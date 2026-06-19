Электрички с Московского вокзала переведут в Рыбацкое с 1 июля. Это нужно для строительства терминала ВСМ

Изменения коснутся маршрутов электричек, следующих в направлении станций Мга, Волховстрой-1, Будогощь, Пупышево, Невдубстрой, Кириши и Тихвин. Кроме того, для части поездов скорректируют расписание движения. С 1 июля на станции Рыбацкое также начнет работать дополнительный сход с платформы №1, оснащенный турникетной линией. Также «Петербургский метрополитен» сократил интервалы движения поездов на зеленой линии до 2—2,5 минут.

Перевозчик рекомендует пассажирам заранее уточнять расписание перед поездкой, поскольку в графике движения пригородных поездов возможны изменения. Обо всех корректировках маршрутов и времени отправления можно узнать на официальном сайте перевозчика, в мобильных приложениях, а также на станциях и вокзалах.

О том, что электрички Московского и Волховстроевского направлений переведут на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое, «РЖД» сообщил в апреле в официальном ответе градозащитникам. Ранее поезда хотели направить на Волковскую, но планы изменили из-за реконструкции станции.

Строительство терминала ВСМ затронет часть исторической застройки центра Петербурга — Кокоревские склады XIX века на Лиговском проспекте. В марте этого года активисты сообщили о начале их сноса. Хотя в Смольном заявляли, что склады сохранят и интегрируют в новый комплекс вокзала, в 2023 году здания исключили из охранных зон. Градозащитники пытались оспорить это решение в суде, но иск активистов не удовлетворили.

Будущая магистраль, концепцию которой впервые представили в 2021 году, должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». Первые испытания ВСМ обещают провести в 2027 году, а построить дорогу полностью к 2028 году. Полную стоимость строительства ВСМ оценивают в несколько триллионов рублей.