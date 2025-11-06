Тактовое движение в Колпино запустят после старта ВСМ Петербург-Москва

«Волковская» станет полноценным транспортно-пересадочным узлом, с новыми платформами и остановками общественного транспорта. Все работы на «Волковской» планируют закончить во втором квартале 2027 года, сообщил губернатор Александр Беглов.

Запуск ВСМ разгрузит основной ход Октябрьской железной дороги. Это позволит увеличить количество пригородных поездов, а также запустить тактовое движение в Колпино.

«Все детали проекта продуманы, а его исполнение контролируется на самом высоком уровне. ВСМ обеспечит петербуржцам новое качество жизни. Город получит мощный импульс развития экономики, дополнительный поток туристов, новую транспортную инфраструктуру в центре. Уже ускорено строительство новой Красносельско-Калининской линии метро со станцией «Лиговский проспект»-2», — отметил Александр Беглов.

Градоначальник также добавил, что городские власти планируют расселить несколько жилых домов на Фарфоровской и Днепропетровской улицах (в общей сложности — 71 квартира). Прорабатывается дорожная карта переселения жителей.