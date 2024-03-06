Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

Александр Новиков

Гендиректор компании «Радость понимания», работающей, в том числе, в области стратегического консалтинга городов:

Я помню, как в прошлом году в Москве начались продажи билетов в Большой театр на декабрь 2023 года и январь 2024-го. Моя коллега сказала: «Да ну, в Большой очень дорого, лучше съездим в Маринку». Так они и делают, умея хорошо планировать и заранее покупать все билеты. Я же накануне трехдневных выходных дней решил поехать в Петербург, но не смог этого сделать — поздно спохватился и билетов на «Сапсан» уже не было.

К чему я все это? Уже сейчас острый спрос на быстрое и комфортное сообщение между Москвой и Петербургом очевиден — это два главных города страны. Если же время в пути сократится в два раза, это может очень серьезно все поменять. Человек, утром уезжающий в Петербург, а вечером возвращающийся в Москву, экономит четыре часа за день — и получает совершенно полноценный день и очень высокий уровень мобильности.

Петербург и Москва будут все больше похожи на единую агломерацию, и это сильно скажется на культурной и деловой жизни, на времяпрепровождении людей, курсирующих между двумя городами. Помните книгу «Небо не слишком высоко»? Так вот, даже море для многих москвичей станет не слишком далеко. Сейчас столичные любители яхтинга могут кататься на своих лодках по Москве-реке, ехать, условно, в Мытищи, точнее, на Пироговское водохранилище. По словам моей близкой знакомой и яхтенного капитана, после создания ВСМ намного удобнее станет просто поехать на Финский залив и там ходить под парусом.

Даже в советское время были персонажи, которые могли сорваться и улететь из Москвы в Тбилиси, чтобы поесть хинкали. Создание высокоскоростной магистрали, может, и не приведет к появлению большого потока людей, которые едут лишь перекусить в Питере, но сама по себе идея поехать поужинать в Петербург не будет эксцентричной. Ну а большинство тех, кто получит в дар от ВСМ 4 дополнительных часа в городе, не торопясь проведет пару-тройку из них тоже в приличном «общепите». И ресторанная индустрия получит дополнительную возможность для развития.