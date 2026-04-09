Пригородные электрички перестанут приходить на Московский вокзал с июля

Вместо Московского вокзала электрички направят на на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое. Ранее планировалось, что поезда будут приходить на Волковскую, но сейчас станцию реконструируют. Она будет принимать электрички, когда работы завершатся, сообщается в ответе РЖД.

Рыбацкое будет принимать поезда некоторых маршрутов, следующих по Московскому и Волховстроевскому направлениям, пока головной участок ВСМ строится. Для этого на станции установят временный перрон, а также дополнительные турникеты.

Будущая магистраль, концепцию которой впервые представили в 2021 году, должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». Ее обещают построить к 2028 году. Полную стоимость строительства ВСМ оценивают в несколько трлн рублей.