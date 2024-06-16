Фарфоровский пост в Петербурге признали объектом культурного наследия

Авторы экспертизы предлагают установить предметом охраны "особенности застройки, включающие главную композиционную ось, сформированную железнодорожными путями, с которой визуально воспринимается сомасштабный и ритмичный ряд краснокирпичных фасадов зданий", то есть все указанные дома, а также улично-дорожную сеть и рельеф местности. Сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на КГИОП.

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, расположенные с западной стороны Октябрьской железной дороги. Одноэтажное кирпичное здание станции расположено с другой стороны путей.

Остановочный пункт Фарфоровский пост был открыт в 1879 году для разделения между сортировочной станцией и главным железнодорожным ходом. Позднее станция стала называться Фарфоровская. В конце 1900-х – начале 1910-х годов там был построен комплекс двухэтажных краснокирпичных домов для служащих Николаевской железной дороги и павильон самой станции.

Ранее мы писали о том, что для строительства ВСМ снесут Обуховский путепровод, которому больше 100 лет. Власти считают, что реконструировать его не представляется возможным.