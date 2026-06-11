Первые испытания ВСМ проведут в 2027 году

Будущая магистраль, концепцию которой впервые представили в 2021 году, должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». Ее обещают построить к 2028 году. Полную стоимость строительства ВСМ оценивают в несколько триллионов рублей.

Для строительства ВСМ потребуется вмешательство в несколько исторических территорий Петербурга. Один из таких участков — Фарфоровский пост во Фрунзенском районе, где сохранилась дореволюционная застройка. После многочисленных обращений местных жителей семь домов и станция Фарфоровская получили статус объектов культурного наследия. Сносить их не планируют, однако здания собираются передвинуть на 10–20 метров. Чтобы демонтировать и снести здания, необходимо расселить десятки квартир. Для этого жителям предложили компенсации, но некоторые сочли их существенно ниже рыночной стоимости жилья. Осенью прошлого года началось выселение, а с теми собственниками, которые отказались принимать предложенные выплаты, «РЖД» стала судиться.

Еще одним спорным объектом стали Кокоревские склады XIX века на Лиговском проспекте. В марте этого года активисты сообщили о начале их сноса: на этом месте должен появиться вокзал будущей высокоскоростной магистрали. Ранее в Смольном заявляли, что склады сохранят и интегрируют в новый комплекс вокзала. Однако в 2023 году здания исключили из охранных зон, после чего градозащитники попытались оспорить это решение в суде, но иск активистов отказались удовлетворять.