Тактовое движение в Колпино запустят после старта ВСМ Петербург-Москва

Также планируют увеличить количество пригородных поездов. Также в проекте по строительству ВСМ входит и реновация станции «Волковская», куда переведут электрички с Московского вокзала.
«Волковская» станет полноценным транспортно-пересадочным узлом, с новыми платформами и остановками общественного транспорта. Все работы на «Волковской» планируют закончить во втором квартале 2027 года, сообщил губернатор Александр Беглов.
Запуск ВСМ разгрузит основной ход Октябрьской железной дороги. Это позволит увеличить количество пригородных поездов, а также запустить тактовое движение в Колпино.
«Все детали проекта продуманы, а его исполнение контролируется на самом высоком уровне. ВСМ обеспечит петербуржцам новое качество жизни. Город получит мощный импульс развития экономики, дополнительный поток туристов, новую транспортную инфраструктуру в центре. Уже ускорено строительство новой Красносельско-Калининской линии метро со станцией «Лиговский проспект»-2», — отметил Александр Беглов.
Градоначальник также добавил, что городские власти планируют расселить несколько жилых домов на Фарфоровской и Днепропетровской улицах (в общей сложности — 71 квартира). Прорабатывается дорожная карта переселения жителей.
Ранее стало известно, что исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.
Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».
Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».
В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.
Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.
Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.
Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.
