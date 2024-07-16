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Транспорт

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель

Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Yuri-D3 / Shutterstock.com

Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

«Планируется строительство тоннеля в створе переулка Черняховского от Товарного переулка, реконструкция привокзальной площади на Лиговском проспекте и пробивка Миргородской улицы до Чернорецкого переулка», — говорится в сообщении Смольного.

Сколько будет стоить проект и как скоро его планируют завершить, в Смольном не рассказали. Но отметили, что со строительством ВСМ увязаны сроки и другого крупного транспортного проекта в городе — Цимбалинского путепровода. В планах демонтировать старый путепровод, когда завершат строительство нового. Переправу планировали расширить до четырех полос, оборудовать тротуар для пешеходов, велосипедные дорожки и подъездные пути к переправе.

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