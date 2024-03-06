Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

В середине февраля было объявлено, что высокоскоростная железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург построят к 2028 году, а время в пути составит 2 часа 15 минут. То есть почти в два раза быстрее, чем сейчас у «Сапсана». Как это повлияет на жизнь двух столиц? Сольются ли они в единую агломерацию? Превратится ли Мариинка в театр для московской публики и наводнят ли петербуржцы «Винзавод»? Отвечают эксперты в области транспорта, экономики и изучения городов.
Александр Новиков
Гендиректор компании «Радость понимания», работающей, в том числе, в области стратегического консалтинга городов:
Я помню, как в прошлом году в Москве начались продажи билетов в Большой театр на декабрь 2023 года и январь 2024-го. Моя коллега сказала: «Да ну, в Большой очень дорого, лучше съездим в Маринку». Так они и делают, умея хорошо планировать и заранее покупать все билеты. Я же накануне трехдневных выходных дней решил поехать в Петербург, но не смог этого сделать — поздно спохватился и билетов на «Сапсан» уже не было.
К чему я все это? Уже сейчас острый спрос на быстрое и комфортное сообщение между Москвой и Петербургом очевиден — это два главных города страны. Если же время в пути сократится в два раза, это может очень серьезно все поменять. Человек, утром уезжающий в Петербург, а вечером возвращающийся в Москву, экономит четыре часа за день — и получает совершенно полноценный день и очень высокий уровень мобильности.
Петербург и Москва будут все больше похожи на единую агломерацию, и это сильно скажется на культурной и деловой жизни, на времяпрепровождении людей, курсирующих между двумя городами. Помните книгу «Небо не слишком высоко»? Так вот, даже море для многих москвичей станет не слишком далеко. Сейчас столичные любители яхтинга могут кататься на своих лодках по Москве-реке, ехать, условно, в Мытищи, точнее, на Пироговское водохранилище. По словам моей близкой знакомой и яхтенного капитана, после создания ВСМ намного удобнее станет просто поехать на Финский залив и там ходить под парусом.
Даже в советское время были персонажи, которые могли сорваться и улететь из Москвы в Тбилиси, чтобы поесть хинкали. Создание высокоскоростной магистрали, может, и не приведет к появлению большого потока людей, которые едут лишь перекусить в Питере, но сама по себе идея поехать поужинать в Петербург не будет эксцентричной. Ну а большинство тех, кто получит в дар от ВСМ 4 дополнительных часа в городе, не торопясь проведет пару-тройку из них тоже в приличном «общепите». И ресторанная индустрия получит дополнительную возможность для развития.
Вероятно, изменится и сама культура поездок. Уже давно строчка песни Максима Леонидова «От Питера до Москвы», где упоминаются восемь часов без сна, кажется анахронизмом. Когда вы в последний раз ездили на ночном поезде, если у вас не было осознанного желания именно провести ночь в вагоне? Но вот «бутылка и стук колёс» в «Сапсане» еще живут). За 4 часа пути можно познакомиться в вагоне-бистро с новыми людьми, проболтать без умолку весь путь и хорошенько выпить с ними или без них. Двухчасовые проезды между нашими городами, думаю, уничтожат эту культуру окончательно.
И постепенно будет уходить сакрализация поездки в Питер, которая и сейчас присуща многим москвичам. А вместе с ней растворятся многочисленные мифы о двух городах с их жителями: петербуржцы — все чопорные интеллектуалы, а москвичи — думают только о деньгах. Когда интенсивность реальных, живых контактов резко возрастает, все мифы и стереотипы неизбежно подвергаются ревизии. И все же, думаю, полного слияния городов не произойдет. Возможно, все будет ровно наоборот.
