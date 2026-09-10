«Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий»: в правительстве Ленобласти признали нехватку горючего

Несмотря на эти ограничения, власти региона заявляют: «Ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили 2 месяца назад, пройдем и этот период». В правительстве «перешли в ручной режим и синхронизируют действия со всеми крупными игроками» из-за логистических сбоев в поставках топлива, которые произошли на фоне атак на перерабатывающие заводы, комментируют происходящее вице-губернатор Егор Мищеряков.

«Правительство Ленобласти поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами: ситуация с топливом повторяет июльский сценарий — по ряду АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои», — заявил чиновник.

Проблемы с топливом заметны и в Петербурге. Большие очереди 10 сентября к 16:00 были как минимум на пяти заправках «Роснефти» в центре города, следует из данных «Яндекс Карт». На заправке Teboil в Петроградском районе вовсе не было топлива, а на АЗС этой же сети на Обводном канале можно было заправиться только дизелем, сообщил Собака.ru оператор горячей линии. На петербургских станциях Teboil и «Лукойл» можно заправиться в канистру, но такая опция запрещена в «Роснефти» из-за «повышенного сезонного спроса», заявили изданию представители компаний.

Горожане тем временем просят о помощи с поиском горючего в соцсетях и делятся роликами о длинных очередях на АЗС. Одна пользовательница рассказала, что объехала 12 заправок в Петербурге и не нашла никакого топлива, кроме дизеля. Другие петербуржцы жалуются, что не могут найти 95 и 100 бензин.

О дефиците горючего российские автомобилисты начали говорить в июне. Тогда заправки в Петербурге и Ленобласти стали вводить лимиты на продажу топлива, а в соцсетях появились ролики о длинных очередях на АЗС. Причиной топливного кризиса стали «прилеты» по НПЗ, которые частично нарушили работу предприятий, объяснил вице-премьер России Александр Новак в середине июля.

В конце июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион миновал «пик топливного кризиса». А к началу августа некоторые АЗС начали снимать лимиты на отпуск бензина, убедилась тогда Собака.ru, обзвонив горячие линии крупных сетей. Сейчас в компаниях, с которыми издание говорило месяц назад, сообщают, что узнать об ограничениях можно только на самих заправках.