакие системные ограничения» — система «чет/нечет» и QR-коды.

На дефицит горючего российские автомобилисты начали жаловаться в июне. Тогда заправки в Петербурге и Ленобласти стали вводить лимиты на продажу топлива, а в соцсетях появились ролики о длинных очередях на АЗС. Нехватка горючего заставила водителей такси реже брать заказы и вынудила поставщиков продуктов увеличить сроки доставок грузов. Причиной топливного кризиса стали «прилеты» по НПЗ, которые частично нарушили работу предприятий, объяснил вице-премьер России Александр Новак в середине июля. В конце прошлой недели чиновник заявил, что в России постепенно стабилизируется ситуация с топливом, так как «ряд заводов вышел в работу».