На моей памяти время в пути на поезде между Барселоной и Мадридом сократилось с шести до двух с половиной часов. Но Барселона осталась Барселоной, а Мадрид — Мадридом. Петербург и сейчас сильно озабочен своей уникальностью. Думаю, что с запуском ВСМ город и носители его духа будут думать об этом еще больше. Это станет естественной реакцией на мысль: «Так, есть угроза слияния с Москвой». В результате развернется обновленная и качественная дискуссия о сущности города, стройной системе его идентичности и отличий от Москвы, москвичей и других сильных российских городов. Как эти отличия фиксировать, пестовать и развивать? Думаю, что эти вещи начнут обсуждаться активнее, в том числе на институциональном уровне, а не только за кофе и бокальчиком вина в свободное от работы время.
Петр Иванов
Социолог бюро исследований «Гражданская инженерия»:
Сольются ли в результате запуска ВСМ Петербург и Москва в некую единую агломерацию? Хороший вопрос, но, мне кажется, за счет «Сапсанов» это слияние уже произошло в том максимуме, какой вообще возможен. Думаю, что радикальных изменений из-за сокращения времени в пути на два часа произойти уже не может.
Да, уже сейчас есть люди, которые тратят по два часа на поездки внутри Москвы или Петербурга. Однако это не означает, что они захотят тратить еще два с половиной часа на то, чтобы добраться в другой город. Тем более что городские сервисы Москвы и Питера достаточно похожи. Отсюда вывод: зачем петербуржцу ехать не на Невский, а на Тверскую, чтобы получить плюс-минус то же самое? Вот если бы такая магистраль связала бы, скажем, Новосибирск и Красноярск, то да — это кардинально поменяло бы практики горожан, но здесь я не вижу таких предпосылок.
Впрочем, этот вывод, конечно, справедлив не для любого жителя двух городов. Есть узкая прослойка, которую маркетинговые исследования тактично именуют «не такие, как все». Когда проводятся исследования какого-то продукта, то в Питере довольно широкая прослойка обычно выбирает его формат, который подходит под описание «для тех, кто не такие, как все». Понятно, что такие люди есть и в Москве, просто они не так ярко проявлены. Они, конечно, будут мотаться в Питер, в том числе за ощущением «не таковости, как все». Но группа эта не очень большая — сомневаюсь, скажем, что в Петербурге появится новая барная улица только потому, что несколько десятков тысяч москвичей решат бывать в городе почаще.
Немного изменится положение на рынке труда в ряде отраслей. Все больше людей будут находиться в режиме свободного перемещения между городами. Но, опять же, это небольшая группа свободных профессий: урбанисты, художники, юристы, журналисты, архитекторы. И то… несколько лет назад я бы сказал, что появление магистрали приведет к тому, что в Москве начнут работать многие петербургские социологи города. Но сейчас Петербург растерял всех своих социологов города, так что Москве вряд ли что-то перепадет.
А вот у петербуржцев в некоторых отраслях могут возникнуть проблемы. К примеру, местные команды неплохо «держали» урбанистический рынок, ограниченно допуская москвичей и ребят из других городов. Делать это в условиях увеличивающейся мобильности будет все сложнее. Это же актуально для самых разных областей. Так что здесь констатируем угрозы для некоторых местных специалистов.
В остальном я ожидаю, что, возможно, несколько обострится дефицит билетов в первые ряды партера Мариинки и на топовые выставки в Пушкинский музей, возможно, откроется по несколько новых ресторанов. Но более существенных перемен я бы не ждал, повторюсь — оба города уже имеют вполне настроенную под своих жителей инфраструктуру. Тут нужно понимать, что ВСМ — это прежде всего имиджевый проект и реальное его воздействие на экономику, скорее всего, будет ограниченным.
Илья Резников
Главный инженер проектов Лаборатории градопланирования:
Мне кажется, что ключевой фактор, который определит влияние ВСМ на жизнь двух городов, — цена билета. Если билет на скоростной поезд будет стоить примерно столько же, сколько сейчас поездка на «Сапсане», то никто на работу в Москву из Петербурга ежедневно ездить не будет. Да и в театр тоже поездки будут случаться нечасто.
