Исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург

В интервью ТАСС Поляков отметил, что сейчас идет работа с земельными участками историческими зданиями (склады Кокоревых и Фарфоровский пост) и другими объектами недвижимости, которые находятся по пути строительства высокоскоростной магистрали.

«Я могу сказать, что проектировщики — молодцы, потому что они смогли интегрировать эти исторические склады, которые, к сожалению, за годы эксплуатации претерпели большие изменения. И проект возращения, скажем так, исторического наследия складов Кокоревых к их первоначальному виду получается очень красивым. Думаю, это порадует пассажиров. Они будут сразу погружаться в атмосферу исторического города с переходом в абсолютно современное пространство, которое позволит осуществлять пересадку на другие виды транспорта, в том числе и метрополитен, потому что мы там планируем строить еще дополнительный выход в метро, и это будет реализовано в режиме, как сейчас модно говорить, "сухие ноги"», — рассказал вице-губернатор.

Чиновник также добавил, что часть домов Фарфоровского поста передвинут, «при этом они не пострадают и сохранятся как исторические объекты». Склады Кокоревых двигать не будут, но их интегрируют внутрь платформы, то есть поезд будет заезжать прямо внутрь склада.

«В условиях плотной городской застройки любой грандиозный проект строительства транспортной инфраструктуры … в любом случае затрагивает какие-то объекты. По каждой из таких точек принимаются индивидуальные решения. Как, например, по расселению домов Фарфоровского поста. Там, где договора социального найма, — это одна история. Там, где объекты, находящиеся в собственности, — это другая история. Федеральным законом определены режимы освобождения территории для реализации транспортных объектов федерального значения. Что-то будет выкупаться, а что-то — передвигаться. Выкуп тех или иных объектов закладывается сразу в проекте. Мы в любом случае интересы собственников и интересы жителей всегда учитываем», — заключил Кирилл Поляков.

Кроме того, вице-губернатор рассказал, что ОАО «РЖД» уже начали подготовку к строительству участка входа ВСЖМ в Петербург — от станции «Санкт-Петербург-Главный» до станции «Обухово-2». Строительство центрального участка ВСЖМ в границах Петербурга запустят после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в этом году.

Напомним, для строительства ВСМ разрабатывают три варианта обхода исторического Фарфоровского поста. Работой над тремя альтернативными вариантами занимается АО «Ленгипротранс» по заказу РЖД. Предлагают спроектировать тоннель, эстакаду или сместить пути в обход зданий Фарфоровского поста.

Так, в качестве первого варианта предложили спроектировать тоннельное исполнение путей, второй — как эстакадная конструкция над зданиями, а третий — смещение путей в обход зданий Фарфоровского поста.

Все три варианта с увеличенными расчетами стоимости строительства покажут на заседании рабочей группы. Ранее на этом же совете предлагали рассмотреть другие два варианта переноса зданий Фарфоровского поста — по монолитной плите (как это сделали с корпусом Императорского воспитательного дома на Черной речке) и по накаточным путям на подготовленный фундамент. Фарфоровский пост в 2024 году получил статус достопримечательного места.

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, расположенные с западной стороны Октябрьской железной дороги. Одноэтажное кирпичное здание станции расположено с другой стороны путей.