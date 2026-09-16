Ограничения на продажу бензина предложили ввести в Ленобласти

От QR-кодов и талонов для населения власти отказались, утверждает глава области, называя эти инструменты «лишними неудобствами». При этом система «чет-нечет» припасена в качестве альтернативной меры, «но пока постараемся обойтись без нее», пишет Дрозденко. Спецтранспорт — медицинские и пожарные машины, школьные автобусы, а также транспорт аварийных служб со спецсигналами — в регионе планируют заправлять вне очереди.

«Прошу отнестись с пониманием. Никто не должен ждать, пока скорая или аварийка отстоит очередь за топливом», — прокомментировал губернатор.

По словам чиновника, ситуация с бензином АИ-92 стабилизируется, а с АИ-95 пока сложно — «он есть, но его на рынке меньше, чем обычно». С дизельным топливом «все хорошо, перебоев нет», заверил глава региона.

В целом «обстановка остается сложной». Около 20% частных и малых заправок приостановили работу из-за невозможности закупить необходимые объемы на бирже, поэтому нагрузку на другие АЗС выросла, объясняет Дрозденко.

В середине прошлой недели в правительстве Ленобласти заявили, что «ситуация с топливом повторяет июльский сценарий» и некоторые заправочные станции вводят ограничения на отпуск бензина. Позже новую волную топливного кризиса прокомментировал и Дрозденко: он объяснил, что бензина не хватает из-за атак на «нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Киришинефтеоргсинтез», и заявил, что ситуация с горючим должна улучшиться к октябрю.