Да, и сегодня есть жители пригородов, которые каждый день ездят в Петербург на работу по два часа. Но это слабый аргумент хотя бы потому, что каждый день такие люди страдают. И при любой возможности стараются перебраться в Петербург, даже сдавая новому бедолаге свою пригородную недвижимость и снимая питерское жилье поближе к работе. В Москве и Подмосковье мы видим аналогичную ситуацию. Но одно дело так страдать, отдавая по несколько сотен рублей за проезд, а другое — по несколько тысяч в день. Кроме того, жители пригородов часто не ездят на работу в центр ежедневно или на самом деле работают на ближайшей к их поселку окраине большого города. Кроме того, 2 часа на поезде в одну сторону — это все равно много для ежедневных поездок.
Комфортная поездка на поезде не должна превышать полчаса, максимум сорок минут (с учетом того, что сначала надо доехать до своей станции, а потом добраться от станции до работы). Иначе копится транспортная усталость, и чем человек старше, тем сложнее ее переносить. И разница между двумя и четырьмя часами в пути, увы, погоды не делает.
Чтобы такие большие города реально «слиплись» в единую агломерацию, билеты должны стоить недорого или должна быть разработана система скидок. Единственный подобный случай, о котором я читал, — Япония, где люди, которым надо каждый день ездить, например, из Осаки в Токио, могут купить абонемент на местный высокоскоростной поезд «Синкансэн».
Но связанность двух городов, транспортный поток между ними действительно будут увеличиваться. Люди будут ездить на концерты, крупные спортивные матчи. Этой возможностью активно будут пользоваться туристы.
Да, конечно, будут люди, у которых семья живет в Северной столице, а сами они работают в Москве. Но такие люди есть и сейчас — правда, они ездят в столицу вахтовым методом. Именно из-за этого самые дорогие билеты — на последний «Сапсан» в пятницу и первый в понедельник. Да, возможно, таких людей станет больше, но не принципиально. Это не будут какие-то принципиально новые категории специалистов.
Татьяна Кулакова
Директор Центра экономики транспорта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ:
В качестве последствия строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» часто обозначается формирование единой агломерации. Озвучивается время в пути 2 часа 15 минут без учета остановок (количество остановок 5, причем большое количество станций только подрывает главное преимущество ВСМ — экономию времени). Итого: время в пути 2,5 часа. Для формирования агломерации необходимо 1,5 часа.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что вряд ли ВСМ создаст возможность каждый день ездить на работу в один город, а жить в другом. Два с половиной часа в одну сторону и два с половиной часа в обратную. Хорошо, если вы живете и работаете рядом с вокзалами, а если нет? В результате только транспортные расходы будут составлять не менее 7 часов в день. Поэтому об объединении рынка труда не приходится говорить, расстояние слишком большое. Скорее будет привлекаться рабочая сила в соединяющие города (Тверь, Великий Новгород).
Для туризма строительство ВСМ создаст хорошие перспективы развития (более широкий выбор транспорта). Все-таки добираться из железнодорожного вокзала к главным туристским объектам по времени меньше, чем из аэропорта. Однако все эти положительные эффекты зависят от стоимости билета.
В соответствии с мировой практикой не стоит ожидать, что станции ВСМ станут узлами генерации экономической деятельности в регионах. Что точно произойдет, так это возвращение грузового сообщения на более короткий маршрут (почти в 2 раза, с Вологодского хода). Что сократит время доставки грузов между двумя крупнейшими городами.
Другие положительные эффекты для экономики городов:
- сокращение количества ДТП на автомобильных дорогах, если учитывать перераспределение пассажиропотока с автомобильного транспорта на ВСМ;
- снижение загрязнения воздуха, если учитывать перераспределение пассажиропотока с воздушного и автомобильного транспорта на ВСМ (включая сокращение заторов на подъездных дорогах к аэропортам);
- создание технологических инноваций, оказывающих положительное воздействие на развитие сопряженных отраслей при их локализации в городах.
Не стоит забывать о том, что для таких крупных проектов обычны ошибки в планировании и управлении: перерасход средств, невыполнение сроков строительства, ошибки прогнозирования пассажиропотока.
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